Я часто ем яичницу на завтрак. Она сытная, готовится за несколько минут и хорошо подходит для утра. Но если готовить ее каждый день одинаково, она быстро надоедает. Я не хотел отказываться от привычного завтрака и начал искать, как сделать его вкуснее. Для этого я изучил советы кулинарных изданий и выбрал три простых способа, для которых не нужны ни дорогие продукты, ни особые навыки. Количество дополнительных продуктов я рассчитал на порцию из двух яиц.
Яичница на чесночном сливочном масле
Обычно яйца жарят на подсолнечном масле. Со сливочным маслом вкус становится насыщеннее и появляется легкий молочный аромат. Немного чеснока делает блюдо еще ароматнее.
Что понадобится:
- 2 яйца;
- 15 граммов сливочного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль и черный перец.
Как приготовить:
- Растопите сливочное масло на сковороде на небольшом огне.
- Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте около 20 секунд.
- Разбейте яйца и жарьте на умеренно слабом огне примерно 4–5 минут, пока белок полностью не схватится.
- Посолите и поперчите.
Почему так вкуснее? В сливочном масле есть молочные жиры и другие вещества, из которых при нагревании образуются приятные ароматы. Чеснок дополняет вкус, а слабый огонь не дает белку стать жестким. Сковороду не перегревайте, потому что подгоревшие масло и чеснок горчат.
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Яичница с хрустящей сырной корочкой
Обычно тертым сыром посыпают почти готовую яичницу. Но можно сделать наоборот: сначала выложить сыр на сковороду, а потом разбить на него яйца. Тогда снизу получится хрустящая румяная корочка.
Что понадобится:
- 2 яйца;
- 40–50 граммов твердого сыра;
- немного растительного масла;
- черный перец.
Как приготовить:
- Натрите сыр на крупной терке и распределите по слегка смазанной антипригарной сковороде.
- Включите средний огонь.
- Когда сыр начнет плавиться, разбейте на него яйца.
- Убавьте огонь и доведите белок до готовности.
- Когда сыр снизу подрумянится, аккуратно переложите яичницу на тарелку.
Корочка получается вкусной благодаря реакции Майяра. При нагревании белки и сахара в продукте вступают в реакцию, и появляется тот самый аппетитный запах жареного. Кроме того, в сыре есть природные глутаматы. Это вещества, которые дают вкус умами: глубокий, «мясной».
Лучше всего подойдут пармезан, чеддер или любой обычный твердый сыр. Солите очень осторожно, потому что сыр уже соленый. Само сочетание яиц с сыром советует «Открытая кухня», а корочка снизу — это моя доработка их идеи.
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Яичница по-азиатски с соевым соусом
Если обычная яичница надоела, ее можно приготовить в азиатском стиле. Для этого соль заменяют соевым соусом и добавляют пару простых продуктов.
Что понадобится:
- 2 яйца;
- 1–2 чайные ложки соевого соуса;
- немного растительного масла;
- зеленый лук;
- щепотка кунжута.
Жарьте яйца как обычно. Когда они будут готовы, снимите сковороду с огня и полейте яичницу небольшим количеством соевого соуса. Сверху посыпьте нарезанным зеленым луком и кунжутом. Если любите поострее, добавьте щепотку острого перца.
Соевый соус не только солит. Когда соевые бобы бродят, в соусе образуются те же глутаматы, что и в сыре. Вкус умами есть также у мяса, грибов и выдержанных сыров, поэтому яичница становится насыщеннее. Зеленый лук дает свежесть и легкую остроту, кунжут добавляет ореховый оттенок. Солить не нужно.
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Мелочи, которые улучшат любую яичницу
Есть еще несколько советов, которые подходят к любому рецепту:
- не жарьте яйца слишком долго, иначе белок станет жестким и резиновым;
- берите свежемолотый черный перец, он ароматнее обычного;
- подавайте яичницу на теплой тарелке, так она медленнее остынет;
- добавьте поджаренный хлеб, хрустящий тост хорошо сочетается с мягкими яйцами;
- если любите полностью приготовленный желток, аккуратно переверните яичницу и обжарьте с другой стороны.
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Мне не пришлось покупать ничего особенного: сливочное масло, сыр, соевый соус и зеленый лук и так часто есть дома. Если каждый день готовить яичницу по-разному, она перестает надоедать.
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