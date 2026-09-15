С какими собаками можно бегать: 10 пород, которые не отстанут

Вера Макарова

Бег за последние годы превратился в по-настоящему массовое увлечение: марафоны, полумарафоны, парковые забеги и беговые фестивали проходят едва ли не в каждом городе. Если вы из тех, кто выходит на пробежку в любую погоду, логично завести и мохнатого напарника под стать, который будет бежать рядом с удовольствием. Такой напарник не заскучает и не отстанет, а заодно получит ту самую необходимую нагрузку, без которой энергичной собаке плохо. Лучшие бегуны среди собак чаще всего встречаются в трёх группах: охотничьи, пастушьи породы и терьеры. Их поколениями отбирали за выносливость и атлетизм, так что любовь к движению у них в крови. Метисы, в которых есть кровь этих пород, тоже нередко оказываются отличными компаньонами для пробежек.

Каких собак стоит заводить бегунам.

Каких собак стоит заводить бегунам.

Веймаранер: спринтер и стайер в одном теле

Серебристо-серый веймаранер выглядит как спортсмен и ведёт себя соответственно. Скорости и выносливости у него хватает и на короткую быструю пробежку, и на длинную дистанцию, к тому же он неплохо переносит жару. Это одна из тех пород, где регулярный бег не роскошь, а необходимость: без нагрузки и занятий веймаранер может стать тревожным и начать портить вещи.

Веймаранеру регулярный бег нужен почти так же, как прогулки.

Веймаранеру регулярный бег нужен почти так же, как прогулки.

Рост 61–66 см, вес 32–39 кг, живёт в среднем 11–13 лет. Собака крупная, поэтому держать её на поводке во время бега сможет только человек с устойчивым темпом и крепкой рукой.

Выжла не отстанет ни на шаг

Венгерская выжла — рыжая охотничья собака, которая живёт нагрузкой. Выносливости и скорости у неё не меньше, чем у веймаранера, а жару она тоже переносит хорошо. Главная особенность породы в другом: выжла старается всегда быть рядом с хозяином, за что её прозвали «собака-липучка». На пробежке это плюс: она не рванёт за белкой на другой конец парка, а будет держаться у ноги.

Выжла любит движение и старается не отходить от хозяина.

Выжла любит движение и старается не отходить от хозяина.

При росте 56–58 см выжла весит всего 20–23 кг, то есть заметно легче веймаранера. Живёт 12–14 лет.

Далматин бежал впереди пожарных повозок

Пятнистый далматин формально не относится к спортивным породам, но по сути это природный атлет, которому нужно много двигаться. Когда-то далматины сопровождали конные экипажи, бегая рядом с лошадьми на протяжении всего пути. А до появления громких сирен они мчались впереди пожарных повозок и лаем разгоняли зевак с дороги. Так что бег рядом с человеком для этой породы — историческая специальность.

Далматины веками привыкали преодолевать большие расстояния бегом.

Далматины веками привыкали преодолевать большие расстояния бегом.

Рост 48–58 см, вес 20–27 кг, продолжительность жизни 11–13 лет. Далматин, который целый день лежит на диване, быстро находит себе занятие сам, и хозяину оно обычно не нравится.

Бордер-колли любит извилистые тропы

Бордер-колли регулярно занимает первые строчки в рейтингах собачьего интеллекта, и мы уже разбирали, кто на первом месте и почему. Но ум здесь идёт в комплекте с невероятной подвижностью: эта пастушья собака способна долго бежать быстро и при этом ловко маневрировать. Скучная ровная дорожка ей быстро надоест, поэтому лучше выбирать петляющие лесные тропы с поворотами и препятствиями.

Бордер-колли особенно хорошо чувствует себя на сложных маршрутах.

Бордер-колли особенно хорошо чувствует себя на сложных маршрутах.

Жару бордер-колли терпит, но по-настоящему раскрывается в прохладу. Рост 46–56 см, вес 13–22 кг, живёт от 10 до 17 лет. Без работы для головы и лап собака начинает нервничать, так что бегун для неё практически идеальный хозяин.

Австралийская овчарка: сила в прохладе

Аусси — ещё один умник из пастушьей группы, которому нравятся длинные и сложные маршруты. Породе одинаково нужны и физическая, и умственная нагрузка, поэтому смена маршрутов и команды на бегу пойдут только на пользу. Есть ограничение: шерсть у австралийской овчарки довольно длинная, и в сильную жару долгие пробежки ей противопоказаны.

Австралийская овчарка (аусси) любит длинные пробежки, но плохо переносит сильную жару.

Австралийская овчарка (аусси) любит длинные пробежки, но плохо переносит сильную жару.

Рост 46–58 см, вес 18–29 кг, живёт 13–15 лет. Верная, энергичная и сообразительная собака, которая с радостью встанет с вами в шесть утра ради пробежки.

Родезийский риджбек выведен для охоты на львов

Риджбек числится в группе гончих, но по характеру ближе к спортивным породам. Эту крупную мускулистую собаку вывели в Африке для охоты на львов, и атлетизм с выносливостью она сохранила до сих пор. Большинство риджбеков спокойно выдерживают довольно длинные пробежки и тёплую погоду. Единственное важное правило: до двух лет бегать с ним не стоит, пока собака не сформируется окончательно.

