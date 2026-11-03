6 мест в доме, которые стоит почистить до зимы. О них часто забывают

В ноябре привычная уборка уже не так хорошо справляется со своей задачей. Окна могут начать запотевать, в прихожей скапливается грязь с улицы, а пыль быстро возвращается после уборки. Причём некоторые проблемы могут месяцами оставаться незаметными. Поэтому перед зимой стоит уделить внимание не только полам и полкам, но и нескольким местам, до которых обычно не доходят руки.

1. Оконные рамы и откосы могут стать рассадником плесени

В ноябре стоит заглянуть в нижние углы оконных рам, на подоконники и откосы. Когда на улице холодает, водяной пар из тёплого комнатного воздуха конденсируется на холодных поверхностях. Если влага постоянно задерживается, появляется риск плесени.

Специалисты советуют регулярно вытирать конденсат, проверять состояние уплотнителей и не перекрывать вентиляционные отверстия. Особенно важно убирать воду из стыков рам и с подоконников, а не просто натирать стёкла до блеска.

Кстати, популярная тарелка с солью на подоконнике не заменит нормального проветривания. Если откос постоянно мокнет, нужно искать причину сырости.

2. За батареями скапливается пыль, которую мы почти не замечаем

Во время отопительного сезона тёплый воздух поднимается от радиаторов и увлекает за собой частицы пыли. Потом они снова оседают на мебели и полу.

Поэтому в ноябре полезно очистить доступные промежутки между секциями батарей, пространство за ними и пол снизу. Если радиатор горячий, дождитесь его остывания. Лучше использовать пылесос с узкой насадкой и слегка влажную салфетку, а не сухую метёлку.

Американское агентство по охране окружающей среды тоже рекомендует влажное протирание и пылесос для уменьшения количества пыли и аллергенов дома. Разбирать радиаторы ради уборки, конечно, не нужно.

3. Вытяжка в ванной и на кухне должна свободно пропускать воздух

Осенью и зимой мы реже открываем окна. Между тем после душа, стирки и приготовления еды в квартире образуется много водяного пара. Если он плохо уходит, влага задерживается на стенах, потолке и мебели.

Проверьте вентиляционные решётки в ванной и кухне. На них скапливается пыль, а иногда и жир. Съёмные решётки стоит очистить, а вентиляционные отверстия оставить открытыми. При этом самостоятельно прочищать шахту не нужно.

В официальной памятке по вентиляции также напоминают о регулярной очистке вытяжных вентиляторов. Если вентиляция совсем не работает, в многоквартирном доме лучше обратиться в управляющую компанию.

4. Прихожую пора подготовить к грязной и мокрой обуви

В ноябре прихожая постепенно превращается в филиал улицы. На подошвах мы приносим воду, песок, грязь, а с первыми снегопадами — ещё и противогололёдные реагенты.

Начните с коврика: вытряхните песок, вымойте его и полностью высушите. Удобно поставить возле двери поддон для мокрой обуви, чтобы вода не растекалась по полу.

Заодно переберите обувницу. Летние пары уберите на хранение, предварительно очистив и высушив. Мокрые ботинки нельзя сразу прятать в закрытый шкаф: там они дольше сохнут, а неприятный запах появляется гораздо охотнее.

5. Пледы, шторы и диванные подушки накапливают пыль и запахи

С наступлением холодов мы проводим дома больше времени, достаём пледы и тёплый текстиль. Но ткани удерживают не только пыль, но и запахи еды, животных и бытовой химии.

Причём хозяева часто перестают их замечать. Именно поэтому мы можем привыкать к запаху собственного дома, хотя гости чувствуют его с порога.

В ноябре полезно пропылесосить мягкую мебель, постирать загрязнившиеся пледы, чехлы и коврики. Шторы тоже стоит привести в порядок, если они запылились. Но стирать абсолютно весь домашний текстиль за один день необязательно.

Важный нюанс: всё нужно хорошо просушить. Если сушить бельё в закрытой комнате, лишняя влага останется в воздухе и может осесть на холодных поверхностях.

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6. Балкон и кладовку нужно освободить от сырых вещей

Балкон зимой часто превращается в склад всего, что жалко выбросить. А в ноябре у некоторых туда обычно отправляются ещё и летние вещи.

Перед хранением проверьте коробки, обувь, садовый инвентарь и другие сезонные принадлежности. Убирать на несколько месяцев можно только чистые и полностью сухие вещи. Иначе весной вместо любимых кроссовок или пледа можно обнаружить затхлый запах и пятна плесени.

Не прижимайте коробки вплотную к холодным наружным стенам: за ними должен циркулировать воздух.

И последнее: не пытайтесь сделать всю уборку за один выходной. Психолог Марк Трэверс советует начинать с небольшой зоны и выделять на разбор вещей по 15 минут. Один разобранный ящик лучше генеральной уборки, которую вы уже третью неделю собираетесь начать.