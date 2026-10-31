Как распознать психопата: 5 признаков в обычном поведении

Психопата невозможно вычислить по внешности. Дело в том, что он часто кажется обычным и даже располагает к себе, и все это из-за особенностей его мозга. Но существуют модели поведения, которые повторяются и могут указывать на выраженные психопатические черты. Психологи выделяют несколько таких признаков, и мы выбрали пять самых показательных.

Обаятельный коллега вместо маньяка из кино

В кино психопат обычно изображается жестоким убийцей с безумным взглядом. В жизни всё выглядит иначе. У такого человека может быть хорошая работа и много друзей, с ним интересно разговаривать, и он может казаться очень заботливым. Холодность, привычка обманывать и равнодушие к чужим чувствам за этим обаянием заметны не сразу.

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Психопатия не считается психическим заболеванием, при котором человек теряет связь с реальностью. Психопат прекрасно понимает, что делает и к чему это приведёт. Так называют сочетание черт характера: слабое чувство вины, мало сочувствия к другим, привычка использовать людей и не считаться с правилами. В американском справочнике психиатрических диагнозов DSM-5-TR отдельного диагноза «психопатия» нет. Есть близкое к ней антисоциальное расстройство личности, но это разные вещи: психопатические черты есть далеко не у всех людей с этим расстройством.

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Части мозга, отвечающие за эмоции, хуже работают вместе

Сканирование мозга показало, что у людей с психопатическими чертами действительно есть кое-что общее. В исследовании 2011 года учёные сравнили мозг 20 заключённых с психопатией и 20 заключённых без неё. У первых оказалась слабее связь между миндалевидным телом и вентромедиальной префронтальной корой. Проще говоря, хуже «общаются» друг с другом участок мозга, который реагирует на страх и другие сильные эмоции, и участок в лобной части, который помогает учитывать эти эмоции, когда мы принимаем решения.

Учёные считают, что из-за слабой связи между этими участками человек хуже чувствует чужие переживания. В другом исследовании участвовали 167 молодых мужчин. У тех, у кого в 20 лет эта связь срабатывала слабее при виде испуганных лиц, к 22 годам психопатические черты были выражены сильнее. Но картина пока не окончательная: большинство таких работ проводили на заключённых, а один крупный обзор даже поставил под сомнение популярную идею о том, что миндалевидное тело у психопатов «недорабатывает». К тому же томограф знакомому не предложишь, поэтому в жизни остаётся следить за его поведением.

Специалисты оценивают психопатические черты по методике PCL-R, которую создал психолог Роберт Хаэр. В ней учитываются не только поступки, но и эмоции человека, его отношения с окружающими и то, как он вёл себя раньше.

Ниже пять признаков, которые чаще всего упоминаются в таких оценках.

Нет настоящего чувства вины

Многие, кто обманул друга или унизил кого-то при всех, потом стыдятся, переживают или пытаются загладить вину. У людей с выраженными психопатическими чертами эта реакция гораздо слабее. Такой человек может обмануть близкого друга и спокойно общаться с ним дальше, а когда обман раскроется, объяснить, что друг сам виноват, раз оказался таким доверчивым.

Суть здесь не в том, что человек не извиняется, а в том, что ему на самом деле не жаль. Слово «прости» он скажет без проблем, если это поможет избежать неприятностей или вернуть доверие. Но и один такой случай ещё ничего не значит: признавать ошибки многим мешают гордость, страх или воспитание. Насторожить должно постоянное равнодушие к вреду, который человек причиняет другим.

Обаяние ради выгоды и манипуляций

Многие люди с психопатическими чертами вовсе не грубые. Они легко знакомятся, держатся уверенно, говорят комплименты, и уже на второй день кажется, что вы знаете друг друга много лет. Новый знакомый расспрашивает о вашей жизни, поддерживает, говорит приятное, а потом начинает просить деньги, услуги или знакомства. Как только он получает своё, интерес к вам пропадает.

Для таких людей общение нужно ради выгоды, а не ради близости. Учёные называют это поверхностным обаянием и склонностью к манипуляциям. При этом харизма сама по себе ни о чём не говорит: большинство общительных людей к психопатии отношения не имеют. Тревожный знак — обаяние вместе с привычкой раз за разом использовать окружающих.

Видит чужую боль, но не сочувствует

Эмпатия, то есть способность понимать чувства другого человека и сопереживать ему, у людей с психопатическими чертами работает необычно. Понимать они понимают: видят, что собеседник расстроен, замечают слёзы и догадываются о причине. А вот сострадания почти не испытывают, и желания помочь чужое горе у них не вызывает. Более того, если человек боится или стыдится, они понимают, что таким человеком легче манипулировать.

В жизни это выглядит так: человек высмеивает больные для других темы, не обращает внимания на страдания близких или продолжает причинять вред, хотя отлично понимает последствия. Но холодность бывает и по другим причинам. Человек может казаться бесчувственным из-за стресса, депрессии или просто из-за своей манеры общаться.

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Врёт постоянно и без видимой причины

Иногда врут почти все: например, говорят «уже выхожу», хотя ещё лежат на диване. Но при выраженных психопатических чертах ложь становится привычным способом общения. Одному знакомому такой человек говорит, что руководит крупной компанией, другому — что служил в спецслужбах, третьему — что у него влиятельные родственники. Иногда за этим стоят деньги или уважение, а иногда выгоды вообще не видно.

Насторожить должно сочетание частой лжи, уверенного поведения и полного спокойствия после разоблачения. Если поймать такого человека на противоречии, он придумает новую версию или скажет, что это вы его неправильно поняли. Постоянная ложь бывает и у людей без психопатии, причин у неё много. Кстати, лжеца редко выдают взгляд и жесты: об этом мы рассказывали в материале о том, как понять, что человек врёт.

Нарушает правила, не думая о последствиях

Ещё один признак — импульсивность, безответственность и пренебрежение безопасностью других. Такой человек может опасно водить машину, ввязываться в драки, тратить чужие деньги, брать в долг без возврата и срывать обещания. Он понимает, что создаёт проблемы, но его собственные желания для него важнее. В своих неудачах он обычно винит других и раз за разом повторяет одно и то же.

Важно, что так ведут себя не все. Некоторые люди с психопатическими чертами действуют расчётливо: заранее планируют каждый шаг и годами поддерживают видимость благополучной жизни. Поэтому нарушение правил — частый, но не обязательный признак.

Взгляд и улыбка психопата не выдают

В интернете часто пишут, что психопата можно узнать по неподвижному взгляду, редкому морганию или странной улыбке. Надёжного способа определить психопатию по внешности нет. Неверно и то, что такие люди обязательно становятся преступниками: психопатические черты могут быть связаны с антисоциальным поведением, но совершенно не означают, что человек когда-нибудь нарушит закон.

Лучше не ставить диагнозы знакомым по тестам из интернета, а честно оценить, безопасно ли с этим человеком общаться. Ни холодный взгляд, ни отсутствие слёз, ни сильное обаяние сами по себе ничего не доказывают. А вот постоянная ложь, манипуляции и равнодушие к чужим страданиям — серьёзный повод насторожиться, даже если никакой психопатии у человека нет.

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И последнее: психопатические черты зависят не только от того, каким человек родился. Исследователи изучают, как на работу мозга влияют привычки, в том числе многочасовое сидение в телефоне. Об этом читайте в нашем материале «Смартфоны рушат работу мозга и превращают человека в психопата».