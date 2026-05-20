Какое моторное масло заливать в двигатель, чтобы не пожалеть потом

В Роскачестве завершили масштабную проверку моторных масел класса 5W-30 — одного из самых популярных на российском рынке. Из 20 протестированных марок лишь две полностью прошли все испытания. Остальные 85% образцов имеют отклонения, которые могут сократить жизнь вашего двигателя. Разбираемся, что именно нашли эксперты и как выбрать масло, которое действительно защитит мотор, и когда пора менять масло в машине.
Что проверяло Роскачество и почему это важно
Моторное масло — одна из самых популярных категорий по обращениям граждан в Роскачество. По инициативе Минпромторга организация закупила 20 марок масла 5W-30 (и отечественных, и зарубежных) и проверила каждую по 112 показателям. Среди них безопасность, физико-химические свойства и честность маркировки.
Почему именно 5W-30? Это универсальное масло, которое подходит для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей. Оно хорошо работает и в мороз, и в жару, поэтому его заливают чаще всего.
Важный момент: обязательные требования в России (по техрегламенту ТР ТС 030) касаются в основном безопасности — пожароопасности, токсичности, содержания вредных примесей. А вот качество и ресурс масла обязательными стандартами почти не регулируются. Именно поэтому Роскачество ввело собственный опережающий стандарт, который проверяет то, что важно для реальной эксплуатации.
Быстрая деградация присадок — главная проблема моторных масел
Самый массовый недочёт оказался неожиданным для многих: 17 из 20 масел слишком быстро теряют щелочное число после искусственного окисления. Что это значит?
Щелочное число — это запас «антикислотной защиты» масла. Внутри работающего двигателя постоянно образуются кислоты: от сгорания топлива и от старения самого масла. Щелочные присадки нейтрализуют эти кислоты, не давая им разъедать металл. Когда запас исчерпан, масло перестаёт защищать двигатель — начинают образовываться нагар, лаки и липкие осадки, а масляный фильтр начинает работать с повышенной нагрузкой.
По стандарту Роскачества после имитации длительной эксплуатации щелочное число не должно падать больше чем на 50%. Но у подавляющего большинства масел оно упало сильнее. Это значит, что в реальной жизни такие масла могут терять моющие свойства раньше срока замены.
Причина, по данным исследования, в пакетах присадок. В 2022 году западные поставщики присадок ушли с российского рынка, и производители быстро переключились на китайские аналоги. Часть этих пакетов содержит так называемые «быстро деградирующие компоненты» — присадки, которые расходуются слишком быстро.
Какие моторные масла прошли проверку Роскачества, а какие нет
Результаты исследования можно разделить на три группы (в скобках оценка Роскачества):
1. Соответствуют всем требованиям (обязательным и опережающим) — всего 2 марки:
- Elf (5.00),
- NGN (5.00).
2. Соответствуют обязательным, но не дотянулись до опережающих — 16 марок:
- Shell Helix (4.25),
- G-Energy (4.04),
- Gazpromneft (4.04),
- Liqui Moly (4.04),
- Rosneft (4.04),
- Zic (4.04),
- Lukoil (3.80),
- Taif (3.80),
- Kixx (3.74),
- Rolf (3.74),
- Sintec (3.74),
- Taneco (3.74),
- Каждый день (3.74),
- Teboil (3.54),
- ВМПАвто (3.50),
- Takayama (3.24).
3. Не соответствуют обязательным требованиям — 2 марки:
- Total Energies (3.24) — нет информации на русском языке,
- Motul (2.90) — превышено содержание воды.
Важно понимать: попадание в среднюю группу не означает, что масло опасно. Обязательные требования безопасности эти 16 марок выполнили. Но по ресурсным характеристикам — стойкости к старению, честности маркировки API, содержанию воды — они не дотянулись до повышенной планки.
Отдельно стоит отметить: 8 марок не подтвердили заявленный уровень по классификации API. Это значит, что маркировка на канистре обещает одно, а реальные свойства масла — другое. Для автовладельца это риск залить масло, которое не подходит его двигателю. Это марки:
- Kixx (3.74),
- Rolf (3.74),
- Sintec (3.74),
- Taneco (3.74),
- Каждый день (3.74),
- ВМПАвто (3.50),
- Takayama (3.24).
