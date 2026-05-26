Какие продукты помогают вернуть энергию без кофе и энергетиков

Когда к середине дня заканчивается энергия, не хватает сил и клонит в сон, первая мысль — выпить кофе. Но причина упадка сил часто кроется в питании, а не в нехватке кофеина (хотя и ему уже есть более безопасная замена). Специалисты объяснили, какие продукты действительно помогают поддерживать бодрость, и почему одни блюда дают энергию на часы, а другие — только на полчаса.

Сложные углеводы — главное топливо против усталости

Всё просто: когда вы едите сладкое или белый хлеб, уровень глюкозы в крови подскакивает, а потом резко падает. Отсюда знакомое ощущение — бодрость на 20 минут, а потом снова хочется лечь (после еды вообще часто клонит в сон). Сложные углеводы работают иначе: они расщепляются медленно и подпитывают организм равномерно, без скачков сахара.

Какие продукты содержат «правильные» углеводы:

гречка,

овсянка (тут 2 идеальных способа её приготовить),

киноа,

тыква, батат, свёкла,

цельнозерновой хлеб.

Помимо медленных углеводов, эти продукты богаты микроэлементами, которые поддерживают нервную систему. По сути, это и энергия, и забота о мозге в одной тарелке.

Зачем организму белок при хронической усталости

Может показаться, что белок нужен только спортсменам. Но в периоды повышенной утомляемости потребность в нём возрастает — он участвует в терморегуляции, поддерживает мышечный тонус и укрепляет иммунитет. Если белка не хватает, организм начинает хуже справляться даже с привычными нагрузками.

Хорошие источники белка:

яйца,

рыба,

творог,

бобовые,

курица.

Главное — чтобы белок попадал в организм регулярно, а не раз в день огромной порцией. Кстати, важно и то, с чем вы его сочетаете — эти сочетания мешают усвоению витаминов, и об этом стоит знать.

Полезные жиры: недооценённый источник бодрости

Жиры часто незаслуженно исключают из рациона, хотя именно они помогают усваивать витамины A, D, E и K, поддерживают гормональный баланс и дают длительное чувство сытости. Без них организм попросту не может нормально использовать полезные вещества из еды.

Как добавить полезные жиры в рацион:

авокадо,

орехи (грецкие, миндаль),

семена льна и чиа,

нерафинированные растительные масла холодного отжима.

Достаточно небольшой горсти орехов или половинки авокадо в день, чтобы заметить разницу в самочувствии. Жиры не враг, если выбирать правильные.

Функциональные продукты и витамины против утомляемости

Когда усталость становится хронической, обычного «правильного питания» может быть недостаточно. Специалисты Роскачества советуют обратить внимание на функциональные продукты — это еда, в которой концентрация полезных веществ значительно выше, чем в обычных аналогах, и при этом без искусственных добавок.

Например, можно заменить обычный хлеб на функциональный — с повышенным содержанием пищевых волокон. Такой хлеб помогает пищеварению, дольше сохраняет чувство сытости и не даёт переедать. Роскачество уже сертифицировало один из таких продуктов — белково-полбяной хлеб.

Если сил постоянно не хватает, стоит обратить внимание на следующие витамины:

витамины группы B — участвуют в энергетическом обмене

железо — без него кислород хуже доставляется к клеткам

магний — поддерживает нервную систему и мышцы

витамин D — влияет на общий тонус и настроение

Все эти элементы можно получить из обычной еды, если рацион разнообразный. Но если усталость не проходит неделями — это повод сдать анализы, а не просто менять меню.

Вода и травяной чай: как обезвоживание влияет на усталость и работоспособность

Даже лёгкое обезвоживание заметно снижает концентрацию и уровень энергии. Иногда достаточно просто выпить стакан воды, чтобы «туман в голове» рассеялся. Помимо чистой воды, полезны травяные чаи с имбирём, корицей или шиповником — они не только восполняют жидкость, но и содержат фитонутриенты (биологически активные вещества растений), которые поддерживают иммунитет.

Главное правило здесь — регулярность. Не ждите, пока почувствуете жажду: к этому моменту организм уже начал терять энергию.

Усталость — это не всегда про сон и стресс. Часто тело просто не получает нужного топлива. Сложные углеводы дают ровную энергию без скачков сахара, белок поддерживает мышцы и иммунитет, полезные жиры помогают усваивать витамины, а достаточное количество воды не даёт мозгу «тормозить». Ни один из этих пунктов не требует дорогих добавок или экзотических суперфудов — всё это обычные продукты, которые легко найти в любом магазине.