Бензин Евро-2 могут вернуть в России: что это значит для вашей машины?

В России могут временно разрешить бензин стандарта «Евро-2», тот самый, который запретили еще в 2013 году. Причиной называют топливный кризис: производство было сокращено, поэтому правительство ищет способы насытить рынок. Но главный вопрос, который волнует автомобилистов: не убьет ли такое топливо современный двигатель? Ответ, как обычно, сложнее, чем кажется. Давайте разберемся, что это за бензин, почему о нем заговорили и что он реально делает с вашей машиной.

Почему хотят разрешить бензин Евро-2

Важно отметить, что речь не о том, что «Евро-2» уже залит во все колонки страны. Это пока проект постановления и возможная временная мера. По данным Коммерсанта, правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», а также допустить импорт бензина с такими характеристиками.

Логика тут чисто практическая. Если топлива на рынке не хватает или оно дорожает, один из способов быстро увеличить предложение — временно разрешить бензин попроще. Не лучше, не современнее, а именно проще по экологическим и химическим требованиям. Любопытно, что подобное уже происходило: ранее отдельным заводам разрешали выпускать топливо с маркировкой «Евро-5», но с фактическими параметрами «Евро-3» — например, с серой до 150 мг/кг вместо положенных 10.

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Что такое бензин Евро-2 простыми словами

Бензин «Евро-2» — это не отдельная марка вроде АИ-92 или АИ-95. Это экологический класс топлива. То есть бензин может быть условно АИ-95, но класса К2, а может быть АИ-95-К5.

Разница принципиальная. Цифры 92, 95, 98 говорят об октановом числе — то есть о том, как бензин ведет себя в двигателе. А обозначения К2, К3, К4, К5 говорят совсем о другом: насколько топливо чистое по сере, бензолу и прочим примесям. В техрегламенте ТР ТС 013/2011 прямо указано, что маркировка автомобильного бензина состоит из «АИ», октанового числа и экологического класса от К2 до К5.

Октановое число — это как бензин работает в моторе. А Евро-2, Евро-3 и так далее — это сколько в нем лишней химической грязи. Поэтому фраза «бензин Евро-2» вовсе не означает, что он слабый по октану. Он может быть вполне высокооктановым, но при этом содержать больше серы и бензола, которые портят выхлоп, катализатор и воздух вокруг.

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Чем бензин Евро-2 отличается от обычного бензина

Под обычным бензином на современных российских заправках обычно понимают класс К5 — это аналог «Евро-5». Россия официально перешла на топливо не ниже этого класса с 1 июля 2016 года, постепенно выводя из оборота более низкие классы.

Главное отличие между «Евро-2» и «Евро-5» это сера. Вот ключевые цифры:

Для класса К5 допускается не более 10 мг серы на 1 кг топлива;

Для класса К2 — до 500 мг/кг;

То есть по сере «Евро-2» может быть в 50 раз грязнее, чем «Евро-5»;

Бензола в К2 разрешено до 5%, тогда как в К3–К5 — не более 1%;

В К2 допускается октаноповышающая присадка монометиланилин (до 1,3%), которую в современном топливе стараются исключать.

Получается, что внешне «Евро-2» может выглядеть как нормальный бензин с нужным октановым числом, но по составу это заметно более грязное топливо. И именно эта грязь — главная причина споров.

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Почему сера в бензине опасна для машины

Сама по себе сера не убивает мотор мгновенно. Двигатель на сернистом топливе вполне поедет. Проблема в том, что происходит после сгорания. Сера естественно присутствует в нефти, если ее специально не удалять, и она делает системы контроля выбросов менее эффективными, усиливая загрязнение воздуха.

Если объяснять по-простому, катализатор в машине — это фильтр, который дожигает и обезвреживает часть вредных веществ в выхлопе. Чем больше серы и примесей, тем тяжелее ему работать. У современных автомобилей с точной электроникой, датчиками кислорода и сложной системой выхлопа топливо низкого класса быстрее загрязняет и перегружает эти узлы. Старая простая машина перенесет это легче, потому что у нее и очищать особо нечего.

Почему бензин Евро-2 проще производить

Здесь кроется главная причина, зачем вообще нужен этот откат назад. Производство современной нефти это не просто перегонка нефти и литье в бак. На заводе смешивают разные компоненты: нафту, реформат, алкилат, изомеризат и другие фракции. Чтобы получить чистое высокооктановое топливо с низкой серой, нужны дополнительные стадии: удаление серы, реформинг, изомеризация, гидроочистка.

При реформинге низкооктановая нафта превращается в высокооктановые компоненты, а перед этим сырье очищают от серы с помощью водорода и катализатора. Все эти стадии — дорогие и требуют мощностей, которые есть не у каждого завода.

Поэтому «Евро-2» делать проще. Считается, что снижение стандарта позволит использовать нафту как основу без глубокой переработки и подключить заводы, которые не могут выпускать топливо высокого класса.

Очень простая аналогия: Евро-5 — это вода после нескольких фильтров, а Евро-2 — вода, которую тоже можно использовать в техническом смысле, но фильтрации там меньше. Для старой техники терпимо, для современной это уже риск.

