За что мы на самом деле платим, покупая авокадо и матчу?

Авокадо, кокосовое молоко, голубая матча и другие необычные продукты уже давно стали символами успешного и здорового образа жизни. И все они стоят очень дорого. Порой цена таких продуктов переваривает стоимость фисташек, хотя дороговизна этих орехов вполне оправдана. А не обманывают ли нас? Может мы просто переплачиваем за модные продукты?

Как авокадо стало символом правильного питания

Самый яркий пример того, как маркетинг меняет наши привычки, — история авокадо. Еще несколько десятилетий назад это был малоизвестный продукт под неаппетитным названием аллигаторова груша, который мало кто покупал. Производителям нужно было решить сразу несколько проблем: как заставить людей есть несладкий фрукт со скользкой текстурой и непонятным названием.

Решение нашли в два хода. Сначала аллигаторову грушу переименовали в простое и приятное слово авокадо. А затем подоспела мода на правильные жиры, появились диеты, где жир из врага превратился в желанный продукт. Полезные жиры стали невероятно востребованы, и авокадо идеально вписалось в этот тренд.

И что мы видим сейчас? Авокадо едят все сторонники правильного питания и вовсю говорят о его полезных свойствах. Если в 1990-х средний американец съедал около 2,2 кг этого фрукта в год, то к 2012 году продажи выросли в пять раз. Обо всем этом рассказали авторы Forbes Life.

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Почему люди любят авокадо

Авокадо действительно полезно, потому что в нем много витаминов, клетчатки, нет сахара и есть «хороший» жир. Но за модой легко забыть, что у любого продукта есть нюансы. Из-за высокого содержания жира, пусть и ненасыщенного, переедание авокадо может привести к лишнему весу.

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Несмотря на этот минус, авокадо продолжает набирать популярность. В Москве работают целые рестораны и бары, посвященные этому фрукту. Это уже не продукт, а образ жизни, и люди готовы платить за этот символ большие деньги.

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Почему растительное молоко так быстро подорожало и распространилось

Помните 2007 год? Кто-нибудь из ваших друзей пил кокосовое или другое альтернативное молоко? Вот и я такого не припомню.

Тогда выбор ограничивался соевым и рисовым молоком, и даже их было непросто найти. Сегодня все иначе, и в магазинах можно найти миндальное, кокосовое, овсяное и другие виды растительного молока.

Переворот случился вместе с волной интереса к здоровому образу жизни. Репутация коровьего молока пошатнулась, и потребители начали искать замену. Огромную роль сыграли соцсети, ведь знаменитости призывали отказываться от всего переработанного и аллергенного.

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Секрет популярности чая матча

Еще стоит поговорить по цветастые суперфуды, где главным товаром становится не вкус и не польза, а цвет для красивой фотографии. Самый показательный пример — голубая матча. Для многих это будет большой новостью, он она не имеет отношения к чаю. На самом деле, это перемолотые цветы клитории, которые лишь носят похожее коммерческое название.

Ее ценят за способность окрашивать напиток в насыщенный темно-синий цвет, а с добавлением лимона — в фиолетовый. Стимулирующего эффекта в напитке нет, а вкус едва уловимый, травянистый. По сути, мы платим за необычный оттенок в чашке, который отлично смотрится в ленте. Сегодня голубой латте можно заказать даже в крупных сетевых кофейнях.

То же касается и других ярких продуктов. Голубая спирулина стоит недешево именно потому, что нужного пигмента в водорослях очень мало — около 1,5%. Фиолетовый батат и розовую питахайю любят за яркий цвет, который не дадут ни свекла, ни клубника.

Польза от этих продуктов есть, но главная причина популярности все же заключается во внешнем виде. Важно помнить, что многие из этих модных порошков — не еда, а добавка, и у них бывают противопоказания и аллергия.

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Действительно ли суперфуды полезнее обычной еды

Стоит ли переплачивать за авокадо, матчу и другие суперфуды? Специалисты считают, что чаще всего нет. Их цена складывается не из пользы, а из упаковки, экологического пафоса и удачной фотографии в соцсетях. Сам продукт может быть полезным, но его обычный аналог нередко дает почти то же самое за меньшие деньги.

Если хочется сэкономить, есть простая логика. Вот на что обратить внимание:

Полезные жиры можно получать не только из авокадо, но и из орехов, оливкового масла и жирной рыбы ;

; Растительное молоко имеет смысл при непереносимости лактозы, но здоровому человеку коровье обойдется дешевле и даст больше белка ;

; За цветными порошками вроде голубой матчи стоит прежде всего эффектный оттенок, а не уникальная польза ;

; Пометки Vegan или Organic — это маркетинг, а не гарантия, что продукт полезнее.

Каждому из нас нужно научиться отличать реальную пользу от красивой обертки. В этом помогает привычка читать состав и не доверять одной только моде. Полезные ориентиры есть и в нашем материале про советы Роскачества, которые реально работают.

Как не переплачивать за авокадо и матчу

Понимание того, как устроена мода на еду, уже само по себе экономит деньги. История авокадо показывает, что продукт может стать звездой не благодаря уникальным свойствам, а благодаря грамотной пиар кампании и удачному названию. Соцсети превращают еду в статус, и мы платим не за вкус, а за принадлежность к тренду.

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Это не значит, что от модных продуктов нужно отказываться. Авокадо вкусное и полезное, растительное молоко выручает при аллергии, а яркий смузи поднимает настроение. Важно лишь помнить, что цена тренда редко равна его пользе.