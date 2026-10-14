5 вещей, которые нельзя хранить в облаке. И дело не только в хакерах

Некоторые файлы мы не показываем даже близким, зато спокойно доверяем их облаку. Странная привычка, если задуматься: ведь всё это хранится не у нас дома, а на чужих серверах. Туда попадают фотографии, документы и даже самые личные записи. Пока всё работает, о безопасности легко забыть. Но представьте на секунду, что доступ к вашей папке получает посторонний. Что из её содержимого вы бы больше всего не хотели ему показывать?

Пять типов файлов, которым не место в облаке

Эксперты по цифровой безопасности выделяют несколько категорий данных, которые особенно опасно отдавать на хранение в чужие руки.

Личные фото и видео лучше держать при себе. Речь о любых кадрах, которые не предназначены для посторонних глаз.

Речь о любых кадрах, которые не предназначены для посторонних глаз. Сканы документов не стоит загружать никогда. Паспорт, водительские права, СНИЛС: по таким копиям мошенники могут выдать себя за вас.

Паспорт, водительские права, СНИЛС: по таким копиям мошенники могут выдать себя за вас. Пароли и ключи открывают доступ ко всему. Сюда же относятся ключи доступа и сертификаты. Получив их, злоумышленник может не только читать секретную информацию, но и захватить управление серверами и базами данных, а потом менять их содержимое и настройки как захочет.

Сюда же относятся ключи доступа и сертификаты. Получив их, злоумышленник может не только читать секретную информацию, но и захватить управление серверами и базами данных, а потом менять их содержимое и настройки как захочет. Срочно нужное должно быть под рукой. Сервис может временно перестать работать, может пропасть интернет, и тогда вы не откроете документ в самый нужный момент.

Сервис может временно перестать работать, может пропасть интернет, и тогда вы не откроете документ в самый нужный момент. Копии карт открывают прямой путь к деньгам. То же касается договоров с банковскими реквизитами: мошенникам такие файлы дают прямой доступ к вашим деньгам.

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Главное правило: облако почти как открытый доступ

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко советует относиться к загрузке файлов в облако так же, как к публикации в интернете. Загружайте только то, что не страшно показать. По-настоящему секретному в облаке не место.

Личные фото, пароли, ключевые фразы от криптокошелька и электронные документы безопаснее хранить на флешке или на домашнем компьютере. Это не так удобно и занимает место, зато данные остаются у вас. Недаром старые правила цифровой безопасности до сих пор актуальны.

У такого способа есть важная оговорка. Перед продажей техники удалите все личные файлы, иначе ваш архив уедет к новому владельцу вместе с флешкой или ноутбуком. При этом удалённые файлы иногда можно восстановить.

Если без облака не обойтись, спрячьте файлы в архив

Бывает, что документы нужны в поездке или на другом устройстве. Тогда загрузите их так, чтобы даже при утечке посторонний не смог их открыть:

Создайте отдельную папку. Сложите в неё все личные файлы. Заархивируйте папку. Поставьте на архив надёжный пароль. Загрузите в облако только этот архив.

Пароль от архива не храните рядом с ним в том же облаке. Иначе такая защита ничего не даёт.

Чаще всего облако подводит слабый пароль, а не хакер

За прошлый год атак на облачные системы в России стало больше на 30%. Но за безопасность отвечает не только сервис: часть работы делает платформа, а часть остаётся за пользователем.

Даже очень надёжное облако не спасёт, если владелец сам оставил дверь открытой. Обычно утечки начинаются с трёх ошибок:

слабый пароль;

один и тот же пароль для разных сервисов;

выключенная двухфакторная аутентификация, то есть вход без кода подтверждения из СМС или приложения.

Что грозит, если взломали облако с рабочими файлами

Многие держат рабочие документы в личном облаке. Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков объясняет: сам взлом ещё не делает вас виноватым. Всё зависит от того, нарушили ли вы конкретные правила работодателя, например запрет хранить служебные файлы в личных аккаунтах или обязанность работать только в корпоративных системах.

Наказать могут, если такое правило записано в трудовом договоре, должностной инструкции или другом документе и вас с ним ознакомили. Трудовой кодекс допускает замечание, выговор или увольнение. Но увольнение возможно только при законном основании, доказанной вине и соблюдённой процедуре, в которой у работника обязательно запрашивают письменное объяснение.

Возместить ущерб тоже могут заставить, но работодателю придётся доказать прямой реальный ущерб, вашу вину и связь между нарушением и потерями. Обычно сумма ограничена средним месячным заработком, а полное возмещение бывает только в случаях, прямо указанных в законе. Если стороны не договорились, спор решает суд.

Учитывают и подробности: как произошёл взлом, соблюдали ли вы правила безопасности, предупредили ли работодателя, что аккаунт взломан, и что именно попало к посторонним. Если утекли персональные данные клиентов или коммерческая тайна, последствия могут быть и для самой компании.

Четыре привычки, которые защитят ваш аккаунт

Если вы пользуетесь облаком, достаточно нескольких простых правил:

Придумайте надёжный пароль и не используйте его больше нигде.

и не используйте его больше нигде. Храните личное только в архивах с паролем.

Включите двухфакторную аутентификацию. Даже если пароль украдут, без кода войти не получится.

Даже если пароль украдут, без кода войти не получится. Регулярно проверяйте подключённые устройства и приложения, у которых есть доступ к аккаунту, и отключайте лишние.

И последнее. Удалённый файл не всегда исчезает сразу: некоторые сервисы ещё какое-то время хранят стёртые данные. Поэтому по-настоящему секретные документы надёжнее вообще не загружать в облако.