Может ли бензин Евро-2 сломать двигатель

Нет, один бак бензина «Евро-2» не убьет мотор мгновенно. Машина на нем поедет, и сразу ничего не отвалится. Но это не значит, что бояться нечего.

Главный риск — не мгновенная поломка, а повышенная нагрузка на катализатор, датчики, свечи, топливную систему и выхлоп. И тут многое зависит от самой машины:

Старый, простой автомобиль без сложной электроники переварит такое топливо легче;

без сложной электроники переварит такое топливо легче; Современная машина с турбомотором, непосредственным впрыском, дорогим катализатором и чувствительной электроникой находится в зоне повышенного риска.

Но для большой части современных автомобилей использование «Евро-2» может быть небезопасным. То есть проблема не в том, что мотор заглохнет завтра, а в том, что дорогие узлы будут изнашиваться быстрее.

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Чем опасен бензол в бензине

Бензол — еще один компонент, который в топливе стараются жестко ограничивать, и у «Евро-2» его допустимая доля выше. Здесь речь уже не столько о моторе, сколько о здоровье. ВОЗ указывает, что воздействие бензола связано с острыми и долгосрочными эффектами, включая рак и заболевания крови, а моторное топливо — один из источников такого воздействия.

Для отдельного водителя это не значит, что от одной заправки случится что-то страшное. Но для города в целом больше бензола — это заметно хуже воздух, особенно рядом с дорогами, пробками, заправками и дворами, где машины подолгу стоят с работающим двигателем.

Зачем в бензине может быть метанол

В проекте есть еще одна деталь: содержание метанола в бензине предлагается ограничить 3%. Метанол умеет повышать октановое число дешево, поэтому его иногда добавляют в смеси.

Но у этой добавки есть темная сторона. Метанол агрессивен к материалам топливной системы, поэтому может усиливать коррозию, влиять на резинки, пластики и уплотнители, а при наличии воды провоцировать расслоение топлива. С метанолом нельзя обращаться как попало, так что если бак, насос и шланги не рассчитаны на такие смеси, возможны проблемы. Кстати, у самого метанола есть и совсем другая, перспективная сторона — мы разбирали, что такое зеленый метанол и чем он интересен как топливо будущего.

Почему Россия раньше отказалась от Евро-2

От старых классов уходили не потому, что моторы на них не работают. Уходили потому, что машины стали сложнее, а требования к воздуху жестче. С 2013 года в России запретили бензин и дизтопливо ниже «Евро-3», затем был переход на «Евро-4», а с 2016 года в Таможенном союзе вступил запрет на оборот топлива ниже «Евро-5».

То есть «Евро-2» это не новый тип бензина, а возврат к более старому уровню требований. Для своего времени он был нормой, но плохо сочетается с современными машинами и их системами очистки выхлопа.

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Как понять, какой бензин заливают в бак

К счастью, вы имеете право знать, что именно покупаете. По техрегламенту, информация о марке и экологическом классе топлива должна быть на колонке и в кассовом чеке, а по требованию покупателя продавец обязан показать копию паспорта качества.

На практике ориентируйтесь на обозначение:

АИ-95-К5 — это 95-й бензин экологического класса К5;

— это 95-й бензин экологического класса К5; АИ-92-К5 — 92-й бензин класса К5;

— 92-й бензин класса К5; К2, К3, К4 — более низкие экологические классы.

Самый надежный способ проверить качество бензина это попросить паспорт качества на конкретную партию топлива. Там указаны фактические показатели: сера, бензол, кислород, присадки. Это особенно полезно, если вы сомневаетесь в качестве заправки.

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Что делать водителю при появлении бензина Евро-2

Если выбор есть, для современной машины логично брать бензин К5, особенно если автомобиль относительно новый, с турбомотором, катализатором или непосредственным впрыском. Если же выбора нет и пришлось залить класс пониже, держите в голове несколько простых правил:

Не устраивайте сразу дальнюю поездку на высоких оборотах; Не заправляйте полный бак «впрок»; При первой возможности вернитесь к рекомендованному топливу.

И отдельно про тревожные признаки. Если после заправки появились детонация, запах серы, провалы тяги, ошибка Check Engine, вырос расход или машина стала хуже заводиться — сохраните чек и паспорт топлива и при необходимости поезжайте на диагностику. Это важно, потому что проблема может быть не только в экологическом классе, но и в конкретной некачественной партии.

Если отбросить эмоции, картина получается спокойная. Технически «Евро-2» — это рабочее топливо старого экологического класса, и машина на нем поедет. Но по современным меркам это более грязный бензин — больше серы, больше допустимого бензола, мягче требования к составу.

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Главное, что стоит запомнить, так это то, что «Евро-2» отличается от привычного бензина тем, что он менее очищен и хуже подходит современным системам очистки выхлопа. Для старой простой машины это может быть терпимо. Для нового автомобиля, особенно при постоянной заправке, это уже реальный риск для дорогих узлов. Так что следить за маркировкой на колонке в ближайшие пару лет имеет смысл внимательнее, чем раньше.