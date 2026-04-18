Где на Земле самая слабая гравитация и вы весите меньше

Уроните мяч в Москве, потом улетите в Перу и уроните тот же мяч там — и он упадёт чуть-чуть медленнее. Разница не велика, но она реальна и измерима. Гравитация на поверхности Земли неоднородна, и за последние десятилетия учёные составили подробную карту этих различий. Оказалось, что у нашей планеты есть места с настоящими гравитационными «ямами» — и объяснения у них совершенно разные.

Почему гравитация на Земле отличается в разных местах

Мы привыкли думать о гравитации как о чём-то постоянном. Подбросил ключи — они упали. Везде и всегда одинаково. Но сила притяжения зависит от двух вещей: массы и расстояния до неё. Чем ближе вы к большому количеству тяжёлого вещества — тем сильнее вас притягивает.

Принцип тот же, что и с Луной и Юпитером. Юпитер в 26 000 раз массивнее Луны, но лунная гравитация влияет на Землю гораздо сильнее — просто потому, что Луна намного ближе. Точно так же и на самой Земле: если в каком-то месте под вами «не хватает» плотной породы или вы находитесь дальше от центра планеты, сила тяжести будет чуть слабее.

Кто открыл гравитацию — Ньютон или да Винчи?

Вдобавок Земля — не идеальный шар. Из-за вращения она слегка сплюснута у полюсов и выпирает на экваторе. Это значит, что на Северном полюсе вы находитесь ближе к основной массе планеты, чем на экваторе, и весите там немного больше. Но это лишь один фактор из нескольких.

Как спутники NASA составили карту гравитации Земли

Чтобы понять, где именно гравитация сильнее или слабее, нужно очень точное оборудование. Наземные приборы — пружинные гравиметры — умеют улавливать малейшие колебания силы тяжести. Но настоящий прорыв произошёл с запуском миссии NASA GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment).

Идея была элегантной: два спутника летели по одной орбите на расстоянии 220 километров друг от друга. Когда передний спутник пролетал над зоной с повышенной гравитацией, он чуть ускорялся и расстояние между аппаратами увеличивалось. Когда гравитация была слабее — наоборот.

По этим крохотным изменениям дистанции учёные построили детальную гравитационную карту Земли, на которой отчётливо видны «аномалии» — места, где сила тяжести заметно отличается от расчётной. Именно эта карта показала несколько удивительных точек на планете.

Гудзонов залив — зона слабой гравитации на Земле

Одна из самых известных гравитационных аномалий находится в районе Гудзонова залива на севере Канады. Здесь сила тяжести примерно на четыре тысячных процента ниже среднего значения по планете. Звучит как ничтожная цифра, но для геофизиков это огромная разница, которая потребовала серьёзного объяснения.

Причина связана с последним ледниковым периодом. Гигантский Лаврентийский ледниковый щит, покрывавший большую часть Канады, был настолько тяжёлым, что продавил земную кору и вытеснил плотные породы из-под себя. Когда лёд растаял, «вмятина» осталась — местность до сих пор медленно поднимается, восстанавливая утраченную массу.

Но это объясняет только 25–45 процентов аномалии. Остальное, по данным миссии GRACE, связано с процессами глубоко под поверхностью. Конвекционные потоки магмы в мантии тянут континентальные плиты вниз, уменьшая плотность вещества в регионе. Получается двойной эффект: сверху — последствия ледника, снизу — движение раскалённой породы.

Жёлоб Пуэрто-Рико — крупнейшая гравитационная аномалия

Если Гудзонов залив знаменит, то настоящий рекордсмен по отклонению гравитации от ожидаемой — Жёлоб Пуэрто-Рико в Атлантическом океане. Это самая глубокая точка Атлантики, и именно здесь зафиксирована самая большая отрицательная гравитационная аномалия на Земле — около 380 миллиГал ниже расчётного значения.

Разобраться с причиной помог геофизик Питер Молнар ещё в 1977 году. Предыдущие модели исходили из того, что толщина земной коры более-менее одинакова повсюду. Молнар показал, что это не так: под жёлобом висит массивный и плотный «лоскут» атлантической литосферы — по сути, огромный кусок каменной плиты, загнутый вниз. Он перераспределяет массу таким образом, что гравитация над жёлобом оказывается заметно слабее, чем можно было бы ожидать.

Важно уточнить: речь идёт не о самой слабой гравитации в абсолютном смысле, а о наибольшем отклонении от расчётного значения. Это разные вещи — и для учёных как раз аномалия интереснее, чем абсолютная цифра.

Где на Земле самая слабая гравитация в мире

А вот если вопрос стоит иначе — где на поверхности планеты ускорение свободного падения минимально в абсолютных цифрах — ответ может удивить. Логичный кандидат — вершина Эвереста: чем выше от центра Земли, тем слабее притяжение. Но рекорд и тут принадлежит не ему.

Самая слабая гравитация на поверхности Земли зафиксирована на горе Невадо-Уаскаран в перуанских Андах. Ускорение свободного падения там составляет 9,7639 м/с² — это заметно меньше стандартных 9,81 м/с².

Почему именно эта гора, а не Эверест? Дело в комбинации факторов. Невадо-Уаскаран расположена всего в тысяче километров от экватора, где земной радиус и так больше из-за экваториального «выпучивания». К этому прибавляется высота самой горы и локальные геологические особенности — породы в этом регионе менее плотные. Как объяснил исследователь Кристиан Хирт: «Увеличение гравитации при удалении от экватора с лихвой компенсируется высотой горы и местными аномалиями».

Так что если вы хотите весить как можно меньше, не теряя ни грамма реальной массы, вам нужно на вершину Невадо-Уаскаран. Правда, разница составит доли грамма — но она абсолютно реальна.

Зачем изучают гравитационные аномалии Земли

На бытовом уровне эти колебания незаметны. Вы не почувствуете разницу, перелетев из Канады в Перу. Но для науки и технологий они имеют значение. Точные гравитационные карты нужны для навигационных спутников (как работает GPS), для геологоразведки, для понимания движения ледников и уровня моря.

Гравитационные аномалии — это ещё и окно в прошлое планеты. По ним можно читать следы ледниковых периодов, движения тектонических плит и конвекции мантии, которая происходит прямо сейчас, у нас под ногами. Земля продолжает меняться изнутри, и гравитация фиксирует эти перемены с точностью, недоступной никакому другому методу.

Миссия GRACE завершилась, но ей на смену пришла GRACE-FO, которая продолжает уточнять гравитационную карту. Каждый новый виток данных помогает лучше понять, как устроена наша планета — не только снаружи, но и на глубине тысяч километров.