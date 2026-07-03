В этом отеле вам не придётся общаться с людьми — там работают только роботы

Компания Pudu Robotics вместе с Shenzhen CTID строит первый в мире отель, где всю работу делают роботы — от встречи гостей на ресепшене до уборки номеров и доставки кофе. Роботы уже появлялись в гостиницах: они переносили багаж и убирали номера, но здесь им хотят доверить вообще всё. Пробный запуск намечен уже на конец 2026 года, а полноценно отель заработает в 2027-м. Вот так можно понять, что будущее уже наступило. Где находится отель, что там на самом деле будет происходить и почему это важно не только для любителей необычных путешествий?

Где находится роботизированный отель

Отель разместят в очень необычном месте — на Западном искусственном острове, который соединит амбициозный мост и тоннель, известный как Шэньчжэнь-Чжуншань (ШэньЧжун) в провинции Гуандун на юге Китая. Это одна из самых сложных морских переправ в мире: мосты, тоннели, подводные развязки и рукотворные острова, собранные в единую инженерную конструкцию.

Место выбрано не случайно. Через эту переправу проходят потоки туристов и деловых гостей со всего мира, а сам остров становится своеобразной витриной новых технологий. Логика простая: если уж показывать отель будущего, то там, где его точно увидят миллионы людей. Называние отелю дали Artificial West Island.

Кто и как будет обслуживать гостей

Главная фишка проекта в том, что роботы возьмут на себя вообще все сценарии обслуживания, а не пару функций для галочки. Обычные «умные отели» ставят один робот-пылесос и называют это инновацией. Здесь идея другая — единая связанная система, где машины работают вместе на всех этапах.

Вот что роботы будут делать:

встречать гостей и проводить регистрацию

доставлять багаж (один из роботов тянет до 300 кг и сам ездит в лифте)

принимать заказы и привозить еду и напитки прямо в номер

убирать помещения и следить за чистотой полов

варить и подавать кофе, общаясь голосом и подсветкой

На церемонии подписания контракта всё это уже показали вживую. Робот-бариста BellaBot Pro разливал свежесваренный кофе, KettyBot Pro развозил снеки и заодно показывал информацию о мероприятии на экране, а уборочные машины в реальном времени находили мусор и наводили порядок. Отдельный робот D5 даже устроил интерактивное представление — чтобы гости понимали, что роботы могут не только работать, но и развлекать.

Почему роботизированный отель — не просто набор гаджетов

Самое интересное скрыто не в железе, а в «мозгах». Все роботы отеля работают на общей платформе искусственного интеллекта — единый ИИ управляет разными по форме и задачам машинами. Разработчики называют этот подход «один мозг — много тел».

Что это даёт на практике. Робот на ресепшене понимает жесты и умеет вести себя в социальных ситуациях, робот-курьер сам просчитывает оптимальный маршрут, а уборщик подстраивается под меняющуюся обстановку — и всё это работает на одном общем «интеллекте». Любопытно, что за основу взяли технологии из беспилотных автомобилей и перенесли их в помещения.

Подход к автономности роботов сейчас развивается быстро — недавно, например, создали робота, который сам себе меняет батарейки, чтобы работать круглосуточно без человека.

Когда откроется и сколько будет стоить

Строить отель будут поэтапно, с прицелом на 2030 год. Но ждать так долго не придётся: пробный запуск стартует в конце 2026 года, когда откроют часть номеров и роботизированных сервисов для первых гостей. Полноценно всё заработает уже в 2027-м.

Что касается цен: компания пока не назвала стоимость проживания. В официальном анонсе есть сроки, место и список роботов, но конкретных тарифов нет. Учитывая позиционирование как отеля премиум-класса и уникальность локации, дешёвым он вряд ли будет.

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Что роботизированный отель меняет для обычных путешественников

Если проект получится, он станет первым в мире местом, где можно прожить весь гостиничный день, не встретив ни одного сотрудника-человека. Для кого-то это мечта интроверта, а кто-то по-прежнему боится роботов и видит в них тревожный сигнал о том, куда движется индустрия услуг.

Важно понимать: это не разовый эксперимент, а попытка сделать масштабируемый образец. У Pudu Robotics уже больше 130 тысяч роботов работают в 85 странах — в ресторанах, магазинах, больницах. Отель — это способ собрать всё в одном месте и показать, что автономный сервис может работать от начала до конца. Роботизированный отель проверяет на прочность саму идею — насколько далеко можно зайти в автоматизации привычных вещей.

Стоит ли ждать, что такие отели появятся повсюду? Пока рано. Но конец 2026 года покажет главное — готовы ли люди доверить свой отдых полностью машинам и понравится ли им это.

Появятся ли такие отели повсюду — говорить пока рано. Но уже в конце 2026 года станет понятно, готовы ли люди доверить машинам полностью весь свой отдых.