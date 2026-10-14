5 вещей, которые нельзя хранить в облаке. И дело не только в хакерах

Вера Макарова

Некоторые файлы мы не показываем даже близким, зато спокойно доверяем их облаку. Странная привычка, если задуматься: ведь всё это хранится не у нас дома, а на чужих серверах. Туда попадают фотографии, документы и даже самые личные записи. Пока всё работает, о безопасности легко забыть. Но представьте на секунду, что доступ к вашей папке получает посторонний. Что из её содержимого вы бы больше всего не хотели ему показывать?

Женщина за компьютером у светящихся облачных схем

Женщина за компьютером у светящихся облачных схем

Пять типов файлов, которым не место в облаке

Эксперты по цифровой безопасности выделяют несколько категорий данных, которые особенно опасно отдавать на хранение в чужие руки.

  • Личные фото и видео лучше держать при себе. Речь о любых кадрах, которые не предназначены для посторонних глаз.
  • Сканы документов не стоит загружать никогда. Паспорт, водительские права, СНИЛС: по таким копиям мошенники могут выдать себя за вас.
  • Пароли и ключи открывают доступ ко всему. Сюда же относятся ключи доступа и сертификаты. Получив их, злоумышленник может не только читать секретную информацию, но и захватить управление серверами и базами данных, а потом менять их содержимое и настройки как захочет.
  • Срочно нужное должно быть под рукой. Сервис может временно перестать работать, может пропасть интернет, и тогда вы не откроете документ в самый нужный момент.
  • Копии карт открывают прямой путь к деньгам. То же касается договоров с банковскими реквизитами: мошенникам такие файлы дают прямой доступ к вашим деньгам.

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Главное правило: облако почти как открытый доступ

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко советует относиться к загрузке файлов в облако так же, как к публикации в интернете. Загружайте только то, что не страшно показать. По-настоящему секретному в облаке не место.

Личные фото, пароли, ключевые фразы от криптокошелька и электронные документы безопаснее хранить на флешке или на домашнем компьютере. Это не так удобно и занимает место, зато данные остаются у вас. Недаром старые правила цифровой безопасности до сих пор актуальны.

У такого способа есть важная оговорка. Перед продажей техники удалите все личные файлы, иначе ваш архив уедет к новому владельцу вместе с флешкой или ноутбуком. При этом удалённые файлы иногда можно восстановить.

Женщина у ноутбука копирует файлы на флешку в уютной комнате

Женщина у ноутбука копирует файлы на флешку в уютной комнате

Если без облака не обойтись, спрячьте файлы в архив

Бывает, что документы нужны в поездке или на другом устройстве. Тогда загрузите их так, чтобы даже при утечке посторонний не смог их открыть:

  1. Создайте отдельную папку.
  2. Сложите в неё все личные файлы.
  3. Заархивируйте папку.
  4. Поставьте на архив надёжный пароль.
  5. Загрузите в облако только этот архив.

Пароль от архива не храните рядом с ним в том же облаке. Иначе такая защита ничего не даёт.

Чаще всего облако подводит слабый пароль, а не хакер

За прошлый год атак на облачные системы в России стало больше на 30%. Но за безопасность отвечает не только сервис: часть работы делает платформа, а часть остаётся за пользователем.

Даже очень надёжное облако не спасёт, если владелец сам оставил дверь открытой. Обычно утечки начинаются с трёх ошибок:

  • слабый пароль;
  • один и тот же пароль для разных сервисов;
  • выключенная двухфакторная аутентификация, то есть вход без кода подтверждения из СМС или приложения.

Что грозит, если взломали облако с рабочими файлами

Многие держат рабочие документы в личном облаке. Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков объясняет: сам взлом ещё не делает вас виноватым. Всё зависит от того, нарушили ли вы конкретные правила работодателя, например запрет хранить служебные файлы в личных аккаунтах или обязанность работать только в корпоративных системах.

Наказать могут, если такое правило записано в трудовом договоре, должностной инструкции или другом документе и вас с ним ознакомили. Трудовой кодекс допускает замечание, выговор или увольнение. Но увольнение возможно только при законном основании, доказанной вине и соблюдённой процедуре, в которой у работника обязательно запрашивают письменное объяснение.

Сотрудник обнаружил утечку рабочих файлов из облачного хранилища.

Сотрудник обнаружил утечку рабочих файлов из облачного хранилища.

Возместить ущерб тоже могут заставить, но работодателю придётся доказать прямой реальный ущерб, вашу вину и связь между нарушением и потерями. Обычно сумма ограничена средним месячным заработком, а полное возмещение бывает только в случаях, прямо указанных в законе. Если стороны не договорились, спор решает суд.

Учитывают и подробности: как произошёл взлом, соблюдали ли вы правила безопасности, предупредили ли работодателя, что аккаунт взломан, и что именно попало к посторонним. Если утекли персональные данные клиентов или коммерческая тайна, последствия могут быть и для самой компании.

Четыре привычки, которые защитят ваш аккаунт

Если вы пользуетесь облаком, достаточно нескольких простых правил:

  • Придумайте надёжный пароль и не используйте его больше нигде.
  • Храните личное только в архивах с паролем.
  • Включите двухфакторную аутентификацию. Даже если пароль украдут, без кода войти не получится.
  • Регулярно проверяйте подключённые устройства и приложения, у которых есть доступ к аккаунту, и отключайте лишние.

И последнее. Удалённый файл не всегда исчезает сразу: некоторые сервисы ещё какое-то время хранят стёртые данные. Поэтому по-настоящему секретные документы надёжнее вообще не загружать в облако.

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