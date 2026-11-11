Виниры: плюсы и минусы, о которых стоит знать до установки

Виниры — это тонкие реставрации, которые закрепляют преимущественно на передней поверхности зубов. С их помощью можно изменить цвет, форму и пропорции улыбки, скрыть небольшие сколы и промежутки. Главное преимущество виниров — возможность одновременно исправить несколько эстетических недостатков. Но иногда для этого приходится удалять часть здоровой эмали, а установленные реставрации в дальнейшем могут потребовать ремонта или замены.

Иногда хватает отбеливания или пломбы

Если не устраивает только оттенок зубов, иногда достаточно профессионального отбеливания. Небольшой скол можно восстановить композитным материалом, не покрывая всю переднюю поверхность зуба.

Виниры чаще рассматривают, когда необходимо изменить сразу несколько особенностей улыбки. Например, скорректировать форму, длину и цвет передних зубов.

Как поясняют специалисты федеральной сети стоматологических клиник МИА.РФ, специализирующейся на имплантации и протезировании, при эстетическом восстановлении важно сопоставлять желаемый результат с объемом вмешательства в собственные ткани зубов. Если проблему можно решить с меньшей потерей здоровых тканей, такой вариант стоит рассмотреть в первую очередь.

При значительном разрушении зуба может потребоваться коронка. А если проблема связана с выраженным неправильным положением зубов, виниры не всегда будут подходящим решением.

Врач смотрит не только на улыбку

Стоматолог оценивает состояние эмали и десен, имеющиеся пломбы, прикус и жевательную нагрузку. Кариес и воспалительные заболевания необходимо вылечить до эстетического восстановления.

Отдельного внимания требуют скрежетание и сильное сжатие зубов. Такая нагрузка повышает риск повреждения реставраций, поэтому врач должен оценить возможность установки виниров и необходимость дополнительных защитных мер.

Новую улыбку можно примерить заранее

Даже качественно изготовленные виниры могут не понравиться пациенту по внешнему виду. Чтобы снизить этот риск, до начала лечения обсуждают оттенок, длину, ширину и форму будущих зубов.

Врач может использовать фотографии, цифровое моделирование или диагностическую примерку — mock-up. Она позволяет оценить предполагаемую форму зубов непосредственно во рту.

Однако примерка не гарантирует точного совпадения с готовыми винирами по цвету и прозрачности. Поэтому важно заранее уточнить, когда еще можно внести изменения в проект.

Эмаль, которую уже не вернуть

Для установки многих керамических виниров удаляют часть эмали. Ее объем зависит от исходной формы и положения зубов, а также от желаемого результата.

Удаленная эмаль не восстанавливается. Если впоследствии винир придется снять, обработанному зубу обычно потребуется новая реставрация.

Иногда виниры устанавливают без обточки, например когда необходимо добавить зубу недостающий объем. Но если зуб уже выступает, дополнительный материал может сделать его массивным и затруднить очищение возле десны.

Керамика держит цвет, композит проще починить

Керамические виниры изготавливают отдельно, а затем фиксируют на зубах. Они обычно лучше сохраняют цвет и состояние поверхности, но могут сколоться, треснуть или отклеиться.

Прямые композитные виниры врач моделирует непосредственно во рту. Их часто проще локально отремонтировать, однако со временем может потребоваться полировка или коррекция.

Выбор зависит от состояния зубов, эстетической задачи и предполагаемой нагрузки.

Проблемы могут появиться и через годы

Помимо повреждения самих виниров, со временем могут появляться изменения цвета по краям реставраций. Собственные ткани зуба остаются подвержены кариесу, а десны могут воспаляться.

При стойкой боли, сколе или отклеивании необходимо обратиться к стоматологу. Иногда конструкцию удается отремонтировать, в других случаях требуется замена.

Десять лет без ремонта никто не обещает

В обзоре 25 исследований, включавших данные о 6500 керамических винирах, расчетная десятилетняя выживаемость составила 95,5%. Однако это не означает, что каждый винир прослужит десять лет без ремонта.

На результат влияют состояние зубов, жевательная нагрузка, качество фиксации и уход.

Виниры необходимо регулярно очищать, уделяя внимание межзубным промежуткам. Не следует раскусывать твердые предметы или использовать зубы как инструмент. При необходимости врач может рекомендовать защитную капу.