Финансовые проблемы меняют мозг: учёные увидели это на МРТ

Можно забыть дома кошелёк, но мысли о деньгах всё равно останутся с вами. Они всплывают по дороге на работу, за ужином и перед сном: хватит ли до зарплаты, чем платить за квартиру, что делать с долгами. Кажется, что это просто неприятный фон, однако мозг воспринимает его как затянувшуюся угрозу. Со временем цена такой тревоги может оказаться выше процентов по кредиту. Хронический стресс повреждает мозг, а годы финансовой нестабильности, как выяснили учёные, связаны с ухудшением памяти и даже изменениями, заметными на МРТ. Самое тревожное — первые последствия появляются гораздо раньше старости.

Как финансовые проблемы влияют на мозг

Деньги лежат в кошельке, а расплачиваться за их нехватку иногда приходится мозгу. В новом исследовании использовали данные 2759 человек, родившихся в 1946 году. За их жизнью наблюдали несколько десятилетий.

Доход участников оценивали в 26, 43 и 53 года. Также их спрашивали, хватает ли денег на обычные расходы и не возникают ли трудности с оплатой счетов. Финансовые проблемы считались постоянными, если повторялись как минимум в двух возрастных точках.

К 53 годам такие люди хуже справлялись с заданиями на память и скорость мышления. Проблемы были заметны уже в среднем возрасте, а не только после выхода на пенсию.

Несколько сотен участников позже прошли сканирование мозга. В возрасте 69–71 года у людей, долго живших с низким доходом, желудочки мозга (полости, заполненные жидкостью) оказались в среднем на 4,7 миллилитра больше. Их увеличение часто сопровождает потерю окружающей мозговой ткани.

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Особенно выраженной связь была у мужчин, людей из неблагополучных семей и участников с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера. При этом опасен не один плохой месяц, а накопление финансовых трудностей на протяжении многих лет. Ранее мы уже рассказывали, почему низкая зарплата разрушает здоровье, а новая работа показывает последствия на более длинном отрезке жизни.

Почему мысли о деньгах мешают соображать

Представьте компьютер, на котором постоянно открыта тяжёлая программа. Она работает в фоне, даже когда вы заняты чем-то другим, и незаметно забирает часть памяти.

С тревогой о деньгах происходит примерно то же самое. Нужно помнить о кредитах, квартплате, ценах, сроках и следующей зарплате. Даже во время работы или разговора мысли о деньгах продолжают крутиться в голове и отнимать часть внимания.

Авторы исследования называют это когнитивной нагрузкой. Проще говоря, деньги съедают рабочую память — тот ограниченный ресурс, который нужен для концентрации, принятия решений и запоминания новой информации.

Это не означает, что человек из-за бедности становится менее умным. Просто мозгу приходится одновременно решать слишком много задач. А о том, почему тревога занимает рабочую память и как улучшить память, мы уже рассказывали.

Как финансовый стресс ускоряет старение

Второй возможный механизм — хронический стресс повреждает мозг. Когда денег постоянно не хватает, организм редко выходит из режима тревоги. Человек хуже спит, чаще чувствует усталость, раздражается и с трудом восстанавливается.

Исследователи предполагают, что длительный стресс может поддерживать воспалительные процессы, которые со временем влияют и на мозг. Но есть важная деталь: воспаление — лишь возможный механизм. В этой работе его напрямую не измеряли.

Кроме того, финансовые трудности редко приходят в одиночку. Из-за них люди могут откладывать визит к врачу, экономить на нормальном питании, меньше двигаться или пытаться заглушить напряжение алкоголем и сигаретами. Страдают сон, давление, уровень сахара и состояние сосудов — всё это тоже связано со здоровьем мозга.

Получается замкнутый круг: нехватка денег усиливает стресс, стресс мешает ясно мыслить, а принимать разумные финансовые решения становится ещё труднее.

Означает ли бедность неизбежную деменцию

Нет. Это связь, а не приговор.

Исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает на 100%, что изменения мозга вызвали именно финансовые проблемы. На результат могли повлиять здоровье, условия труда, питание, доступность медицины и другие факторы, которые сложно полностью учесть. А более сильная связь у мужчин могла частично объясняться порядками того времени, когда мужчина обычно считался главным кормильцем семьи.

В то же время Всемирная организация здравоохранения прямо относит бедность, ограниченный доступ к образованию, работе и медицинской помощи к социальным условиям, способным влиять на риск деменции. То есть перекладывать всю ответственность на самого человека нельзя.

Хорошая новость в том, что риск складывается из многих факторов. По оценке крупного обзора, до 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить. Важны давление, холестерин, физическая активность, курение, алкоголь, слух, зрение, общение и лечение депрессии. Подробнее об этом рассказывает наша статья про образ жизни против слабоумия.

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Как уменьшить вред финансового стресса

Полностью перестать переживать о деньгах по команде невозможно. Более того, попытки просто запретить себе тревожиться обычно не работают. Гораздо полезнее перевести тревогу в понятный план.

Вынесите цифры из головы. Запишите доходы, обязательные расходы, долги и даты платежей. Не нужно сразу составлять идеальный бюджет — сначала достаточно увидеть реальную картину. Выделите время для денег. Например, проверяйте счета раз в неделю, а не по двадцать раз в день. Так финансовые вопросы получают своё место и меньше вторгаются в остальную жизнь. Выберите один ближайший шаг. Не «разобраться сразу со всеми долгами», а позвонить в банк, отменить ненужную подписку или узнать, можно ли перенести платёж. Не замыкайтесь в себе. Обсудите проблему с близким человеком, кредитором или специалистом. Чем дольше человек избегает счетов и разговоров, тем больше неопределённость. Защищайте сон и движение. Прогулки, нормальный режим сна и регулярное питание не решат денежную проблему, но помогут мозгу справляться с ней без дополнительного истощения. Обратитесь за помощью вовремя. Постоянная бессонница, приступы паники, подавленность и заметные проблемы с памятью — повод поговорить с врачом или психологом, а не ждать, пока всё пройдёт само.

Британская служба NHS тоже советует не оставаться с денежной тревогой один на один, обсуждать её с близкими и как можно раньше обращаться за финансовой и психологической поддержкой. Забота о мозге начинается не только с кроссвордов и правильной еды, но и с ясного финансового плана, своевременной помощи и возможности не тащить всё в одиночку.