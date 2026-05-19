Эпидемия смеха 1962 года: почему тысяча человек смеялась, хотя им не было весело

30 января 1962 года, в школе-интернате деревни Кашаша в Танзании, три ученицы вдруг начали смеяться прямо посреди урока. Шутки никакой не было, а остановиться девочки не могли. За следующие полтора года эта странная вспышка захватила около тысячи человек, заставила закрыть 14 школ и поставила врачей в тупик. Ни инфекции, ни отравления не было, а симптомы при этом оказались абсолютно настоящими. И все это при том, что длительный смех может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

По данным Atlas Obscura, все началось в маленькой школе для девочек на берегу озера Виктория. Три ученицы вдруг начали безудержно хохотать, без повода и возможности остановиться. Это не был короткий приступ: эпизоды повторялись, затягивались на часы и даже дни.

Смех быстро распространился среди других учениц. К 18 марта 1962 года приступы затронули 95 из 159 учениц школы, и занятия стали невозможными. Школу закрыли. Но на этом история не закончилась, она только набрала обороты.

Когда учениц отправили по домам, приступы смеха начали проявляться в их деревнях. В апреле-мае вспышка накрыла деревню Ншамба, примерно в 90 километрах от Букобы. Там за 34 дня пострадали 217 жителей, в основном молодые люди. В июне эпидемия добралась до ещё одной школы для девочек — Рамашение, где симптомы проявились у 48 учениц. Волна перекидывалась с одного населенного пункта на другой, словно лесной пожар.

Последствия сильного смеха

Само название «эпидемия смеха» сбивает с толку, будто бы люди просто хохотали без передышки. На деле все было куда тяжелее.

Помимо неконтролируемого смеха у пострадавших наблюдались:

внезапный плач;

приступы паники и тревоги;

обмороки;

проблемы с дыханием;

боли различной локализации;

кожная сыпь;

бесцельное метание и беспокойство.

У некоторых людей приступы длились от нескольких часов до 16 дней. Люди не веселились, они страдали. Смех был не радостным, а навязчивым и изматывающим, как нервный тик, который невозможно контролировать. При этом смертельных случаев зафиксировано не было.

В общей сложности эпидемия затронула около тысячи человек, привела к закрытию 14 школ и длилась примерно 18 месяцев. Все пострадавшие населённые пункты находились в радиусе 160 километров от города Букоба.

Была ли эпидемия смеха болезнью или психозом

Врачи, конечно же, первым делом искали наиболее реалистичную причину: инфекцию, токсин в еде или воде, какой-то экологический фактор. Но многочисленные обследования и анализы ничего не показали — никакого вируса, бактерии или яда, который мог бы связать все случаи между собой.

Постепенно исследователи сошлись во мнении: перед ними массовая психогенная болезнь, когда эмоциональное напряжение расходится внутри группы и оборачивается вполне ощутимыми телесными симптомами, при том что никакого возбудителя нет. И тут есть важный нюанс: людям не казалось, что им плохо, им действительно было плохо. Боль, обмороки, нехватка воздуха, все было настоящее. Только спусковой крючок — не вирус, а стресс.

Простая аналогия: вспомните, как перед важным выступлением может тошнить, кружиться голова, колотиться сердце, хотя физически вы здоровы. Это тело реагирует на психологическое напряжение. Массовая психогенная болезнь работает по похожему принципу, только распространяется среди группы людей.

Почему смех заражал целые деревни

Чтобы понять, почему эпидемия вообще стала возможной, нужно посмотреть на контекст. Танганьика получила независимость от Великобритании совсем недавно, 9 декабря 1961 года, буквально за семь недель до начала вспышки. Для молодой страны это было время надежд, но и огромной неопределенности.

Миссионерские школы, унаследованные от колониальной системы, существовали по жестким правилам. Ученицы были оторваны от семей, жили в условиях строгой дисциплины и сталкивались с конфликтом между традиционной культурой своих семей и новыми порядками в школе.

Ученые объясняли, что массовая психогенная болезнь с большой вероятностью поражает людей, которые не могут повлиять на свою тяжёлую ситуацию. Это способ тела сказать окружающим, что что-то не так, когда других способов выразить страдание нет.

Именно поэтому эпидемия распространялась не как грипп, по воздуху, а по социальным связям. Стоило нескольким девочкам зайтись смехом, как остальные смотрели, пугались, и тело само, без всякого их согласия, повторяло ту же реакцию. В тесных общинах, где все друг друга знают, такая цепочка передачи бьет сильнее любого вируса.

Почему массовая психогенная болезнь это не выдумка

Вокруг массовой психогенной болезни много мифов. Главный из них — что это «выдумка» или «притворство». Это не так. Специалисты подчеркивают, что симптомы абсолютно реальны, люди не контролируют их сознательно. Это не слабость воли и не психическое расстройство в привычном смысле.

Массовая психогенная болезнь случается и в наши дни — история табачной эпидемии в картинках показывает, как социальные механизмы способны распространять вредные паттерны поведения в масштабах целых стран. Психогенные вспышки же фиксировали в школах Англии, на фабриках в США, среди детей в Косово и Афганистане, в монастырях средневековой Европы.

Самый знаменитый предшественник танганьикской эпидемии — танцевальная чума 1518 года в Страсбурге, когда сотни горожан танцевали на улицах днями и неделями, не в силах остановиться. Тогда Страсбург страдал от голода и болезней и, по наиболее принятой версии историка Джона Уоллера, танец стал формой массового психогенного расстройства на фоне экстремального стресса.

Если свести все эти истории вместе, бросается в глаза несколько общих деталей: замкнутая среда — школа, фабрика, монастырь, маленькая община; высокий уровень стресса или неопределенности; почти полное отсутствие легальных способов высказаться; и в основном молодые люди и женщины среди пострадавших. А еще то, как быстро все расходится через визуальный контакт и общую тревогу.

При этом исследования показывают, что к массовой психогенной болезни нет какой-то особой предрасположенности — при определенных обстоятельствах это может случиться с кем угодно.

Что ученые знают о массовых психозах

Случай в Танганьике до сих пор остается одним из самых детально описанных эпизодов массовой психогенной болезни. На нем хорошо видно, как плотно сцеплены тело и психика и с какой силой эмоции переходят от одного человека к другому.

Смех в этой истории перестал быть признаком радости и превратился в сигнал бедствия. Девочки и взрослые смеялись не потому, что им было весело, они застряли в цепной реакции, которую не получалось разорвать усилием воли.

В эпоху соцсетей, когда тревога и паника распространяются еще быстрее, чем в деревнях Восточной Африки 1960-х, уроки Кашаши актуальны как никогда. Ученые продолжают изучать психогенные эпидемии, и чем лучше мы их понимаем, тем больше шансов вовремя распознать и остановить подобные вспышки, прежде чем они выйдут из-под контроля.