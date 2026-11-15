Увлажнитель воздуха или мокрое полотенце на батарее: что реально работает

Зимой в квартире с центральным отоплением воздух часто становится сухим, из-за чего у нас сохнет кожа, першит в горле, а к вечеру мы хотим пить больше обычного. Кто-то в этот момент достаёт увлажнитель, а кто-то вешает мокрое полотенце на батарею — способ старый, бесплатный и знакомый многим с детства. На первый взгляд разница очевидна: прибор мощнее, полотенце проще. Но на деле всё не так однозначно, и у каждого варианта есть свои условия, без которых он не работает или даже вредит.

Воздух в квартире становится сухим именно зимой

В отопительный сезон многие замечают одно и то же: кожа шелушится, губы трескаются, по утрам першит в горле и заложен нос, а в глазах будто песок. Часто виноват низкий уровень влажности в квартире.

При этом батареи не «сжигают» влагу. Дело в физике. Морозный уличный воздух содержит очень мало водяного пара, даже если прогноз погоды показывает влажность 80–90%. Эти проценты называются относительной влажностью: они показывают, насколько воздух насыщен паром по сравнению с максимумом для его температуры. Холодный воздух вмещает мало пара, поэтому даже небольшое его количество даёт высокий процент.

Через вентиляцию и щели в окнах этот воздух попадает в квартиру и нагревается до 22–24 градусов. Пара в нём больше не становится, а вот вместить он теперь может намного больше. Поэтому относительная влажность резко падает, иногда до 20–30% и ниже.

По данным Роскачества, когда влажность опускается ниже 40%, у человека могут пересыхать кожа и слизистые. Решение очевидное: добавить в воздух воду. Остаётся выбрать, чем это делать.

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Мокрое полотенце на батарее увлажняет, но недолго

Метод рабочий, и это не миф. Горячая батарея нагревает воду в ткани, вода испаряется, пар уходит в комнату. По сути, это та же сушка белья, только тепло ускоряет процесс. Чем больше площадь мокрой ткани, чем горячее радиатор и чем сильнее движется воздух, тем быстрее идёт испарение.

Но ограничений у способа три:

Воды в полотенце немного. Если в отжатой ткани 200 граммов воды, больше этих 200 граммов в воздух она не отдаст.

Чем суше ткань, тем медленнее она испаряет воду, а высохшее полотенце не увлажняет совсем.

Влага распределяется неравномерно: у батареи воздух становится влажнее, а в дальнем углу комнаты разница почти не чувствуется.

На сколько процентов полотенце поднимет влажность, заранее сказать нельзя. Это зависит от площади комнаты, температуры батареи, вентиляции и количества испарившейся воды, так что без измерений любая цифра будет гаданием. В небольшой комнате полотенце может помочь, особенно если регулярно его смачивать. Но на ровную влажность всю ночь рассчитывать не стоит.

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Увлажнитель за ночь испаряет столько воды, сколько и 12 полотенец

Главное преимущество прибора в том, что он подаёт воду в воздух без перерыва. По информации Роспотребнадзора, обычный бытовой увлажнитель расходует примерно 300–500 мл в час и рассчитан на комнату около 20–30 квадратных метров. Реальный результат зависит от условий.

Посчитаем на простом примере. Прибор, который расходует 300 мл в час, за восемь часов работы отправит в воздух около 2,4 литра воды. Чтобы полотенце с 200 мл воды испарило столько же, его пришлось бы высушить и снова намочить 12 раз. Это условный расчёт, а не лабораторное сравнение, но он хорошо показывает разницу в масштабе.

Критерий Мокрое полотенце Увлажнитель Повышает влажность Да Да Работает всю ночь Пока не высохнет Да, если хватает воды Регулировка интенсивности Практически нет У большинства моделей Держит заданную влажность Нет Да, если есть гигростат Стоимость Почти бесплатно Нужно купить прибор Уход Стирка и сушка Промывка, чистка, фильтры

Гигростат здесь означает встроенный датчик, который сам выключает и включает прибор, чтобы держать выбранный уровень влажности. При этом никакой «особенной» воды увлажнитель не выдаёт: если он и полотенце испарили одинаковое количество чистой воды, на влажность это повлияет примерно одинаково. Различаются скорость, продолжительность и возможность управлять процессом.

Ультразвуковой, традиционный и паровой увлажнители

Приборы бывают трёх основных типов, и устроены они по-разному.

Ультразвуковой. Вибрирующая пластинка дробит воду на мельчайшие капли, и получается прохладный туман. Работает тихо и потребляет мало энергии, но с жёсткой водой из-под крана может оставлять белый налёт на мебели.

Вибрирующая пластинка дробит воду на мельчайшие капли, и получается прохладный туман. Работает тихо и потребляет мало энергии, но с жёсткой водой из-под крана может оставлять белый налёт на мебели. Традиционный. Вентилятор гонит воздух через мокрый фильтр, и вода испаряется сама. Это то же полотенце, только устроенное гораздо эффективнее. Налёта нет, но фильтры требуют ухода.

