Почему нельзя пользоваться телефоном на заправке? Вот что может случиться на самом деле

На большинстве заправок можно увидеть знак с перечёркнутым мобильным телефоном, но многие водители давно перестали обращать на него внимание (как и на просьбу выключить телефон в самолёте). Мы стоим у колонки, листаем ленту, отвечаем на звонки и спокойно идём дальше. Так вот с 1 июня 2026 года меры ужесточаются: за пользование телефоном вам могут отказать в заправке, внести в чёрный список или даже вызвать полицию. Всё потому, что телефон у бензоколонки действительно может быть опасен, но не совсем так, как вы могли подумать. Давайте разберёмся, почему этот запрет всё-таки имеет смысл.

Может ли телефон вызвать пожар на АЗС

Главный страх звучит так: телефон создаёт электромагнитное излучение, оно вызывает искру, искра поджигает пары бензина — и всё, заправка вспыхивает. Звучит логично и страшно. Но именно в таком виде это скорее миф, чем реальная угроза.

Обычный смартфон не выдаёт мощности, достаточной, чтобы поджечь топливные пары своим сигналом. За десятилетия массового использования мобильников нет подтверждённых случаев, когда заправка взорвалась именно из-за входящего звонка. Так что сам по себе разговор по телефону у колонки — не та вещь, которая мгновенно устроит пожар.

Но это не значит, что запрет придумали зря. Просто реальная опасность прячется немного в другом.

Настоящая опасность на заправке — статическое электричество

Гораздо серьёзнее, чем сигнал телефона, выглядит статическое электричество, которое накапливается на нашем теле. Чаще всего это происходит зимой, в сухом воздухе, в синтетической одежде. Именно такой разряд иногда проскакивает при прикосновении к дверной ручке или когда дотрагиваетесь до другого человека.

Вот она как раз способна поджечь пары бензина. Бензин испаряется очень активно, и у заправочного пистолета всегда есть облачко горючих паров. Если в этот момент проскочит разряд статики — именно он, а не телефон, может стать причиной возгорания.

Опасный сценарий выглядит так: водитель вставил пистолет, сел обратно в машину погреться, потом резко вышел, потёрся об сиденье, накопил заряд и потянулся к пистолету. Разряд проскакивает прямо у горловины бака. Именно поэтому во многих инструкциях советуют не садиться обратно в салон во время заправки.

Почему телефон всё-таки запрещают на заправках

Если смартфон сам по себе почти безопасен, зачем его запрещать? Причина проще и человечнее: телефон отвлекает внимание. Человек с экраном перед лицом перестаёт замечать, что происходит вокруг.

А на заправке хватает вещей, которые требуют внимания:

можно случайно создать ту самую статическую искру, копаясь в телефоне и не думая о заземлении,

проще не среагировать, если рядом возникла настоящая опасность,

легко забыть вытащить пистолет перед тем, как тронуться,

можно не заметить, что топливо переливается через край (если где-то ещё остались такие заправки).

Получается, что запрет на телефон — это в первую очередь про статическое электричество и вашу концентрацию. Заправка остаётся местом с большим количеством паров топлива, и здесь лучше быть собранным.

Что нельзя делать во время заправки машины и как безопасно заправляться

Чтобы свести риск к минимуму, достаточно простых привычек. Эти рекомендации выглядят очевидными, но именно их чаще всего и забывают соблюдать.

Отложите телефон на время заправки — звонок и сообщения подождут пару минут. Не садитесь обратно в машину, пока идёт заправка, чтобы не накопить статику. Если всё же сели, перед тем как взяться за пистолет, коснитесь рукой металлической части кузова — так разряд уйдёт безопасно. Не курите и не пользуйтесь открытым огнём — это намного опаснее любого смартфона. Дождитесь, пока пистолет полностью отключится, и не дёргайте его раньше времени.

Эти правила работают круглый год, но особенно важны зимой, когда сухой воздух превращает нас в маленькие генераторы статического электричества.

Что на АЗС опаснее телефона: статика, пары топлива и ошибки водителей

Если расставить угрозы по реальной значимости, картина получается такой: самое опасное на заправке — это статика и невнимательность, а вовсе не сигнал телефона. Открытый огонь и сигарета по-прежнему остаются абсолютным табу, и вот к ним стоит относиться максимально серьёзно.

Телефон же запрещают по принципу разумной осторожности: он отвлекает и повышает шансы на ошибку. Так что знак с перечёркнутым смартфоном — не пустая формальность: рядом с топливом стоит быть здесь и сейчас, а не в ленте новостей.