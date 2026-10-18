Мы становимся глупее? Что показывают IQ-тесты, школы и исследования

Мы привыкли думать, что человечество умнеет с каждым поколением, и пытаемся убедить себя в этом. Но учёные всё чаще замечают обратное: в некоторых странах люди стали хуже справляться с логикой, чтением и счётом. Правда, всё не так однозначно, и одни навыки слабеют, другие растут. Мы собрали пять признаков того, что часть способностей у нас проседает, и оговорки, без которых вывод будет поспешным.

Результаты IQ-тестов в некоторых странах пошли вниз

Большую часть XX века каждое новое поколение решало тесты интеллекта лучше предыдущего. Это явление назвали эффектом Флинна: в развитых странах прибавка составляла около 3 баллов IQ за десятилетие. Потом в некоторых странах рост остановился. В Норвегии учёные сравнили мужчин, родившихся с 1962 по 1991 год. Сначала результаты росли, а затем начали падать, причём спад заметили даже у братьев из одной семьи. Значит, дело скорее в окружении: учёбе, образе жизни, информационной среде.

Похожее нашли в Дании и США. У почти 394 тысяч американцев, сдававших тесты с 2006 по 2018 год, ухудшились логика, работа с числовыми рядами и часть словесных заданий, а умение мысленно вращать объёмные фигуры улучшилось. При этом крупный анализ данных из 72 стран за 1948–2020 годы показывает, что в целом по миру результаты всё ещё растут, примерно на 2,2 балла за десятилетие. Особенно заметен рост в странах со средним достатком.

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Подростки хуже решают задачи по математике и чтению

Международное исследование PISA проверяет у 15-летних не знание правил, а умение понять текст, рассуждать и решать жизненные задачи. В 2022 году средний результат по странам OECD (клубу в основном богатых стран) упал по сравнению с 2018-м примерно на 15 баллов по математике и на 10 по чтению. По оценке организации, это равно потере трёх четвертей учебного года по математике и половины года по чтению.

Самое очевидное объяснение — пандемия и закрытые школы. Но в OECD отмечают, что с чтением и естественными науками во многих странах дела ухудшались ещё до пандемии. Похоже, коронавирус ускорил спад, который начался раньше.

Взрослые тоже стали хуже понимать тексты и числа

В 2023 году OECD проверила около 160 тысяч человек от 16 до 65 лет в 31 стране: как они понимают текст, считают и решают задачи. По сравнению с проверкой примерно десятилетней давности грамотность почти везде осталась на прежнем уровне или снизилась. Заметно улучшить результаты смогли только Финляндия и Дания.

Примерно каждый пятый взрослый в этих странах с трудом справляется с чем-то сложнее простого текста или базовой арифметики. Разрыв между сильными и слабыми растёт, и больше всего просели те, у кого результаты и раньше были низкими. Образования у людей формально больше, чем у их дедушек, а интернет даёт доступ почти к любым знаниям, но понимать информацию лучше от этого никто не стал.

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Подростки реже читают ради удовольствия

С 2009 по 2018 год доля подростков из стран OECD, которые читают для удовольствия, сократилась примерно на 5 процентных пунктов. Примерно на столько же выросла доля тех, кто считает чтение пустой тратой времени. Зато время в интернете вне школы между 2012 и 2018 годами выросло в среднем больше чем на час в день.

Читать люди не перестали: сообщения, посты и новости мы читаем постоянно. Но понять три строчки и 40 минут следить за сложной мыслью — совсем разные задачи для мозга. По данным PISA, подростки, которые читают для удовольствия, лучше понимают тексты. Работает это в обе стороны: тем, кто хорошо читает, нравится читать, а регулярное чтение ещё сильнее развивает навык.

Память и размышления мы всё чаще отдаём гаджетам

Дорогу помнит навигатор, номера — телефон, факты — поисковик, а нейросети пишут письма и пересказывают документы, делая нас ленивыми. Учёные называют это когнитивной разгрузкой: часть работы мозга переносится во внешний мир. В известном эксперименте люди, уверенные, что информация сохранится в компьютере, хуже запоминали её саму, но лучше помнили, где её искать.

Проблемы начинаются, когда устройству отдают сам процесс размышления. Те, кто привык ездить по навигатору, хуже запоминают местность. Анализ 27 экспериментов показал, что смартфон под рукой во время учёбы мешает потом вспомнить материал. При этом разгрузка бывает полезной: освободившиеся силы можно направить на более сложную работу, так что многое зависит от того, что именно мы доверяем технике.

Люди не глупеют целиком, но теряют часть навыков

Тревожных сигналов хватает. В некоторых развитых странах падают результаты IQ-тестов, школьники хуже решают задачи, взрослые не стали грамотнее, молодёжь реже берётся за длинные тексты, а память мы всё чаще передаём гаджетам. Но мир в целом пока не глупеет, и, возможно, мозг просто подстраивается под новую среду: фактов нужно помнить меньше, а искать и отбирать информацию приходится больше.

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Беспокоит другое: всё реже тренируются старые умения — долго сосредотачиваться, считать без подсказки, внимательно читать и самостоятельно выстраивать рассуждения. Интерес к тому, что помогает сохранить ясность ума, сейчас большой: учёные изучают даже пищевые добавки для пожилых людей. Но самый доступный способ из этого списка — время от времени читать длинные тексты и иногда обходиться без подсказок телефона.