Риджбек вынослив, но серьёзные нагрузки ему нужны только после взросления.

Риджбек вынослив, но серьёзные нагрузки ему нужны только после взросления.

Рост 63–66 см, вес 29–41 кг, продолжительность жизни 10–12 лет. Узнаётся по характерному «гребню» на спине, где шерсть растёт в противоположную сторону.

Сибирский хаски создан для долгих дистанций по снегу

Хаски выводили для того, чтобы тянуть сани на большие расстояния, и энергии у этой породы, кажется, не бывает мало. Если вы живёте в регионе с прохладным климатом, хаски может стать ежедневным спутником на пробежке. Но в жару на длинные дистанции с ним выходить нельзя: густая двойная шерсть рассчитана на мороз, и летний зной собака переносит плохо.

Хаски создан для долгого бега, но лучше всего раскрывается в прохладе.

Хаски создан для долгого бега, но лучше всего раскрывается в прохладе.

Рост 53–58 см, вес 16–23 кг, живёт 12–15 лет. Глаза могут быть карими, голубыми или разными: по одному каждого цвета.

Джек-рассел и другие мелкие терьеры

Джек-рассел-терьер. Небольшой размер не мешает терьерам долго держать хороший темп.

Джек-рассел-терьер. Небольшой размер не мешает терьерам долго держать хороший темп.

Не обязательно заводить крупную собаку, чтобы бегать вместе. Небольшие терьеры отличаются упорством и выносливостью: их выводили для ловли грызунов и участия в лисьей охоте, где приходилось долго и настойчиво преследовать добычу. Для пробежек подойдут:

  • джек-рассел-терьер,
  • парсон-рассел-терьер,
  • рэт-терьер,
  • жесткошёрстный фокстерьер.

Компактный размер не мешает им долго держать темп: эти собаки способны держать его дольше, чем кажется на первый взгляд.

Пойнтеры созданы для долгих пробежек

Пойнтеры сочетают скорость и выносливость, поэтому подходят для длинных дистанций.

Пойнтеры сочетают скорость и выносливость, поэтому подходят для длинных дистанций.

Пойнтеры — почти готовые напарники для бегуна: у них хватает силы, скорости и выносливости, чтобы долго держать хороший темп. К этой группе относятся:

  • английский пойнтер,
  • немецкий курцхаар,
  • дратхаар (немецкий жесткошёрстный пойнтер).

Они неплохо чувствуют себя и в тёплую, и в прохладную погоду, а длинные дистанции для них подходят особенно хорошо.

Если борзые из следующего пункта созданы скорее для короткого быстрого рывка, то пойнтеры — как раз для тех, кто любит бежать долго и не сворачивать домой после первых километров.

Борзые: спринтеры, а не марафонцы

Борзые великолепны на коротких дистанциях, но не созданы для марафонов.

Борзые великолепны на коротких дистанциях, но не созданы для марафонов.

Если вам по душе короткие и быстрые пробежки, присмотритесь к борзым: грейхаунду, уиппету, русской псовой борзой, салюки, шотландскому дирхаунду или слюги. Их обтекаемое тело создано для рывка, и они действительно обожают разгоняться. Но есть подвох: после короткого забега большинство борзых предпочитают лежать на диване, и марафонцев из них не получится.

Ещё одна особенность: у борзых почти нет жировой прослойки, поэтому холод они переносят плохо. Зимняя пробежка с уиппетом без одежды для собаки — плохая идея.

Породы, которым бег в тягость

Первое и общее правило касается щенков любой породы. До шести месяцев регулярные и длинные пробежки под запретом: суставы и мышцы ещё растут, и лишняя нагрузка может им навредить. С крупными породами, как в случае с риджбеком, ждать приходится дольше.

Если вам нужен питомец для более спокойного ритма, у нас есть отдельный список пород, с которыми не надо много гулять.

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Есть и породы, которым бег на длинные дистанции противопоказан или подходит с оговорками:

  • Боксёры и собаки питбульного типа, включая американского стаффордширского терьера, бультерьера и стаффордширского бультерьера. Энергии у них море, а вот выносливости и стойкости к жаре мало: только короткие пробежки в прохладную погоду.
  • Бульдоги, мопсы и другие короткомордые породы. Им тяжело дышать при нагрузке, они быстро перегреваются и выбиваются из сил.
  • Гигантские породы и собаки со склонностью к проблемам с суставами. Частый бег на длинные дистанции грозит им болью и травмами, хотя исключения бывают.
  • Коротколапые породы вроде такс и корги. Им сложно держать темп, и они быстро устают на длинных маршрутах.

Вода, паузы и сигналы остановиться

Даже с идеальным напарником пробежка требует внимания к его состоянию. Собакам нужны перерывы на воду, поэтому берите запас и для питомца, а не только для себя.

И внимательно следите за поведением: если собаке явно плохо, тренировку нужно прервать и спокойно идти домой. Собака не скажет, что ей плохо, поэтому ответственность за темп и дистанцию всегда остаётся на человеке.

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