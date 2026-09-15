С какими собаками можно бегать: 10 пород, которые не отстанут

Бег за последние годы превратился в по-настоящему массовое увлечение: марафоны, полумарафоны, парковые забеги и беговые фестивали проходят едва ли не в каждом городе. Если вы из тех, кто выходит на пробежку в любую погоду, логично завести и мохнатого напарника под стать, который будет бежать рядом с удовольствием. Такой напарник не заскучает и не отстанет, а заодно получит ту самую необходимую нагрузку, без которой энергичной собаке плохо. Лучшие бегуны среди собак чаще всего встречаются в трёх группах: охотничьи, пастушьи породы и терьеры. Их поколениями отбирали за выносливость и атлетизм, так что любовь к движению у них в крови. Метисы, в которых есть кровь этих пород, тоже нередко оказываются отличными компаньонами для пробежек.

Веймаранер: спринтер и стайер в одном теле

Серебристо-серый веймаранер выглядит как спортсмен и ведёт себя соответственно. Скорости и выносливости у него хватает и на короткую быструю пробежку, и на длинную дистанцию, к тому же он неплохо переносит жару. Это одна из тех пород, где регулярный бег не роскошь, а необходимость: без нагрузки и занятий веймаранер может стать тревожным и начать портить вещи.

Рост 61–66 см, вес 32–39 кг, живёт в среднем 11–13 лет. Собака крупная, поэтому держать её на поводке во время бега сможет только человек с устойчивым темпом и крепкой рукой.

Выжла не отстанет ни на шаг

Венгерская выжла — рыжая охотничья собака, которая живёт нагрузкой. Выносливости и скорости у неё не меньше, чем у веймаранера, а жару она тоже переносит хорошо. Главная особенность породы в другом: выжла старается всегда быть рядом с хозяином, за что её прозвали «собака-липучка». На пробежке это плюс: она не рванёт за белкой на другой конец парка, а будет держаться у ноги.

При росте 56–58 см выжла весит всего 20–23 кг, то есть заметно легче веймаранера. Живёт 12–14 лет.

Далматин бежал впереди пожарных повозок

Пятнистый далматин формально не относится к спортивным породам, но по сути это природный атлет, которому нужно много двигаться. Когда-то далматины сопровождали конные экипажи, бегая рядом с лошадьми на протяжении всего пути. А до появления громких сирен они мчались впереди пожарных повозок и лаем разгоняли зевак с дороги. Так что бег рядом с человеком для этой породы — историческая специальность.

Рост 48–58 см, вес 20–27 кг, продолжительность жизни 11–13 лет. Далматин, который целый день лежит на диване, быстро находит себе занятие сам, и хозяину оно обычно не нравится.

Бордер-колли любит извилистые тропы

Бордер-колли регулярно занимает первые строчки в рейтингах собачьего интеллекта, и мы уже разбирали, кто на первом месте и почему. Но ум здесь идёт в комплекте с невероятной подвижностью: эта пастушья собака способна долго бежать быстро и при этом ловко маневрировать. Скучная ровная дорожка ей быстро надоест, поэтому лучше выбирать петляющие лесные тропы с поворотами и препятствиями.

Жару бордер-колли терпит, но по-настоящему раскрывается в прохладу. Рост 46–56 см, вес 13–22 кг, живёт от 10 до 17 лет. Без работы для головы и лап собака начинает нервничать, так что бегун для неё практически идеальный хозяин.

Австралийская овчарка: сила в прохладе

Аусси — ещё один умник из пастушьей группы, которому нравятся длинные и сложные маршруты. Породе одинаково нужны и физическая, и умственная нагрузка, поэтому смена маршрутов и команды на бегу пойдут только на пользу. Есть ограничение: шерсть у австралийской овчарки довольно длинная, и в сильную жару долгие пробежки ей противопоказаны.

Рост 46–58 см, вес 18–29 кг, живёт 13–15 лет. Верная, энергичная и сообразительная собака, которая с радостью встанет с вами в шесть утра ради пробежки.

Родезийский риджбек выведен для охоты на львов

Риджбек числится в группе гончих, но по характеру ближе к спортивным породам. Эту крупную мускулистую собаку вывели в Африке для охоты на львов, и атлетизм с выносливостью она сохранила до сих пор. Большинство риджбеков спокойно выдерживают довольно длинные пробежки и тёплую погоду. Единственное важное правило: до двух лет бегать с ним не стоит, пока собака не сформируется окончательно.

