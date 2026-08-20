Иглоукалывание при депрессии работает, но совсем не так, как антидепрессанты

Вера Макарова

Иглоукалыванием тысячи лет снимают боль, а в последние годы им пробуют лечить и депрессию. И вроде бы получается — вот только никто толком не понимал, за счёт чего. Новый метаанализ снимков мозга даёт первый внятный ответ: тонкие иглы влияют на мозг, причём совсем не так, как антидепрессанты.

Иглоукалывание перестраивает мозг при депрессии: теперь вы знаете, что делать. Фото.

Иглоукалывание перестраивает мозг при депрессии: теперь вы знаете, что делать

Снимки мозга у 357 человек: что они показали

Китайские исследователи собрали данные семи клинических исследований — в общей сложности 357 человек с большим депрессивным расстройством. Учёные сравнили томограммы тех, кто проходил иглоукалывание, с теми, кто принимал антидепрессанты или получал плацебо — то есть имитацию процедуры без реального эффекта.

Смысл затеи простой: если после иголок мозг работает иначе, чем без них, значит, дело не в самовнушении. И действительно, у людей после сеансов иглоукалывания активность менялась в конкретных зонах, отвечающих за эмоции и удовольствие.

Исследователи обнаружили, что акупунктура влияет на разные участки мозга иначе, чем антидепрессанты. (журнал Medicine, 2026). Фото.

Исследователи обнаружили, что акупунктура влияет на разные участки мозга иначе, чем антидепрессанты. (журнал Medicine, 2026)

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Иглы и таблетки работают по-разному

Самое интересное — иголки и лекарства будто нажимают на разные кнопки в мозге. После иглоукалывания активнее становились зона эмоционального контроля и центр удовольствия — те области, которые помогают управлять чувствами и снова радоваться жизни.

У тех, кто принимал только антидепрессанты, включались другие участки — связанные с памятью, реакцией на стресс и обработкой зрительной информации. Проще говоря, два способа лечения идут к одной цели разными дорогами.

Ещё одна деталь: чем больше человек проходил сеансов, тем сильнее менялась работа миндалевидного тела — области, которая отвечает за страх и тревогу. Похоже, иглы работают как своеобразный тормоз для слишком бурных эмоций.

Кому иглоукалывание может помочь больше всего

Есть люди, которым стандартные антидепрессанты просто не помогают — так называемая устойчивая к лечению депрессия. И раз иглоукалывание действует через другие нервные пути, оно может стать запасным маршрутом там, где привычные таблетки бессильны.

Иглоукалывание может быть перспективным дополнительным методом лечения депрессии, но его нейробиологические механизмы до конца не изучены. Фото.

Иглоукалывание может быть перспективным дополнительным методом лечения депрессии, но его нейробиологические механизмы до конца не изучены.

В разбираемом анализе иглоукалывание оказалось эффективнее в снижении показателей депрессии и тревоги, чем одни только антидепрессанты. Но есть важная оговорка: большинство участников с иголками параллельно продолжали пить лекарства. То есть речь не о замене таблеток, а о дополнении к ним.

Где здесь граница между фактом и надеждой

Теперь честно о том, чего исследование не доказало. Это анализ уже готовых данных, а не новый большой эксперимент. Методики иглоукалывания в семи исследованиях различались, а сами группы были небольшими — а значит, выводы пока предварительные.

Учёные прямо говорят: механизм понятен лишь в общих чертах. Снимки показывают, что в мозге что-то меняется, но какие именно химические процессы за этим стоят — ещё предстоит выяснить, и одних томограмм для этого мало. Так что относиться к иголкам как к волшебной кнопке от депрессии рано.

Депрессия вообще штука коварная и складывается из множества причин — генетики, обстановки вокруг, состояния тела. Наука постепенно находит новые подходы: например, депрессию учатся определять по крови. Иглоукалывание — ещё один инструмент в этом наборе, а не финальный ответ.

Простое упражнение снизило симптомы депрессии за 5 недель: кому оно помогло сильнее всего

Что со всем этим делать читателю

Главный вывод из анализа не в том, чтобы бросить таблетки и бежать к иглотерапевту. Он в другом: если стандартное лечение не даёт результата, есть смысл обсудить с врачом иглоукалывание как дополнение — особенно людям, которым обычные препараты не помогают. При этом специалиста стоит выбирать внимательно: иглоукалывание может быть опасно, если процедуру проводят неправильно.

Если коротко, главное здесь вот что:

  • иглоукалывание изучают как дополнение к терапии, а не замену лекарствам
  • оно влияет на зоны эмоций и удовольствия — другие, чем у антидепрессантов
  • больше сеансов давали более заметный эффект на тревожные центры мозга
  • это ранние данные: ждём новые крупные и долгие исследования

Следующий шаг учёных — проверить эффект на больших и разных группах людей и дольше по времени, а заодно разобраться в химии, которая перестраивает мозг. Если это удастся, у миллионов людей, которым сегодня ничего не помогает, появится реальный запасной вариант.

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