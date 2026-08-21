Почему полезно прислушиваться к своему телу: что происходит с организмом

Нас с детства учат: терпи, не обращай внимания, отвлекись — и станет легче. Отчасти это работает: если не думать о боли, она действительно ощущается слабее. Но с иммунной реакцией всё оказалось наоборот. Когда человек концентрируется на ощущениях в теле, организм, похоже, точнее регулирует иммунную реакцию, чем когда он отвлекается. Исследование небольшое и предварительное, но результат любопытный — и, кажется, полезный.

Простой тест на аллергию как измеритель

Чтобы поймать реакцию тела в цифрах, учёные взяли привычную вещь — кожную пробу с гистамином. Это тот самый тест на аллергию, когда каплю вещества наносят на кожу и слегка прокалывают. В ответ появляется небольшой отёк — волдырь — и покраснение вокруг него. Именно гистамин запускает многие проявления аллергии. И то, и другое можно измерить линейкой за те примерно двадцать минут, пока реакция развивается.

Удобство в том, что это маленькое, безопасное и временное воспаление. Идеальная модель, чтобы проверить: меняется ли что-то физически, если человек по-разному распределяет своё внимание.

Сосредоточиться против того, чтобы отвлечься

В первом опыте 37 здоровых добровольцев прошли пробу дважды. В одной сессии их просили внимательно прислушиваться к ощущениям в раздражённом участке кожи. В другой — отвлекали увлекательными видео, чтобы человек думал о чём угодно, только не о зуде.

По субъективным ощущениям всё было предсказуемо: когда участники сосредотачивались на воспалении, оно казалось им неприятнее, чем при просмотре видео. То есть отвлечение честно снижало дискомфорт — ещё один пример того, как мозг воспринимает боль.

А вот с самим телом получилось неожиданно. При концентрации на ощущении воспаление физически было меньше. Средний размер волдыря в режиме внимания составил 3,5 миллиметра против 5,0 при отвлечении, а покраснение — 10,6 против 14,0 миллиметра. Примерно у 90% людей реакция была сильнее именно тогда, когда они отвлекались.

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Дело во внимании, а не в картинке

Логично усомниться: может, помогали сами видео или что-то ещё, а не внимание как таковое. Поэтому провели второй опыт с 20 участниками и хитро поменяли условия.

Людям показывали абстрактные фигуры. В одной сессии фигуры служили просто напоминанием вернуть внимание к раздражённой коже — по сути, к осознанию телесных ощущений. В другой — участники разглядывали сами формы и размышляли, могли бы такие существовать в реальном мире. Картинка была одна и та же, менялось только то, куда направлен фокус.

Результат повторился: при внимании к телу воспаление оказалось примерно в 1,6 раза меньше, и снова около 90% людей давали более сильную реакцию, когда отвлекались. Значит, дело было именно в фокусе внимания, а не в конкретном предмете перед глазами.

Почему тело слушается внимания

Учёные предположили простую вещь: когда мы прислушиваемся к ощущению, мы как будто говорим мозгу «эй, здесь важно». Мозг получает больше информации о раздражении — и точнее настраивает иммунный ответ.

Чтобы проверить, они обезболили кожу лидокаином, убрав само ощущение. Эффект внимания ослаб — но, что интересно, не исчез полностью. Отёк был больше, чем при внимании с живой чувствительностью, но всё равно меньше, чем при отвлечении. Значит, ощущение — не единственный механизм.

Подсказку дал сердечный ритм. Учёные не нашли различий в пульсе, потоотделении и температуре кожи, зато заметили изменение вариабельности сердечного ритма — косвенного признака работы блуждающего нерва (он помогает телу гасить воспаление). И это изменение сохранялось даже при обезболенной коже.

Выходит, внимание действует сразу по двум путям. Оно привлекает мозг к сигналу и, похоже, запускает нервные механизмы, которые сами участвуют в регуляции воспаления.

Что взять на заметку для тренировки внимания к телу

Сразу честно: это не значит, что вниманием можно вылечить серьёзную болезнь. В обоих опытах участвовало всего 57 человек, а реакция была крошечной и временной. Учёные пока не знают, работает ли эффект при инфекциях, хроническом воспалении или аутоиммунных болезнях — это ещё предстоит проверять отдельно.

Но кое-что полезное вынести можно уже сейчас:

«Терпи и отвлекайся» — не универсальный совет. Отвлечение снижает дискомфорт, но телу иногда полезнее, когда вы обращаете внимание на сигнал.

Отвлечение снижает дискомфорт, но телу иногда полезнее, когда вы обращаете внимание на сигнал. Внимание к телу — не эзотерика. В опыте оно измеримо влияло на размер воспаления и на то, как быстро оно спадало.

В опыте оно измеримо влияло на размер воспаления и на то, как быстро оно спадало. Осознанность может иметь физический смысл. Практики осознанности, где вы прислушиваетесь к ощущениям, возможно, работают не только на уровне настроения.

То, куда мы направляем внимание, меняет не только наши переживания, но, судя по всему, и то, как тело отвечает на раздражение. И это как раз тот случай, за которым интересно наблюдать дальше — потому что здесь наука только начинает копать.