Иглоукалывание при депрессии работает, но совсем не так, как антидепрессанты

Иглоукалыванием тысячи лет снимают боль, а в последние годы им пробуют лечить и депрессию. И вроде бы получается — вот только никто толком не понимал, за счёт чего. Новый метаанализ снимков мозга даёт первый внятный ответ: тонкие иглы влияют на мозг, причём совсем не так, как антидепрессанты.

Снимки мозга у 357 человек: что они показали

Китайские исследователи собрали данные семи клинических исследований — в общей сложности 357 человек с большим депрессивным расстройством. Учёные сравнили томограммы тех, кто проходил иглоукалывание, с теми, кто принимал антидепрессанты или получал плацебо — то есть имитацию процедуры без реального эффекта.

Смысл затеи простой: если после иголок мозг работает иначе, чем без них, значит, дело не в самовнушении. И действительно, у людей после сеансов иглоукалывания активность менялась в конкретных зонах, отвечающих за эмоции и удовольствие.

Ещё больше познавательных материалов вы найдёте в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Иглы и таблетки работают по-разному

Самое интересное — иголки и лекарства будто нажимают на разные кнопки в мозге. После иглоукалывания активнее становились зона эмоционального контроля и центр удовольствия — те области, которые помогают управлять чувствами и снова радоваться жизни.

У тех, кто принимал только антидепрессанты, включались другие участки — связанные с памятью, реакцией на стресс и обработкой зрительной информации. Проще говоря, два способа лечения идут к одной цели разными дорогами.

Ещё одна деталь: чем больше человек проходил сеансов, тем сильнее менялась работа миндалевидного тела — области, которая отвечает за страх и тревогу. Похоже, иглы работают как своеобразный тормоз для слишком бурных эмоций.

Кому иглоукалывание может помочь больше всего

Есть люди, которым стандартные антидепрессанты просто не помогают — так называемая устойчивая к лечению депрессия. И раз иглоукалывание действует через другие нервные пути, оно может стать запасным маршрутом там, где привычные таблетки бессильны.

В разбираемом анализе иглоукалывание оказалось эффективнее в снижении показателей депрессии и тревоги, чем одни только антидепрессанты. Но есть важная оговорка: большинство участников с иголками параллельно продолжали пить лекарства. То есть речь не о замене таблеток, а о дополнении к ним.

Где здесь граница между фактом и надеждой

Теперь честно о том, чего исследование не доказало. Это анализ уже готовых данных, а не новый большой эксперимент. Методики иглоукалывания в семи исследованиях различались, а сами группы были небольшими — а значит, выводы пока предварительные.

Учёные прямо говорят: механизм понятен лишь в общих чертах. Снимки показывают, что в мозге что-то меняется, но какие именно химические процессы за этим стоят — ещё предстоит выяснить, и одних томограмм для этого мало. Так что относиться к иголкам как к волшебной кнопке от депрессии рано.

Депрессия вообще штука коварная и складывается из множества причин — генетики, обстановки вокруг, состояния тела. Наука постепенно находит новые подходы: например, депрессию учатся определять по крови. Иглоукалывание — ещё один инструмент в этом наборе, а не финальный ответ.

Простое упражнение снизило симптомы депрессии за 5 недель: кому оно помогло сильнее всего

Что со всем этим делать читателю

Главный вывод из анализа не в том, чтобы бросить таблетки и бежать к иглотерапевту. Он в другом: если стандартное лечение не даёт результата, есть смысл обсудить с врачом иглоукалывание как дополнение — особенно людям, которым обычные препараты не помогают. При этом специалиста стоит выбирать внимательно: иглоукалывание может быть опасно, если процедуру проводят неправильно.

Если коротко, главное здесь вот что:

иглоукалывание изучают как дополнение к терапии, а не замену лекарствам

оно влияет на зоны эмоций и удовольствия — другие, чем у антидепрессантов

больше сеансов давали более заметный эффект на тревожные центры мозга

это ранние данные: ждём новые крупные и долгие исследования

Следующий шаг учёных — проверить эффект на больших и разных группах людей и дольше по времени, а заодно разобраться в химии, которая перестраивает мозг. Если это удастся, у миллионов людей, которым сегодня ничего не помогает, появится реальный запасной вариант.