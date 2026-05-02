Почему кошка бросает полную миску: причина оказалась странной

Каждый владелец кошки хотя бы раз сталкивался с этим: питомец с энтузиазмом начинает есть, а через пару минут разворачивается и уходит, оставив полную миску. Новое исследование японских учёных объяснило эту кошачью странность: дело не в сытости и не в капризах — кошки буквально теряют интерес к еде, когда привыкают к её запаху. Это явление называется сенсорно-специфическое насыщение, и оно хорошо знакомо нам самим: вспомните, как после плотного ужина вы вдруг «находите место» для десерта.

Почему кошка теряет интерес к одному и тому же корму

У людей этот механизм изучен давно. Мы теряем аппетит к конкретному блюду, но стоит появиться новому запаху или вкусу — и желание есть возвращается. Именно поэтому в ресторане после основного блюда мы легко соглашаемся на десерт, хотя минуту назад казалось, что больше ни кусочка.

Учёные из Университета Иватэ (Япония) предположили, что у кошек работает похожий принцип, только ключевую роль играет обоняние. Кошачий нос вообще выдаёт много странностей: например, именно запах может быть одной из причин, почему кошки боятся воды. Как пишут авторы исследования, кошки часто прекращают есть задолго до насыщения, даже после 16-часового голодания. Но если убрать миску на десять минут и вернуть ту же еду обратно, они снова начинают есть. Это явно не похоже на «наелась и ушла».

Эксперимент с кормом: почему кошки съедали всё меньше

В исследовании участвовали 12 здоровых домашних кошек смешанных пород. Учёные разработали серию тестов, чтобы отделить влияние запаха от реального чувства голода.

Сначала кошек не кормили 16 часов, а затем предлагали им 20 граммов сухого корма. Казалось бы, после такого перерыва животные должны съесть всё. Но из 12 кошек только четыре съели порцию целиком за отведённые 10 минут. В среднем кошки съедали лишь около трети предложенной еды — даже будучи голодными. При этом с кормом бывает и обратная история: некоторые магазинные корма настолько сильно цепляют питомцев, что кажется, будто корм сводит кошку с ума.

Затем учёные провели серию из шести циклов: 10 минут кормления, 10 минут перерыва с пустой миской. Когда кошкам раз за разом давали один и тот же корм, с каждым циклом они ели всё меньше — независимо от марки и вкуса. Но когда в каждом цикле предлагали новый вид корма, потребление оставалось стабильным или даже росло.

Почему кошки едят меньше из-за запаха знакомого корма

Самая изящная часть эксперимента — тест с двухкамерной миской. Учёные использовали специальную конструкцию: в нижнем отсеке лежал один корм, а его запах поднимался вверх, к верхнему отсеку, где находилась сама еда. Корм в верхнем отсеке не менялся, но когда снизу шёл аромат другой еды, кошки ели заметно больше.

Был и обратный тест: если перед кормлением кошку заранее «знакомили» с запахом корма, который ей потом давали, она ела меньше. А если предварительно давали понюхать другой корм — аппетит сохранялся. Учёные также измерили летучие органические соединения каждого корма и подтвердили, что все шесть видов имели разные «ароматические профили», хотя степень «пахучести» не совпадала с вкусовыми предпочтениями кошек.

«Кошки перестают есть не потому, что сыты, — объясняет специалист по поведению животных Масао Миядзаки. — Их мотивация к еде снижается по мере привыкания к запаху корма и восстанавливается при появлении нового аромата. Сенсорная новизна, особенно обонятельная, способна заново активировать пищевое поведение».

Почему собаки едят всё подряд, а кошки привередничают

Разница между кошками и собаками в отношении к еде — не просто бытовое наблюдение, а результат эволюции. Собаки произошли от стайных хищников, которым нужно было есть быстро и много, пока добычу не отобрали сородичи. Отсюда привычка «глотать не жуя» — иногда буквально до рвоты.

Предок домашней кошки — африканская дикая кошка (Felis lybica) — охотилась в одиночку на мелкую добычу. Ей не нужно было торопиться, зато охотиться приходилось много раз в день. Отсюда стратегия «есть часто и понемногу», при которой обонятельная новизна играет роль переключателя: новый запах сигнализирует о новой добыче и запускает аппетит заново.

Любопытно, что, по данным более ранних исследований, у собак обонятельное привыкание выражено гораздо слабее. Возможно, именно поэтому собак, а не кошек, используют для поиска взрывчатки и запрещённых веществ: их нос не так быстро «устаёт» от одного и того же запаха. У собак он как отдельный суперприбор, а мокрый нос помогает им лучше считывать запахи и движение воздуха.

Как помочь кошке есть лучше и не отказываться от корма

Результаты исследования опубликованы в журнале Physiology & Behavior и имеют вполне практическое значение для владельцев кошек — причём на обоих концах шкалы упитанности.

Для кошек с лишним весом открытие подсказывает неожиданную стратегию: вместо строгой диеты можно попробовать контролировать запахи. Если обонятельное привыкание снижает аппетит, то ограничение разнообразия запахов может помочь кошке есть меньше без жёстких ограничений в порциях.

Для больных или пожилых кошек, которые теряют аппетит, подход обратный:

чередовать корма с разными ароматическими профилями

слегка подогревать еду, чтобы усилить выделение летучих веществ

не оставлять миску с одним и тем же кормом надолго — лучше убрать и предложить снова через некоторое время

Но если отказ от еды повторяется несколько дней, сопровождается вялостью, жаждой или резкой потерей веса, это уже повод проверить, не заболела ли кошка.

Важно понимать, что проведено на небольшой выборке (12 кошек) и его результаты пока следует воспринимать как предварительные. Тем не менее сам механизм обонятельного насыщения хорошо изучен у людей, и его обнаружение у кошек выглядит логичным продолжением этой линии исследований.

Так что, когда ваша кошка демонстративно отвернётся от миски, не спешите винить корм или кошачий характер. Вполне возможно, ей просто нужен новый запах — как нам нужен десерт после основного блюда. Это не каприз, а эволюционная настройка носа, которая когда-то помогала её предкам охотиться эффективнее.