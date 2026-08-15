Почему гора Бен-Балбен выглядит так, будто её срезали ножом

Ирландская гора Бен-Балбен с её плоской вершиной и отвесными обрывами выглядит так, будто её кто-то аккуратно срезал сверху ножом. Но никакого волшебства нет: эту форму создала природа за сотни миллионов лет, и начиналось всё вовсе не на суше, а на дне тёплого тропического моря. И это не такой уж редкий геологический парадокс: морские раковины находят даже на Эвересте.

Гора, которая выросла со дна тёплого моря

Бен-Балбен входит в горную группу Дартри и поднимается на 526 метров. Цифра скромная — но дело не в высоте, а в форме. И чтобы понять эту форму, придётся мысленно отмотать время на 330–340 миллионов лет назад, в каменноугольный период.

Тогда Ирландия находилась совсем не там, где сейчас: она лежала почти у экватора, и большую её часть покрывало тёплое мелкое море. В нём жили кораллы, морские лилии, брахиоподы и другие обитатели дна. Вообще, морские организмы повлияли на появление гор гораздо сильнее, чем можно представить.

Когда все эти существа умирали, их раковины и скелеты оседали на дно слой за слоем. Спрессовавшись за миллионы лет, они превратились в известняк. Так что Бен-Балбен буквально сложен из морских обитателей — и в его камне до сих пор находят окаменелости той древней эпохи.

Слоёный пирог из разных пород

Бен-Балбен — не монолитная глыба, а стопка разных пород, и именно это делает его таким узнаваемым.

У основания лежит тёмный морской сланец, образовавшийся из мелкого ила на дне более глубокой воды.

Выше идут чередующиеся слои известняка, аргиллита и сланца.

Ещё выше — самый твёрдый и стойкий известняк, из которого сложены знаменитые верхние обрывы.

В этих камнях застыли следы древнего моря: окаменевшие кораллы, отпечатки нор, которые рыли обитатели дна, и кремень — твёрдые кремнистые желваки внутри известняка. Такие осадочные породы образуются слой за слоем на протяжении миллионов лет. По сути, гора — это гигантский разрез древнего морского дна, поднятый на поверхность.

Почему вершина плоская, как стол

Теперь самое интересное. Из чего гора сделана — понятно, но почему она похожа на стол?

Секрет в том, что слои лежат почти горизонтально, а прочность у них разная. Твёрдый известняк наверху держится, а мягкие породы под ним разрушаются быстрее. Природа как будто съедает нижние этажи, оставляя прочную «крышку» на месте. Так и получаются крутые склоны и ровная площадка сверху.

Это была только основа. А довели гору до нынешнего вида ледники. Когда-то Ирландию, как и большую часть Европы, покрывал мощный лёд. Во время ледниковых периодов огромные массы льда двигались по поверхности и стачивали породы на своём пути.

Лёд выгрызал мягкие сланцы, но об стойкий известняк словно ломал зубы. Из-за этой разницы и появился ступенчатый силуэт: пологий низ и почти вертикальный верх. Острые гребни и плоская вершина, которыми Бен-Балбен знаменит, — во многом работа именно ледников.

След древних столкновений материков

Есть у горы и тектоническая предыстория. Около 400 миллионов лет назад, ещё до каменноугольного моря, будущая Ирландия находилась почти у экватора и переживала последствия столкновения древних массивов суши.

Земная кора сминалась в складки, трескалась и поднималась. Именно такие столкновения тектонических плит образуют горы и продолжают менять облик планеты до сих пор. Эти древние процессы сформировали геологическую основу региона. Позже территория снова оказалась под морем, где и накопились известняковые слои будущего Бен-Балбена.

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Гора всё ещё меняется прямо сейчас

Может показаться, что Бен-Балбен застыл навсегда. На самом деле он продолжает меняться — просто слишком медленно, чтобы мы это замечали. Эрозия постоянно разрушает горные породы, понемногу подтачивая обрывы и гребни.

А иногда природа торопится: после сильных дождей здесь случаются оползни. Вода просачивается в трещины, расшатывает камень, и от обрывов откалываются целые куски. Так что «вечная» с виду гора на самом деле продолжает меняться — и как она будет выглядеть через тысячи лет, не знает никто.