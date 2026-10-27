Чайное опьянение: почему крепкий чай иногда действует как алкоголь

В последнее время мне часто попадаются видео, где люди рассказывают, что они пьянеют от чая. Говорят о расслаблении, лёгком головокружении, и называют китайские чаи хорошей заменой пиву и другим алкогольным напиткам. Раньше я пробовал разные пуэры и улуны, но ничего подобного не замечал. Поэтому я решил разобраться, что за этим стоит: реальный эффект, самовнушение или что-то среднее.

«Ча цзуй»: так в Китае называют необычные ощущения от чая

В китайской чайной культуре есть выражение «ча цзуй», то есть «чайное опьянение». Так говорят о странном состоянии, которое иногда бывает после крепкого чая, особенно если выпить его много. Чаще всего эти истории связаны с пуэром: после нескольких чашек будто бы становится легко, голова проясняется, настроение улучшается. Некоторые даже сравнивают это с лёгким хмелем, только без потери контроля.

Описывают это состояние очень по-разному. Одни говорят, что успокаиваются, другие чувствуют прилив сил и ясность мыслей. Кто-то замечает лёгкое головокружение, тепло в теле или ощущение, что мир вокруг стал немного другим.

Важно понимать, что наука не выделяет чайное опьянение как отдельный вид опьянения. Это бытовое название для целого набора ощущений. Но сами ощущения вполне могут быть настоящими, потому что в чае есть вещества, которые действуют на нервную систему и даже могут помочь избавиться от головной боли.

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Кофеин бодрит, а теанин может успокаивать

Главных веществ два. Первое — кофеин. Он есть не только в кофе, но и в зелёном и чёрном чае, улуне и пуэре. Иногда его называют теином, но это одно и то же вещество. Кофеин мешает работать аденозину, веществу, из-за которого нам хочется спать. Мозг на время хуже замечает усталость: становится бодрее, проще сосредоточиться.

У кофеина есть и обратная сторона. Если его слишком много, появляются тревога, дрожь и сильное сердцебиение.

Второе вещество — L-теанин, аминокислота из чайных листьев. В отличие от кофеина, он не стимулирует. По данным некоторых исследований, теанин может помогать человеку сохранять спокойствие и немного лучше удерживать внимание. В сумме получается то, что любители чая называют «расслабленной бодростью»: кофеин будит, а теанин, возможно, смягчает это возбуждение. Но рассчитывать, что теанин обязательно погасит неприятное действие кофеина, не стоит: всё зависит от дозы и от самого человека.

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Обзор 50 исследований подтвердил влияние на внимание, но не «кайф»

В 2025 году в журнале Nutrition Reviews вышел систематический обзор: учёные собрали и сравнили результаты многих работ о том, как чай и его компоненты влияют на мозг. Авторы разобрали 50 рандомизированных испытаний, то есть экспериментов, где участников распределяют по группам случайно. Данные 15 из них объединили в общий статистический анализ.

Оказалось, что кофеин вместе с теанином действительно может улучшать некоторые показатели внимания и решения умственных задач. Сильнее всего эффект был заметен в первые два часа. С настроением всё менее ясно: некоторые результаты говорят об улучшении, но погрешность получилась слишком большой.

Есть важная оговорка. Во многих экспериментах людям давали отдельные вещества, а не обычный заваренный чай. Поэтому из этих данных нельзя сделать вывод, что чашка конкретного пуэра подействует так же. Наука подтверждает, что компоненты чая влияют на бодрость и внимание. А вот доказательств какого-то особого «чайного кайфа», который отличался бы от известного действия этих веществ, пока нет.

Крепкая заварка, долгие проливы и самовнушение

Пуэр — китайский чай, который проходит особую обработку и может храниться годами. Его чаще всего прессуют в плотные «блины».

Продавцы иногда уверяют, что хороший пуэр вызывает эйфорию, но научных доказательств этому нет. Зато есть объяснения попроще:

пуэр часто заваривают очень крепко, и кофеина в напитке может быть немало;

китайский чай пьют проливами: одни и те же листья много раз заливают горячей водой, и маленькие чашки за долгое чаепитие складываются в заметную дозу кофеина;

обстановка расслабляет: тихая комната, никто никуда не спешит, приятный запах.

И, конечно, ожидания. Если человек заранее настроен на необычный эффект, он с большей вероятностью его заметит. Так что ответ на вопрос «самовнушение или нет» — и то и другое вместе: химия напитка, отдых, атмосфера и настрой. При этом нет весомых причин считать, что любой пуэр действует на мозг сильнее обычного чёрного или зелёного чая.

Головокружение и тошнота говорят о переборе с кофеином

Иногда «чайным опьянением» называют вовсе не приятное состояние, а головокружение, слабость, дрожь в руках или тошноту после крепкого чая. Особенно часто так бывает, если долго пить чай на голодный желудок. Это признак не «сильного» или «качественного» чая, а слишком большой дозы кофеина.

По данным FDA, американского ведомства, которое следит за безопасностью продуктов и лекарств, избыток кофеина может вызывать:

частое сердцебиение и ощущение перебоев в сердце;

тревогу, нервозность и дрожь;

тошноту и неприятные ощущения в желудке;

головную боль;

проблемы со сном.

Для большинства здоровых взрослых FDA называет ориентир около 400 мг кофеина в сутки, но некоторым становится плохо и от гораздо меньшего количества. По усреднённым данным, в 355 мл зелёного чая около 37 мг кофеина, в чёрном примерно 71 мг, но в реальной заварке цифры могут сильно отличаться. Если после чая начались дрожь, сердцебиение или тошнота, лучше остановиться, отдохнуть и в этот день кофеин больше не пить. При боли в груди, обмороке или резком ухудшении самочувствия нужна срочная медицинская помощь.

Один и тот же чай действует на всех по-разному

Теперь понятно, почему я сам ничего особенного не заметил. Тот, кто регулярно пьёт много кофе, может почти не почувствовать чай. А человек, который кофеин пьёт редко, ощутит его гораздо сильнее. Играют роль и сон, и усталость, и то, сколько выпито, и где проходит чаепитие.

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В итоге получается, что чай действительно может менять самочувствие и внимание, и для этого не нужна никакая особая «энергия чая»: хватает кофеина, теанина и спокойной обстановки. Приятную бодрость после пары чашек получить можно, а вот специально добиваться «опьянения» литрами крепкой заварки не стоит. Рассказы о пуэре, который «отключает от реальности», лучше слушать скептически.