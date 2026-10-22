Помнят ли кошки и собаки своё прошлое: что остаётся в их памяти

Кошки и собаки помнят не только хозяина и время кормёжки, но и отдельные события из своей жизни. Правда, их воспоминания, скорее всего, устроены не так, как наши. Этот вопрос рано или поздно задаёт себе почти каждый владелец. Помнит ли кошка, которую подобрали во дворе, как пила из луж и ела что попало? А скучает ли она по прежнему хозяину? Помнит ли пёс поездки на дачу или просто радуется, когда видит сумки? Наука уже кое-что знает, хотя и далеко не всё.

Питомцы запоминают недавнее и превращают его в долгую память

Кошки и собаки явно ведут себя так, будто у них есть память: никто из них не встречает хозяина как незнакомца каждый раз, когда тот приходит домой. Кошки ещё и запоминают имена людей и других кошек. С точки зрения эволюции это логично. Долгоживущему животному выгодно помнить надолго.

Чтобы помнить давние события, сначала нужно удерживать в голове то, что случилось минуту назад. Это проверяют в простых опытах: животное получает награду, если узнаёт предмет, который уже видело, обходит препятствие, не глядя на него, как в одном эксперименте, или ищет корм, который при нём спрятали. Такие тесты показывают лишь основы, но кратковременная память у кошек и собак точно есть.

О том, на что способна собачья память, хорошо говорит история бордер-колли по кличке Чейсер. За три года он выучил названия более 1000 предметов, о чём тогда много писали. Но знать названия ещё не значит помнить собственное щенячество. Для этого нужна память совсем другого рода.

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Воспоминания сортируются во сне

Красивая деталь: самые важные события дня кошки и собаки переводят в долгую память, пока спят и видят сны. У собак и кошек мозг во сне работает по тем же схемам, что у людей и крыс, в том числе проходит фазу быстрого сна, когда снятся сны. У нас в это время мозг раскладывает по полочкам впечатления дня.

Так что если пёс во сне перебирает лапами, а кошка дёргает усами, вполне возможно, что они как раз «архивируют» прожитый день.

Собаки помнят не только связи, но и сами события

Долгое время считалось, что у собак есть только ассоциативная память: они запоминают, что одно следует за другим, но не детали происходящего. Тогда пёс, который запрыгивает в машину, едва хозяева начинают собираться, не помнит прошлые прогулки и купания. Он просто знает, что сборы означают веселье.

Но эту картину пошатнули опыты последних лет. Собак просили повторить действие, которое человек показал им несколько минут назад, и они справлялись: значит, собаки удерживают конкретные детали пережитого. Это подтвердил эксперимент 2016 года.

Потом выяснилось ещё интереснее: собаки могут повторить и собственные действия спустя долгое время. Учёные считают, что у их памяти есть автобиографический слой. Иначе говоря, воспоминания у собаки не обрывочны: их связывает ощущение «это было со мной».

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У кошек память устроена примерно так же

Кошек изучали меньше, но и у них нашлись признаки памяти о событиях. Например, их проверяли на то, вернутся ли они к контейнерам, из которых их раньше кормили. По мнению исследователей, кошачья память, скорее всего, очень похожа на собачью.

Одно важное отличие от нас всё же может быть. Человек способен вспомнить первый концерт просто так, без билета перед глазами. Нужен ли кошкам и собакам внешний повод, чтобы что-то вспомнить, или они тоже могут просто «уйти в воспоминания», пока остаётся загадкой.

Воспоминания питомцев могут состоять из запахов

Наши воспоминания похожи на кино: мы прокручиваем в голове картинки. Но кошки и собаки гораздо сильнее полагаются на нюх и слух. Вполне возможно, что прошлое для них пахнет, а не выглядит. Например, запах хозяина на одежде может успокаивать кошку.

На это намекают два наблюдения. Собаки в тёмной комнате находили знакомые предметы по запаху. А котята, выросшие вдали от матери, через годы узнавали её по запаху. Хозяин может помнить, как выглядела кошка при первой встрече, а она, возможно, помнит, чем тогда пахло.

Память без слов не обязательно слабее

Человеческие воспоминания во многом держатся на словах и грамматике. У животных полноценного языка нет, но они передают смысл звуками, позами, мимикой и другими сигналами. Есть мнение, что память без языка просто другая, а не хуже.

Она может быть даже ярче: проще, зато не разбавлена словами, сомнениями и бесконечными «а что, если бы…», в которых любят вязнуть люди. Питомец помнит без лишних раздумий.

Некоторые вопросы, скорее всего, так и останутся без ответа. Например, чтобы честно проверить, как долго приёмное животное помнит прежних хозяев, его пришлось бы разлучить с семьёй на месяцы или годы, а это жестоко. Детали пока размыты, но главное уже ясно: кошки и собаки помнят своё прошлое, просто по-своему.