- Total Energies (3.24),
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!
На что ещё обратить внимание при выборе моторного масла
Помимо щелочного числа, исследование выявило и другие слабые места:
- Содержание воды. Вода в масле вызывает коррозию деталей, ускоряет окисление и образует эмульсию. Масло Motul не прошло даже обязательные требования. Ещё у трёх марок (Shell Helix, Takayama, Teboil) содержание воды превысило опережающий стандарт.
- Холодный пуск. У одной марки (Total Energies) показатели вязкости при низких температурах не соответствовали опережающим требованиям. Это может создать проблемы с запуском двигателя в мороз — стартер просто не провернёт загустевшее масло.
- Температура застывания. Shell Helix не дотянулось до опережающих требований по этому параметру. Для масла 5W-30 нормой считается застывание не выше минус 35 °C.
А вот по индексу вязкости — показателю стабильности масла при перепадах температуры — все 20 марок оказались в норме. Это хорошая новость: базовые свойства масел на рынке в целом соответствуют ожиданиям.
Как не купить подделку: «Честный знак» и другие способы проверки
С 1 апреля 2026 года в России действует поэкземплярный учёт моторных масел в системе «Честный знак». То есть путь каждой канистры (от производства до кассы) теперь отслеживается. Вы можете отсканировать код Data Matrix на упаковке через приложение и узнать, где, кем и когда масло было произведено.
Это серьёзный шаг в борьбе с подделками, которых на рынке хватает. Но маркировка подтверждает подлинность, а не качество. Результаты лабораторных испытаний на этикетке не печатают — там только идентификационные данные. Поэтому ориентироваться на реальное качество можно по независимым исследованиям вроде этого.
Кстати, маркетплейс Ozon уже скрыл карточки товаров, у которых выявлены нарушения обязательных требований. Работа с остальными производителями продолжается.
Как выбрать моторное масло и не навредить двигателю
Вот что рекомендуют эксперты и что следует из результатов исследования:
- Проверяйте спецификации на упаковке. Убедитесь, что указаны актуальные классы API и ACEA, соответствующие рекомендациям производителя вашего автомобиля. Помните: 8 из 20 марок не подтвердили заявленный уровень API.
- Отдавайте предпочтение маслам с указанным нормативным документом — ГОСТ, СТО или ТУ на этикетке. Из 20 исследованных масел только у 10 был указан стандарт производства.
- Смотрите на дату изготовления. Чем свежее масло, тем лучше — присадки со временем могут деградировать даже в закрытой канистре.
- Покупайте у официальных дистрибьюторов. Фирменные магазины, авторизованные точки продаж, крупные сети — там меньше шансов нарваться на подделку. Сканируйте код «Честного знака» при покупке.
- Проверяйте целостность упаковки. Любые следы вскрытия, нечёткая печать, отсутствие защитных элементов — повод отказаться от покупки.
- Если ездите в городском режиме — меняйте масло чаще. Пробки и частые разгоны ускоряют деградацию масла. В таком режиме двигатель до 50% времени работает на максимальных нагрузках, и присадки расходуются быстрее поэтому верить в один интервал замены масла для всех машин не стоит.
И ещё один неочевидный совет: не выбирайте масло только по цене или узнаваемости бренда. Как показало исследование, дорогое не всегда лучшее, а популярное — не значит проверенное.
Обязательных требований к качеству (а не только к безопасности) моторного масла в России пока нет. Нет и единой методики определения ресурсных свойств. Исследование Роскачества — на сегодня один из немногих независимых ориентиров. Два бренда, прошедших все тесты — Elf и NGN, — пока выглядят наиболее надёжным выбором для тех, кто хочет максимальной уверенности. Но главное — следить за интервалом замены, не экономить на обслуживании и проверять масло перед покупкой, особенно если речь идёт о машине с пробегом. Двигатель этого не простит.
Новости, статьи и анонсы публикацийЧат с читателями
Свободное общение и обсуждение материалов