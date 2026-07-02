Что будет с мочевым пузырем, если часто терпеть до последнего

Рамис Ганиев

Все хотя бы раз терпели, когда не было возможности сходить в туалет. Ничего страшного в этом нет, если происходит редко. Но когда привычка откладывать поход в уборную становится регулярной, мочевой пузырь начинает работать в режиме перегрузки и возникает ощущение, что он готов лопнуть. Его стенки постоянно растягиваются, давление внутри повышается, и со временем это может вызвать проблемы с мочевым пузырем. Мы разобрались, какие именно это проблемы и стоит ли вообще терпеть до последнего.

От долгого терпения мочевой пузырь не лопнет, но проблемы со здоровьем точно возникнут. Фото.

От долгого терпения мочевой пузырь не лопнет, но проблемы со здоровьем точно возникнут

Почему нельзя терпеть по-маленькому

Самая частая проблема любителей откладывать визит в туалет это инфекции мочеполовых путей. Моча не должна долго находиться внутри организма. Чем дольше жидкость застаивается, тем комфортнее себя чувствуют бактерии, которые начинают активно размножаться.

Если вам интересно, из-за чего возникает цистит, казалось бы, здоровых людей, то неполное освобождение пузыря — один из главных факторов риска. Инфекция может закрепиться на стенках органа. А если бактерии поднимутся выше по мочевыводящим путям, это приведет к воспалению почек. Об этом сказано на сайте MSD Manual.

Именно поэтому врачи рекомендуют опорожнять мочевой пузырь каждые 3–4 часа, не давая микробам шанса на бесконтрольное размножение.

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Может ли мочевой пузырь растянуться, если часто терпеть

Мочевой пузырь — это мышечный мешок. Главную роль в его работе играет детрузор мочевого пузыря, мышца, которая сокращается, чтобы вытолкнуть жидкость наружу. Если орган постоянно перерастягивается из-за огромного объема жидкости, эта мышца может ослабнуть и начать хуже работать.

В результате человек сталкивается с неприятным парадоксом. Он терпит, чтобы ходить реже, но в итоге ему наоборотчасто хочется в туалет. Ослабленный пузырь не может вытолкнуть всю жидкость за один раз, и внутри всегда остается моча.

Из-за этого орган быстрее наполняется снова, раздражается, и появляются резкие, нестерпимые позывы помочиться буквально по каплям. Иногда это приводит к тому, что жидкость начинает подтекать сама собой, и так возникает недержание от переполнения, при котором нормально сходить в туалет не получается.

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Могут ли появиться камни в мочевом пузыре и заболеть почка

Само по себе долгое ожидание не создает камни из воздуха. Но хронический застой жидкости сильно меняет ее химический состав. Соли начинают выпадать в осадок, что вместе с частыми воспалениями создает идеальную среду для образования камней в мочевыводящих путях.

Еще опаснее, если проблема поднимается выше. При регулярной и сильной задержке жидкости давление внутри системы возрастает настолько, что моча может забрасываться обратно в мочеточники. Такое нарушение оттока мочи может повредить почки и в тяжелых случаях спровоцировать почечную недостаточность.

Хроническая задержка жидкости может негативно отразиться на здоровье почек

Хроническая задержка жидкости может негативно отразиться на здоровье почек

Может ли лопнуть мочевой пузырь

Это один из самых популярных городских мифов. В обычной бытовой ситуации здоровый орган не взорвется внутри вас просто из-за того, что вы застряли в пробке. Сработают защитные механизмы, и вы либо испытаете настолько сильную боль, что бросите все дела, либо произойдет неконтролируемое мочеиспускание.

Однако переполненный орган становится очень уязвимым к внешнему физическому воздействию. При сильном ударе в живот или в случае автомобильной аварии риск разрыва переполненного мочевого пузыря действительно существует. Поэтому перед долгой поездкой лучше всегда посещать уборную.

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Когда идти к врачу при проблемах с мочевым пузырем

Здоровому человеку достаточно ориентироваться на здравый смысл и не доводить себя до дрожи в коленях.

Но есть симптомы, при которых поход к урологу нельзя откладывать:

  • вы чувствуете сильный позыв, но не можете выдавить ни капли;
  • появились рези, жжение или острая боль внизу живота;
  • моча стала мутной, приобрела резкий запах или в ней появилась кровь;
  • вместе с частыми позывами поднялась температура и заболела поясница.

Особенно осторожными нужно быть людям с диабетом, неврологическими заболеваниями, аденомой простаты или частыми циститами. Для них привычка терпеть поход в туалет гораздо быстрее оборачивается осложнениями.

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Наш организм создан так, чтобы справляться с временными трудностями, поэтому один раз задержаться на совещании не страшно. Но превращать это в привычку точно не стоит. Регулярно перегружая мочевой пузырь, вы рискуете получить целый букет проблем, от надоедливых инфекций до образования камней. Слушайте свое тело, старайтесь опорожнять пузырь каждые несколько часов, и он ответит вам долгой и бесперебойной работой.

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