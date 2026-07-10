Что будет, если удалить все соцсети: счастье или одиночество?

Идея удалить все соцсети посещала большинство из нас, да и выглядит она довольно привлекательно: меньше шума, больше свободного времени, спокойная голова. Но, как показывают исследования и эксперименты с неделей без соцсетей, эффект от ухода в офлайн у всех разный. Кто-то и правда чувствует себя лучше, а кто-то, наоборот, острее ощущает одиночество. И то, в какую сторону качнёт именно вас, зависит от нескольких факторов.

Большинство людей после отказа от соцсетей чувствуют себя лучше

В 2024 году исследователи из Барух-колледжа в Нью-Йорке и Мельбурнского университета попросили несколько сотен американских студентов прожить неделю без одной из соцсетей — Facebook, Instagram, Snapchat или бывшего Twitter. Результат оказался в целом позитивным: около 74% участников сообщили о хорошем настроении в этот период. Похожий эффект раньше замечали и у людей, которые проводили неделю без смартфона.

Казалось бы, можно уже выносить приговор соцсетям. Но не спешите удалять аккаунты. Этот средний результат складывается из очень разных историй, и как раз эти различия очень важны.

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Почему тяжелее всего удалить соцсети тем, кто больше всего этого хочет

Самые неожиданные результаты были у людей, которые сидят в соцсетях буквально на автомате — и при этом искренне мечтают завязать. Казалось бы, у них самая сильная мотивация. Но на деле именно им отказ дался тяжелее всех, и настроение у них портилось сильнее, чем у остальных. Им же было труднее всего продержаться всю неделю. В этом смысле соцсети очень похожи на зависимость.

Проще всего в офлайн уходили те, кто пользуется соцсетями умеренно и без особого фанатизма к идее «бросить». Похоже, когда ты одновременно и завис в ленте, и постоянно себя за это коришь, сам отказ превращается в стресс.

При этом было бы ошибкой думать, что зависимым от соцсетей вообще не стоит пробовать. Скорее наоборот — по данным более раннего исследования, именно у людей с компульсивным использованием больше всего шансов «выиграть» в долгосрочной перспективе за счёт снижения стресса. Просто первые дни будут неприятными. Умеренные пользователи тоже отмечают меньше стресса, но эффект у них заметно слабее — им и терять особо нечего, и приобретать немного.

Сделает ли уход из соцсетей вас более одиноким

Вторая большая тема — одиночество. Тут исследователи из Канзасского университета описывают два типовых сценария. После ухода из соцсетей люди либо чувствуют, что стали хуже связаны с окружающими, либо не замечают вообще никакой разницы.

Решающий момент — есть ли у вас другой способ дотянуться до нужных людей. Когда человек покидает соцсеть, он обычно переносит общение в другие каналы: начинает чаще писать в мессенджерах, создаёт групповые чаты. А вот если таких людей достать больше негде, тогда и приходит ощущение изоляции.

Есть и второй, менее очевидный эффект: без соцсетей вы просто реже вспоминаете, что кому-то пора написать. Те же напоминания о днях рождения исчезают, и связь с людьми становится не автоматической, а требующей усилий. Близкие никуда не денутся, но теперь помнить важное и поддерживать контакт придётся самому. Кстати, вопреки расхожему мнению, время в соцсетях обычно не отбирает живое общение лицом к лицу — у большинства людей онлайн- и офлайн-круги сильно пересекаются.

Уйти из соцсетей в офлайн получается не у всех

Стоит признать простую вещь: полностью офлайн-жизнь доступна не каждому. Для многих соцсети — это работа, заказы, клиенты или единственный способ оставаться на связи с близкими. Красивая идея «удалить всё» к чёртовой бабушке разбивается о реальность.

Особая ситуация — когда уход навязан сверху. В Австралии, например, пытаются запретить подросткам соцсети вроде Instagram, TikTok и YouTube. Похожие ограничения всё чаще обсуждают и в других странах. Но такие запреты легко обойти (проверка возраста и имени в социальных сетях), либо можно просто перейти на альтернативные платформы.

И здесь важно понимать: однозначных доказательств, что соцсети вредны сами по себе, нет. Австралийское исследование, опубликованное в начале года, даже показало, что умеренное время в соцсетях может быть для детей лучше, чем полное отсутствие. А вот чрезмерное использование действительно вредит — и это подтверждается снова и снова.

Как удалить соцсети без вреда для себя: простые правила

Главный вывод из всех исследований звучит довольно банально: отказ помогает, если вы сами этого хотите. Если что-то в вашем поведении вызывает дискомфорт, если вы залипаете часами в VK или Tik-tok и вам это не нравится — не нужно уговаривать себя на «здоровую умеренность», можно просто завязать.

Но есть ключевое условие. Бросить соцсети недостаточно — важно понимать, чем вы займёте освободившееся время. Вот что советуют специалисты тем, кто решил сократить время онлайн:

Заранее решите, что будете делать вместо ленты — спорт, книги, встречи, хобби.

Поставьте себе конкретные цели, а не абстрактное «меньше сидеть в телефоне».

Наладьте сон и добавьте занятий, которые реально поднимают настроение.

Используйте приложения, создающие «трение» — например, те, что усложняют быстрый доступ к соцсетям. Или приложения, которые мотивируют к другим занятиям.

Если сорвались и вернулись в ленту — не корите себя, даже короткий перерыв уже полезен.

Но если вы удалите соцсети, а вместо этого будете весь день смотреть сериалы, забросив дела, учёбу, друзей, вряд ли это пойдёт на пользу вам и вашему настроению. Смысл не в самом факте ухода, а в том, чем вы заполните пустоту. Удаление аккаунта — это не финиш, а замена одной привычки на другую.

Соцсети изначально сделаны так, чтобы вас удерживать: это «товар-соблазн», от которого трудно оторваться, даже если вы сами этого хотите. Поэтому если вы сорвались, дело не обязательно в слабой воле — многое решает дизайн приложений, которые зарабатывают на нашем внимании миллиарды.

Универсального ответа на вопрос «станете ли вы счастливее или прибавите одиночества» не существует, поскольку решение всегда остаётся за вами. Уход в офлайн приносит больше пользы, когда вы не просто убегаете от чего-то неприятного, а движетесь к тому, что вам действительно нравится. Если ежевечернее пролистывание сторис старых одноклассников приносит вам радость — листайте на здоровье. А если от него становится тошно — теперь вы знаете, с чего начать и чем заменить.