Какое моторное масло заливать в двигатель, чтобы не пожалеть потом

В Роскачестве завершили масштабную проверку моторных масел класса 5W-30 — одного из самых популярных на российском рынке. Из 20 протестированных марок лишь две полностью прошли все испытания. Остальные 85% образцов имеют отклонения, которые могут сократить жизнь вашего двигателя. Разбираемся, что именно нашли эксперты и как выбрать масло, которое действительно защитит мотор, и когда пора менять масло в машине.

Что проверяло Роскачество и почему это важно

Моторное масло — одна из самых популярных категорий по обращениям граждан в Роскачество. По инициативе Минпромторга организация закупила 20 марок масла 5W-30 (и отечественных, и зарубежных) и проверила каждую по 112 показателям. Среди них безопасность, физико-химические свойства и честность маркировки.

Почему именно 5W-30? Это универсальное масло, которое подходит для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей. Оно хорошо работает и в мороз, и в жару, поэтому его заливают чаще всего.

Важный момент: обязательные требования в России (по техрегламенту ТР ТС 030) касаются в основном безопасности — пожароопасности, токсичности, содержания вредных примесей. А вот качество и ресурс масла обязательными стандартами почти не регулируются. Именно поэтому Роскачество ввело собственный опережающий стандарт, который проверяет то, что важно для реальной эксплуатации.

Быстрая деградация присадок — главная проблема моторных масел

Самый массовый недочёт оказался неожиданным для многих: 17 из 20 масел слишком быстро теряют щелочное число после искусственного окисления. Что это значит?

Щелочное число — это запас «антикислотной защиты» масла. Внутри работающего двигателя постоянно образуются кислоты: от сгорания топлива и от старения самого масла. Щелочные присадки нейтрализуют эти кислоты, не давая им разъедать металл. Когда запас исчерпан, масло перестаёт защищать двигатель — начинают образовываться нагар, лаки и липкие осадки, а масляный фильтр начинает работать с повышенной нагрузкой.

По стандарту Роскачества после имитации длительной эксплуатации щелочное число не должно падать больше чем на 50%. Но у подавляющего большинства масел оно упало сильнее. Это значит, что в реальной жизни такие масла могут терять моющие свойства раньше срока замены.

Причина, по данным исследования, в пакетах присадок. В 2022 году западные поставщики присадок ушли с российского рынка, и производители быстро переключились на китайские аналоги. Часть этих пакетов содержит так называемые «быстро деградирующие компоненты» — присадки, которые расходуются слишком быстро.

Какие моторные масла прошли проверку Роскачества, а какие нет

Результаты исследования можно разделить на три группы (в скобках оценка Роскачества):

1. Соответствуют всем требованиям (обязательным и опережающим) — всего 2 марки:

Elf (5.00),

NGN (5.00).

2. Соответствуют обязательным, но не дотянулись до опережающих — 16 марок:

Shell Helix (4.25),

G-Energy (4.04),

Gazpromneft (4.04),

Liqui Moly (4.04),

Rosneft (4.04),

Zic (4.04),

Lukoil (3.80),

Taif (3.80),

Kixx (3.74),

Rolf (3.74),

Sintec (3.74),

Taneco (3.74),

Каждый день (3.74),

Teboil (3.54),

ВМПАвто (3.50),

Takayama (3.24).

3. Не соответствуют обязательным требованиям — 2 марки:

Total Energies (3.24) — нет информации на русском языке,

Motul (2.90) — превышено содержание воды.

Важно понимать: попадание в среднюю группу не означает, что масло опасно. Обязательные требования безопасности эти 16 марок выполнили. Но по ресурсным характеристикам — стойкости к старению, честности маркировки API, содержанию воды — они не дотянулись до повышенной планки.

