5 вещей, которые вы зря храните на балконе зимой

На балконе часто хранят заготовки, остатки стройматериалов, и старую технику, которую на самом деле можно выгодно продать. Зимой всё это остаётся там же, и многие уверены, что ничего не случится: балкон застеклён, снег не залетает, а холод только на пользу. Но вредят вещам не столько морозы, сколько перепады температуры и влажности. Днём солнце прогревает балкон, ночью температура падает, и такие качели выдерживает не каждый предмет.

Соленья и компоты в банках портятся от заморозки

Когда вода замерзает, её объём увеличивается примерно на 9%. Рассол или сироп начинают давить на стекло и крышку, и если места в банке мало, она трескается. Иногда стекло выдерживает, но крышка перестаёт плотно закрывать банку. Ночью банка замёрзла, днём оттаяла, внутрь попали микробы, а на вид содержимое ещё долго кажется нормальным. Металлическим консервам мороз тоже вредит, потому что банки могут деформироваться, швы повреждаются, а из-за сырости появляется ржавчина.

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Заготовкам нужно прохладное и тёмное место, где температура не опускается ниже нуля, например кладовка. Если банка треснула, подтекает или крышка держится неплотно, содержимое придётся выбросить. Пробовать его нельзя, даже если с виду всё в порядке.

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Водная краска и клей после мороза теряют свои свойства

С едой понятно, но холод вредит и тому, что осталось после ремонта. Во многих строительных смесях есть вода, а после замерзания их состав может испортиться навсегда. Краска на водной основе после разморозки иногда расслаивается и собирается в комки. Даже если её хорошо перемешать, она хуже ложится, оставляет разводы и даёт менее прочное покрытие, причём заметно это становится только после высыхания. С некоторыми клеями, грунтовками, шпаклёвками и герметиками бывает то же самое.

Но холода боятся не все материалы: некоторые смеси специально сделаны для работы и хранения на морозе. Поэтому сначала стоит посмотреть, при какой температуре производитель советует хранить смесь. Краски на водной основе и другие нежные смеси лучше держать там, где всегда тепло. А вот растворители и всё, что легко горит, не стоит сразу заносить в комнаты: для них есть свои правила пожарной безопасности.

Электронику на холодном балконе губит конденсат

Старому ноутбуку, монитору или шуруповёрту сам холод обычно не страшен: многие выключенные устройства спокойно переживают мороз. Опасна вода. Если утром занести остывший за ночь ноутбук в тёплую комнату, влага из воздуха оседает на холодных деталях мелкими каплями. Это называется конденсацией, и так же запотевают очки, когда заходишь с мороза. От воды электроника может заржаветь и сломаться, а включать устройство, пока внутри есть капли, особенно рискованно.

Отдельно стоит сказать про литий-ионные аккумуляторы, которые стоят в телефонах, ноутбуках и шуруповёртах. На морозе они временно хуже отдают энергию и обычно восстанавливаются, когда согреются. Но заряжать их при минусовой температуре нельзя, если производитель прямо этого не разрешает: батарея может испортиться навсегда. Технику и съёмные аккумуляторы лучше хранить в сухом месте, а после мороза дать им спокойно согреться и только потом включать в розетку.

Одежда, подушки и обувь отсыревают и плесневеют

Сухой хлопковой футболке мороз не вредит, большинство тканей холода не боятся. Беда начинается, когда вещи набирают влагу. На плохо утеплённом балконе сыро из-за конденсата, протечек или влажного воздуха с улицы, и ткань постепенно отсыревает. Со временем появляется неприятный запах, а иногда и плесень. Больше всего рискуют подушки, одеяла и матрасы: снаружи они могут казаться сухими, а внутри ещё долго остаются влажными. Кожаной обуви и сумкам тоже плохо: от сырости заводится плесень, а от перепадов температуры и пересыхания портится сама кожа.

Эксперты по хранению вещей советуют держать одежду и текстиль в сухих помещениях, где температура не скачет. Летние вещи, обувь, постельное бельё и подушки лучше убрать в шкаф или под кровать. Перед этим их нужно полностью высушить. В закрытых контейнерах не должно быть влаги, а для долгого хранения некоторых вещей лучше подходят чехлы, которые пропускают воздух.

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Книги и фотографии портятся от сырости навсегда

Кажется, что бумаге мороз не страшен: она же не лопнет, как банка с компотом. Но бумага легко впитывает влагу из воздуха. Волокна разбухают, страницы идут волнами и склеиваются, а если сырость держится долго, появляется плесень. Особенно быстро это бывает, когда после холодов наступает оттепель. Старые фотографии иногда слипаются, и если их разделить, часть изображения отрывается. Для этого не нужен дождь или снег: хватит сырости в картонной коробке у холодной стены.

Важные документы, книги и снимки лучше хранить в квартире, подальше от сырости и батарей. С самых ценных полезно сделать цифровые копии, только и с ними есть свои правила: например, не всё стоит хранить в облаке. Если бумаги уже отсырели, их нужно аккуратно просушить.

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Пустым балкон держать не обязательно. Если там холодно, но сухо, можно хранить металлические инструменты, пустые пластиковые контейнеры, вещи, которые не боятся мороза, и всё, что сделано для улицы. Но и их лучше защищать от сырости. Помните, что застеклённый балкон не значит тёплый: без отопления в сильный мороз там бывает ниже нуля.