Рост 63–66 см, вес 29–41 кг, продолжительность жизни 10–12 лет. Узнаётся по характерному «гребню» на спине, где шерсть растёт в противоположную сторону.

Сибирский хаски создан для долгих дистанций по снегу

Хаски выводили для того, чтобы тянуть сани на большие расстояния, и энергии у этой породы, кажется, не бывает мало. Если вы живёте в регионе с прохладным климатом, хаски может стать ежедневным спутником на пробежке. Но в жару на длинные дистанции с ним выходить нельзя: густая двойная шерсть рассчитана на мороз, и летний зной собака переносит плохо.

Рост 53–58 см, вес 16–23 кг, живёт 12–15 лет. Глаза могут быть карими, голубыми или разными: по одному каждого цвета.

Джек-рассел и другие мелкие терьеры

Не обязательно заводить крупную собаку, чтобы бегать вместе. Небольшие терьеры отличаются упорством и выносливостью: их выводили для ловли грызунов и участия в лисьей охоте, где приходилось долго и настойчиво преследовать добычу. Для пробежек подойдут:

джек-рассел-терьер,

парсон-рассел-терьер,

рэт-терьер,

жесткошёрстный фокстерьер.

Компактный размер не мешает им долго держать темп: эти собаки способны держать его дольше, чем кажется на первый взгляд.

Пойнтеры созданы для долгих пробежек

Пойнтеры — почти готовые напарники для бегуна: у них хватает силы, скорости и выносливости, чтобы долго держать хороший темп. К этой группе относятся:

английский пойнтер,

немецкий курцхаар,

дратхаар (немецкий жесткошёрстный пойнтер).

Они неплохо чувствуют себя и в тёплую, и в прохладную погоду, а длинные дистанции для них подходят особенно хорошо.

Если борзые из следующего пункта созданы скорее для короткого быстрого рывка, то пойнтеры — как раз для тех, кто любит бежать долго и не сворачивать домой после первых километров.

Борзые: спринтеры, а не марафонцы

Если вам по душе короткие и быстрые пробежки, присмотритесь к борзым: грейхаунду, уиппету, русской псовой борзой, салюки, шотландскому дирхаунду или слюги. Их обтекаемое тело создано для рывка, и они действительно обожают разгоняться. Но есть подвох: после короткого забега большинство борзых предпочитают лежать на диване, и марафонцев из них не получится.

Ещё одна особенность: у борзых почти нет жировой прослойки, поэтому холод они переносят плохо. Зимняя пробежка с уиппетом без одежды для собаки — плохая идея.

Породы, которым бег в тягость

Первое и общее правило касается щенков любой породы. До шести месяцев регулярные и длинные пробежки под запретом: суставы и мышцы ещё растут, и лишняя нагрузка может им навредить. С крупными породами, как в случае с риджбеком, ждать приходится дольше.

Если вам нужен питомец для более спокойного ритма, у нас есть отдельный список пород, с которыми не надо много гулять.

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Есть и породы, которым бег на длинные дистанции противопоказан или подходит с оговорками:

Боксёры и собаки питбульного типа, включая американского стаффордширского терьера, бультерьера и стаффордширского бультерьера. Энергии у них море, а вот выносливости и стойкости к жаре мало: только короткие пробежки в прохладную погоду.

Бульдоги, мопсы и другие короткомордые породы. Им тяжело дышать при нагрузке, они быстро перегреваются и выбиваются из сил.

Гигантские породы и собаки со склонностью к проблемам с суставами. Частый бег на длинные дистанции грозит им болью и травмами, хотя исключения бывают.

Коротколапые породы вроде такс и корги. Им сложно держать темп, и они быстро устают на длинных маршрутах.

Вода, паузы и сигналы остановиться

Даже с идеальным напарником пробежка требует внимания к его состоянию. Собакам нужны перерывы на воду, поэтому берите запас и для питомца, а не только для себя.

И внимательно следите за поведением: если собаке явно плохо, тренировку нужно прервать и спокойно идти домой. Собака не скажет, что ей плохо, поэтому ответственность за темп и дистанцию всегда остаётся на человеке.