Отдельно стоит отметить: 8 марок не подтвердили заявленный уровень по классификации API. Это значит, что маркировка на канистре обещает одно, а реальные свойства масла — другое. Для автовладельца это риск залить масло, которое не подходит его двигателю. Это марки:

Kixx (3.74), Rolf (3.74), Sintec (3.74), Taneco (3.74), Каждый день (3.74), ВМПАвто (3.50), Takayama (3.24). Total Energies (3.24),

На что ещё обратить внимание при выборе моторного масла

Помимо щелочного числа, исследование выявило и другие слабые места:

Содержание воды. Вода в масле вызывает коррозию деталей, ускоряет окисление и образует эмульсию. Масло Motul не прошло даже обязательные требования. Ещё у трёх марок (Shell Helix, Takayama, Teboil) содержание воды превысило опережающий стандарт.

У одной марки (Total Energies) показатели вязкости при низких температурах не соответствовали опережающим требованиям. Это может создать проблемы с запуском двигателя в мороз — стартер просто не провернёт загустевшее масло.

Температура застывания. Shell Helix не дотянулось до опережающих требований по этому параметру. Для масла 5W-30 нормой считается застывание не выше минус 35 °C.

А вот по индексу вязкости — показателю стабильности масла при перепадах температуры — все 20 марок оказались в норме. Это хорошая новость: базовые свойства масел на рынке в целом соответствуют ожиданиям.

Как не купить подделку: «Честный знак» и другие способы проверки

С 1 апреля 2026 года в России действует поэкземплярный учёт моторных масел в системе «Честный знак». То есть путь каждой канистры (от производства до кассы) теперь отслеживается. Вы можете отсканировать код Data Matrix на упаковке через приложение и узнать, где, кем и когда масло было произведено.

Это серьёзный шаг в борьбе с подделками, которых на рынке хватает. Но маркировка подтверждает подлинность, а не качество. Результаты лабораторных испытаний на этикетке не печатают — там только идентификационные данные. Поэтому ориентироваться на реальное качество можно по независимым исследованиям вроде этого.

Кстати, маркетплейс Ozon уже скрыл карточки товаров, у которых выявлены нарушения обязательных требований. Работа с остальными производителями продолжается.

Как выбрать моторное масло и не навредить двигателю

Вот что рекомендуют эксперты и что следует из результатов исследования:

Проверяйте спецификации на упаковке. Убедитесь, что указаны актуальные классы API и ACEA, соответствующие рекомендациям производителя вашего автомобиля. Помните: 8 из 20 марок не подтвердили заявленный уровень API.

Отдавайте предпочтение маслам с указанным нормативным документом — ГОСТ, СТО или ТУ на этикетке. Из 20 исследованных масел только у 10 был указан стандарт производства.

Смотрите на дату изготовления. Чем свежее масло, тем лучше — присадки со временем могут деградировать даже в закрытой канистре.

Покупайте у официальных дистрибьюторов. Фирменные магазины, авторизованные точки продаж, крупные сети — там меньше шансов нарваться на подделку. Сканируйте код «Честного знака» при покупке.

Проверяйте целостность упаковки. Любые следы вскрытия, нечёткая печать, отсутствие защитных элементов — повод отказаться от покупки.

Если ездите в городском режиме — меняйте масло чаще. Пробки и частые разгоны ускоряют деградацию масла. В таком режиме двигатель до 50% времени работает на максимальных нагрузках, и присадки расходуются быстрее поэтому верить в один интервал замены масла для всех машин не стоит.

И ещё один неочевидный совет: не выбирайте масло только по цене или узнаваемости бренда. Как показало исследование, дорогое не всегда лучшее, а популярное — не значит проверенное.

Обязательных требований к качеству (а не только к безопасности) моторного масла в России пока нет. Нет и единой методики определения ресурсных свойств. Исследование Роскачества — на сегодня один из немногих независимых ориентиров. Два бренда, прошедших все тесты — Elf и NGN, — пока выглядят наиболее надёжным выбором для тех, кто хочет максимальной уверенности. Но главное — следить за интервалом замены, не экономить на обслуживании и проверять масло перед покупкой, особенно если речь идёт о машине с пробегом. Двигатель этого не простит.