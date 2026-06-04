В Средневековье судили даже крыс и свиней. Почему кошек это не коснулось

С позднего Средневековья и почти до конца XVIII века в Европе животных судили по-настоящему: с обвинениями, адвокатами и приговорами, как людей. Свиньям, коровам, птицам, крысам и даже саранче назначали наказания вплоть до казни. Но среди сотен подсудимых почти не было кошек, что очень странно для того времени. И хотя сегодня мы знаем, что животные умнее, чем мы думали, идея судить их всё равно кажется абсурдной.

Как в средневековой Европе судили животных по человеческим законам

Думаете, выдумки? Но это задокументированная практика: суды над животными проходили во многих странах Европы — чаще всего во Франции, а также в Швейцарии, Германии, Нидерландах, изредка в Британии, Испании и Италии. Отдельные случаи позже встречались даже в России, Бразилии, США и Канаде.

Люди того времени всерьёз считали, что животное отвечает за свои поступки так же, как человек, будто у него есть намерение, воля и моральная ответственность. А раз так, значит, его можно судить и наказывать.

Люди того времени всерьёз считали, что животное отвечает за свои поступки так же, как человек, будто у него есть намерение, воля и моральная ответственность. А раз так, значит, его можно судить и наказывать (сегодня вопрос иногда ставят уже наоборот).

Такие процессы почти ничем не отличались от обычных. Дело вёл настоящий судья, обвинение и защиту представляли юристы, а обвинение строилось на действующих законах. Просто на скамье подсудимых сидел не человек, а корова, лошадь или свинья — а иногда целое стадо или рой.

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За что животных приговаривали к казни и тюрьме

Самыми частыми подсудимыми были свиньи. Их держали прямо во дворах и в домах, и они иногда нападали на младенцев и маленьких детей — за это им предъявляли обвинение в убийстве. Крупные животные вроде коров и лошадей тоже попадали под суд, если забивали человека насмерть.

Наказания были точно такими же, как для людей:

виновных животных сажали в те же тюрьмы, где сидели люди

казнили их те же профессиональные палачи, что и преступников-людей

если назначали штраф, платить приходилось хозяину

Известен, например, процесс 1457 года: свинью признали виновной в гибели ребёнка, а вот её поросят оправдали — сочли, что они ни при чём.

Отдельная история — церковные суды над вредителями. Саранчу, крыс, мышей, пиявок судили за порчу урожая. Приговор тут был особый: виновных не казнили, а отлучали от церкви и приказывали убираться туда, где они не смогут навредить.

Почему люди верили, что животные понимают наказание

Вера в звериный «разум» проявлялась не только в судах. Веками существовал обычай вешать на ветки убитых или искалеченных зверей(кроликов, ласок), чтобы отпугнуть их сородичей. Своего рода предупреждение для остальных.

Это прямая аналогия с тем, как тогда поступали с людьми: преступников казнили публично, а отрубленные головы насаживали на колья на виду у прохожих. Логика одна — пусть другие увидят и сделают выводы.

Работало ли это с животными, мы знать не можем. Но сам факт, что люди ждали от зверей понимания такого «урока», много говорит об их представлениях о животном уме и морали. Сейчас мы точно знаем, что некоторые животные действительно способны запоминать зло и менять поведение после неприятного опыта.

Почему кошки почти никогда не попадали на скамью подсудимых

И вот самое интересное. В одном своде судебных дел над животными с IX по XIX век собрано почти 200 случаев — там есть собаки, волки, кузнечики, улитки, козы, свиньи, лошади. Но среди обвиняемых нет ни одной кошки.

Даже собаки, которых считали самыми верными существами, регулярно оказывались под судом — чаще всего за укусы. Кстати, есть средневековая история и об обратном: верный пёс будто бы привёл в суд убийцу своего хозяина, и того осудили и казнили.

А кошки — нет. Объяснение оказывается простым и почти бытовым: кошки просто не совершали достаточно тяжких преступлений. Они:

не ели детей, как свиньи

не кусали людей всерьёз, как собаки

не забивали насмерть, как быки

не уничтожали урожай, как саранча

Для своих размеров и привычек кошки оказались на удивление законопослушными. Не потому что были добрее, просто у них не было ни силы, ни нужного аппетита, чтобы натворить то, за что других тащили в суд.

Кошки в средневековых судах над животными: свидетели, а не обвиняемые

Иногда кошки всё же мелькали в этих процессах — но в другой роли. В начале XVI века в епархии Отён в Бургундии в суд вызвали крыс, обвинённых в поедании ячменя. Крысы, разумеется, не явились.

Их адвокат повёл дело хитро. Он добился отсрочки, заявив, что по дороге крыс подстерегают кошки, а значит, путь опасен — и нельзя требовать явки от того, кто не может добраться до суда в безопасности. Дошли ли крысы до зала суда в итоге, история умалчивает.

То, что кошки оставались в стороне, пожалуй, лучший комплимент их умению не лезть в чужие дела. Но стоит честно сказать: отсутствие кошек на суде не значит, что им жилось спокойно. Их мучили, убивали, но это были внесудебные расправы. А иногда кошку объявляли помощницей ведьмы или дьявола, но это уже совсем другая, мрачная история.