Многие хозяева видели, как кошка после еды отходит от миски и начинает старательно скрести лапой пол, будто закапывает еду. Со стороны это выглядит странно: корм уже съеден, а кошка всё равно что-то прячет. На самом деле за таким поведением стоит не одна причина, и не все они безобидны. Иногда это просто инстинкт, а иногда — сигнал, на который стоит обратить внимание. Это точно одна из самых странных особенностей поведения кошек.

Дикие предки прятали остатки добычи от чужих носов

В природе недоеденная добыча пахнет, и этот запах привлекает других животных. Опасны не только воришки, которые могут утащить еду, но и более крупные хищники, для которых сама кошка может стать добычей.

Засыпав остатки землёй, травой или листьями, животное делает их менее заметными. Есть и вторая польза: спрятанную еду можно съесть потом, если следующая охота не удастся.

Домашние кошки получили эту привычку по наследству. Только вместо земли и листвы у них теперь ламинат, линолеум или плитка, поэтому движения лапами ничего не дают. Некоторые кошки идут дальше и пытаются накрыть миску полотенцем или ковриком.

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Миска и лоток: общая цель скрыть запах

Движения у миски так похожи на закапывание в лотке не случайно. В обоих случаях кошка пытается спрятать источник запаха: в туалете следы своей жизнедеятельности, у миски запах еды. Кошка в природе и охотник, и чья-то потенциальная добыча, поэтому для неё такая осторожность разумна.

Это не значит, что кошка считает еду грязной или противной. Просто два разных ритуала выглядят со стороны почти одинаково. У кошачьих привычек вообще часто бывают неочевидные причины, как и у желания кошки спать на вашей одежде вместо лежанки.

Шесть бытовых причин скрести пол у миски

Кроме инстинкта, ветеринары называют ещё несколько возможных объяснений:

Кошка наелась. Если она оставила часть порции и принялась скрести пол, она может пытаться «сохранить» остатки на потом.

Ей не нравится корм. Понюхала, есть не стала и сразу начала «закапывать»? Возможно, её не устраивает вкус, запах или консистенция.

Миска пахнет. Кошка чувствует запах старых остатков еды или моющего средства, даже когда человеку посуда кажется чистой.

Кошка опасается конкурентов. Если дома есть другие кошки или собаки, она может прятать от них свою порцию.

Неудобное место кормления. Мешать может лоток рядом, шумная стиральная машина или проход, где всё время ходят люди.

Стресс. Однообразные повторяющиеся движения иногда помогают животному снять нервное напряжение.

Подсказки: что означает закапывание в разных ситуациях

Понять причину помогает то, что происходит до и после «раскопок». Ориентироваться можно так:

Что делает кошка Возможная причина Поела и начала скрести пол Природный инстинкт Оставила половину порции Хочет спрятать остатки Понюхала корм и начала копать Еда не понравилась Закапывает при других животных Конкуренция за пищу Скребёт даже у пустой миски Привычка или голод Закапывает и отказывается от еды Дискомфорт или болезнь

При этом по одним движениям лап причину точно не определить. Важно смотреть на поведение кошки в целом: как она ест, играет, отдыхает.

❓ Почему кошка бросает полную миску: причина оказалась странной

Отучать не нужно, но кошке можно помочь

Если кошка хорошо ест, охотно играет и ведёт себя как обычно, волноваться не о чем. Это естественное поведение, и ругать за него животное нельзя.

Если же кошка портит пол или слишком долго скребёт у миски, можно попробовать:

давать корм меньшими порциями, сохраняя суточную норму;

вовремя убирать остатки влажного корма;

регулярно мыть миску;

перенести место кормления в тихий угол;

кормить домашних животных отдельно друг от друга;

положить под миску защитный коврик.

Тревожные признаки, с которыми пора к ветеринару

Насторожиться стоит, если кошка внезапно начала закапывать еду и при этом потеряла аппетит, стала вялой, худеет или у неё появилось повышенное слюноотделение. В такой ситуации нужно показать её ветеринару.

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Эволюционное объяснение — общепринятая трактовка специалистов, но не доказательство того, что каждая кошка скребёт пол именно ради того, чтобы скрыть запах. Животные вообще нередко делают вещи, которые со стороны кажутся бессмысленными: вспомните хотя бы воробьёв, которые купаются в пыли. А кошка может всю жизнь провести в тёплой квартире с кормом по расписанию и ни разу не встретить хищника, но у миски всё равно вести себя так, будто выживает в дикой природе.