Вентилятор гонит воздух через мокрый фильтр, и вода испаряется сама. Это то же полотенце, только устроенное гораздо эффективнее. Налёта нет, но фильтры требуют ухода. Паровой. Кипятит воду и выпускает пар. Увлажняет быстро, но тратит больше электричества, а горячим паром можно обжечься.

Для обычной спальни разумнее всего выбирать между ультразвуковым и традиционным прибором: первый тише, второй не разносит по комнате минеральную пыль. Роскачество при этом предупреждает, что реальная мощность устройств бывает ниже заявленной, так что площадь из рекламы стоит воспринимать с запасом.

Сушилка с бельём и другие способы без прибора

Полотенце на батарее не единственный бесплатный вариант. Есть и другие:

Сушить постиранное бельё в комнате. Мокрой одежды на сушилке гораздо больше, чем одного полотенца, и площадь испарения у неё большая, поэтому эффект иногда заметен.

Поставить широкую ёмкость с водой рядом с источником тепла, но в безопасном месте. Со спокойной поверхности вода испаряется медленно, поэтому чем шире ёмкость, тем лучше.

Немного убавить отопление, если дома жарко. При том же количестве пара в более прохладном воздухе относительная влажность выше.

Общий минус у всех этих способов один: они ничего не регулируют сами. В одних условиях почти не помогут, а в других, например при сушке большой стирки, могут переувлажнить комнату.

Еще один нюанс: Сушить белье на батарее — плохая идея, даже если оно высыхает за два часа

Влажность выше 60% грозит плесенью и клещами

Кажется, что лишней влажности не бывает, но это не так. Когда воздуха с паром слишком много, на холодных окнах и стенах оседает конденсат. Если поверхности долго остаются мокрыми, там хорошо растёт плесень.

Кроме того, во влажном воздухе активнее размножаются пылевые клещи, а это особенно неприятно для аллергиков. По рекомендациям Роскачества, после отметки 60% риск проблем с плесенью и клещами растёт.

Для большинства квартир разумная цель — около 40–50%. Гнаться ровно за 50% не нужно: если зимой дома 40–45%, а окна и стены сухие, обычно этого достаточно.

Грязный бак увлажнителя разносит микробы

Увлажнитель без ухода может стать источником проблем. В баке всё время стоит вода, и если её долго не менять, на стенках появляется скользкий налёт и плёнка из микробов.

Особенно внимательно стоит следить за ультразвуковыми моделями. Они распыляют воду мельчайшими каплями, и вместе с ними в воздух попадает всё, что было в баке. Поэтому включать прибор после нескольких дней простоя с несвежей водой — плохая идея.

Правила простые:

менять воду каждый день;

регулярно промывать бак и чистить прибор по инструкции;

вовремя менять фильтры;

в ультразвуковые модели по возможности заливать дистиллированную или деминерализованную воду.

Кипячёная вода дистиллированную не заменит: соли в ней остаются. А ароматические масла можно добавлять только в те приборы, которые для этого специально предназначены.

Домашний опыт с гигрометром и полотенцем

Прежде чем что-то покупать, стоит узнать, какая влажность у вас на самом деле. Для этого есть гигрометр, небольшой и недорогой прибор, который показывает влажность в процентах. Ставить его лучше подальше от батареи, окна и увлажнителя, чтобы показания отражали всю комнату.

Дальше можно проверить полотенце на практике:

Запишите показания гигрометра. Повесьте мокрое полотенце на радиатор водяного отопления, если производитель это допускает. Через час-два посмотрите на гигрометр ещё раз, желательно при той же температуре в комнате. Чтобы узнать, сколько воды испарилось, взвесьте полотенце до и после: каждые потерянные 100 граммов означают примерно 100 мл воды в воздухе.

На результат влияют проветривание, температура и другие источники влаги вроде кухни, поэтому опыт лучше повторить несколько раз. И важное ограничение: электрические обогреватели мокрыми полотенцами накрывать нельзя, если это прямо не разрешено инструкцией. Прибор может перегреться и сломаться.

Когда хватит полотенца, а когда нужен прибор

Если воздух дома сухой постоянно, увлажнитель практичнее: он подаёт намного больше воды и дольше, а модель с гигростатом сама держит нужный уровень. Если влажность лишь немного ниже нормы и тратиться не хочется, полотенце вполне сойдёт как временная мера, особенно в небольшой комнате. А если гигрометр уже показывает 40–50%, дополнительно увлажнять ничего не нужно.

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Увлажнитель не заменяет форточку: он добавляет в воздух воду, но не убирает лишний углекислый газ и другие загрязнения. Поэтому проветривать комнаты нужно и зимой, тем более что свежий воздух влияет на самочувствие не меньше, чем влажность.