Зачем нужен люк на балконе и почему за его перекрытие штрафуют

Рамис Ганиев

Если вы хоть раз жили в многоэтажке, то наверняка видели на балконе или лоджии странную металлическую крышку в полу. Многие считают это бессмысленным советским наследием и при первом же ремонте заваривают, закладывают плиткой или ставят сверху шкаф с банками. На самом деле это проход, который может спасти жизни. И если его перекрыть, можно получить штраф.

Люк на балконе нельзя перекрывать, за это грозит штраф. Фото.

Люк на балконе нельзя перекрывать, за это грозит штраф

Для чего нужен люк на балконе или лоджии

Люк на полу и потолке балкона это аварийный пожарный выход. Если обычный выход из квартиры или подъезда заблокирован огнем, дымом или обрушением, у человека должен остаться запасной путь. Балконный люк и есть этот запасной путь, который ведет вниз.

Представьте ситуацию. В квартире или на лестничной клетке пожар, дверь открывать уже нельзя, потому что за ней огонь и дым. Тогда человек выходит на балкон, открывает люк в полу балкона, спускается по металлической лестнице на балкон этажом ниже. Оттуда он спускается еще ниже, и так до безопасного этажа: к соседям, к пожарным или туда, откуда его смогут снять.

Да, это неудобно и травмоопасно. Но в пожаре даже узкая вертикальная лестница лучше, чем оставаться в коридоре, наполняющемся дымом. Жертвы пожаров чаще всего гибнут именно от продуктов горения, а не от пламени, поэтому возможность уйти вниз буквально означает разницу между жизнью и смертью.

Еще одна хитрость, которая могла спасти людей во время пожаров в СССР, это открывающиеся вовнутрь входные двери.

Как спастись от пожара если пути перекрыты

Это не самодеятельность строителей, а прописанное в нормах решение. В действующем своде правил СП 1.13130.2020 среди вариантов аварийного выхода прямо указан выход на балкон или лоджию шириной не менее 0,6 метра, оборудованные лестницей, которая поэтажно соединяет балконы, и люком в полу размером не менее 0,6 × 0,8 метра для доступа на нижний балкон.

Важно понимать, что такой люк — именно аварийный выход, а не основной путь эвакуации. В том же документе сказано, что подобные выходы не учитываются при создании обычных путей эвакуации. Если перевести с бюрократического языка, нормальная эвакуация должна идти через коридор, лестницу и выход наружу. Люк в лоджии это всего лишь план Б, когда привычный путь эвакуации заблокирован.

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Почему люки чаще всего встречаются в высоких домах

Люк на балконе чаще всего есть в многоэтажках, в хрущевках их нет. Дело в том, что чем выше расположена квартира, тем сложнее просто снять человека снаружи обычной пожарной автолестницей. Она достает далеко не до любого этажа. Длина пожарной лестницы в среднем составляет 20 метров.

Согласно требованиям, если на этаже только один эвакуационный выход, каждая квартира выше 15 метров должна иметь еще и аварийный выход. Балкон с люком и лестницей — как раз одно из таких решений.

Люк на балконе встречается только в высотных домах. Фото.

Люк на балконе встречается только в высотных домах

Конкретного изобретателя у балконного люка нет, это не лампочка Эдисона и не айфон, где можно назначить героя. Идея выросла из общей пожарной логики. В советских и постсоветских домах ее реализовали дешево и сердито: вертикальная лестница на лоджиях плюс люки между этажами. Не особо красиво, зато работает.

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Зачем нужен люк между балконами соседних этажей

Многих смущает второй люк на потолке балкона. На самом деле он нужен, чтобы сосед сверху мог спуститься к вам, а ваш нижний люк, чтобы вы могли уйти ниже.

Именно поэтому, когда один сосед перекрывает или даже решает заварить люк на балконе, он ломает не только собственную безопасность, но и весь маршрут для соседей. Один заваренный люк превращает работающую систему в тупик для целой колонны квартир.

Можно ли заварить люк на балконе

Заваривать люк на балконе и ставить на него шкаф категорически запрещено. В Правилах противопожарного режима РФ прямо запрещено размещать мебель и предметы у аварийных выходов, демонтировать лестницы между балконами и блокировать люки.

Вот полный список того, что нельзя делать на балконе:

  • срезать или демонтировать лестницу;
  • заваривать люк или прикручивать его намертво;
  • закладывать плиткой, заливать стяжкой;
  • ставить сверху тяжелый шкаф;
  • закрывать несъемным подиумом;
  • превращать в погреб для картошки.

Люк должен открываться, лестница — оставаться доступной, проход к ним быть свободным.

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Штраф за заваренный люк на балконе

За такие нарушения штрафуют по статье 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. По действующей редакции на 2026 год базовые санкции выглядят так:

  • для граждан — предупреждение или штраф от 5 000 до 15 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.

Если нарушение повторное или уже привело к пожару и ущербу, суммы будут заметно выше. Так что заваренный люк на балконе это как риск для жизни, так и вполне ощутимый удар по кошельку.

Могут ли воры пролезть через люк на балконе

Да, теоретически через колонну балконов могут пробраться сосед, рабочий или особо спортивный вор. Именно из-за этого страха люди и заваривают крышку люка на балконе.

Но это очень плохое решение. Подумайте сами, что страшнее: кража телевизора или сгореть заживо?. Это примерно как снять тормоза, чтобы машину было сложнее угнать.

Случаев, когда грабители проникли в дом через люк на балконе, очень мало. Фото.

Случаев, когда грабители проникли в дом через люк на балконе, очень мало

Умные люди, которые боятся воров, ставят запор, который открывается изнутри без ключа и инструментов. Но тут лучше не изобретать велосипед по видео из интернета, а свериться с проектом дома и требованиями управляющей компании и пожнадзора.

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Что делать, если люк на балконе не открывается

В некоторых домах аварийный выход на балконе уже давно сгнил. Крышка болтается, металл проржавел, лестница отваливается, края бетонной плиты крошатся. Это весомый повод обратиться в управляющую компанию.

Дело в том, что балконные плиты обычно относятся к общему имуществу дома как ограждающие несущие конструкции, а не к личному «кусочку улицы» собственника. А значит, за их состояние отвечает не только жилец, но и УК. Если люк или лестница пришли в негодность, об этом нужно написать заявление в управляющую компанию, а не молча смиряться с нерабочим аварийным выходом.

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Итак, люк на балконе нужен для аварийного спасения при пожаре. Его придумали не для красоты, не для вентиляции и не для хранения картошки, а как часть запасного пути между этажами. Заваривать люк и срезать лестницу нельзя, закрывать можно только так, чтобы в любой момент быстро открыть. А если он сгнил или заблокирован соседями — это уже не особенность дома, а нарушение пожарной безопасности, которое стоит исправить до того, как оно понадобится по-настоящему.

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