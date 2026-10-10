Чем заменить пиво и сигареты, когда все вокруг пьют и курят

Во многих компаниях люди употребляют пиво и часто ходят на перекуры. И кто-то делает это за компанию, хотя давно хочет бросить, потому что эти привычки разрушают наши органы и даже делают нас глупее. Мешает не только привычка, но и ритуал: банка в руке, перекур, разговор на улице. Отказаться от этого сложно, потому что пустые руки и паузы выбивают из общего настроения. Но есть альтернативы, которые помогают сохранить ритуал без вреда для здоровья.

Пиво лучше менять на напиток, который можно долго пить

Вода плохо заменяет пиво: стакан выпивается за минуту и не ощущается частью посиделок. Нужен напиток, который можно потягивать весь вечер из банки или большого стакана.

Самый близкий вариант — безалкогольное пиво. Холодная банка, пена, горечь остаются, алкоголь почти исчезает. Именно почти: по российским нормам в таком пиве допускается до 0,5% спирта. Новый ГОСТ Р 72295-2025, который начнёт действовать с 1 января 2027 года, сохраняет тот же предел. Об этом мы писали в статье с фактами о безалкогольном пиве, которые мало кто знает.

Если хочется уйти и от пивного вкуса, подойдут:

газированная минералка со льдом и лимоном;

тоник, горьковатый и похожий на «взрослый» напиток;

холодный чай без сахара для долгих встреч;

безалкогольный коктейль, по виду он ничем не отличается от обычного;

имбирный напиток, его выраженный вкус заставляет пить медленно;

газировка без сахара, если главное — привычка постоянно что-то пить.

Искать полезный «эликсир» не нужно. Если вместо четырёх бутылок пива человек весь вечер пьёт минералку или колу без сахара, задача уже решена.

А пока вы пьете свой коктейль, можете рассказать друзьям, почему нельзя охлаждать пиво в морозилке

Безалкогольное пиво не подходит тем, кто лечился от зависимости

Для человека, который просто хочет пить меньше, «нулёвка» удобна. Но если уже была алкогольная зависимость, всё иначе.

Псковский психиатр-нарколог Алексей Солодов в сентябре 2026 года предупреждал, что тот же вкус, запах, бутылка и компания возвращают человека к старому ритуалу. Для того, кто в ремиссии, это может стать толчком к срыву. Таким людям безопаснее поменять и напиток, и сам сценарий вечера.

Сигарету заменяют сразу двумя-тремя вещами

Сигарета закрывает несколько потребностей разом: никотин, движение руки ко рту, занятые пальцы и повод для пятиминутного перерыва. ВОЗ относит к провоцирующим ситуациям скуку, стресс, общение в компании и даже само привычное движение пальцев. Поэтому одной замены обычно мало.

Рабочий набор простой: жвачка без сахара или мятная конфета для рта, бутылка воды, ручка или брелок для рук. Роспотребнадзор советует при тяге к сигарете то же самое: жевать жвачку и занимать руки ручкой или карандашом.

Можно и дальше выходить с друзьями на перекур, но не курить. Если главное удовольствие было в разговоре на улице, оно сохранится. Но если запах табака сразу тянет закурить, первое время курилку лучше обходить стороной и попросить друзей не курить рядом.

Привычку курить важно отличать от никотиновой зависимости

Если человек спокойно обходится без сигареты несколько часов и тянется к ней только после еды, с алкоголем или в компании, дело в основном в ритуале. Тут хватит жвачки и занятых рук.

Другое дело, если без никотина появляются сильная тяга, раздражительность, беспокойство, плохой сон, рассеянность и сбитый аппетит. Российские клинические рекомендации называют это признаками отмены никотина, то есть настоящей ломки. Сильнее всего она обычно в первую неделю.

В таком случае помогают никотиновые пластыри и специальные жвачки с никотином: они дают вещество без дыма и смягчают ломку. ВОЗ рекомендует их вместе с некоторыми лекарствами и поддержкой в смене привычек, такое сочетание повышает шансы бросить. Препарат и схему лучше подбирать с врачом или фармацевтом.

А вот вейп — плохая замена. Человек не избавляется от зависимости, а лишь меняет способ получать никотин. Российские клинические рекомендации не советуют лечить табачную зависимость электронными сигаретами. По той же причине не помогут кальян, нагреватели табака и никотиновые пакетики.

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Бросать курить проще без пива

Эти привычки тянут друг друга. Роспотребнадзор советует тем, кто бросает курить, на время отказаться от алкоголя: он усиливает тягу к сигарете. Поход на пять бутылок пива с курящими друзьями заметно усложняет задачу.

Проще на первых встречах убрать оба пункта сразу и оставить холодный безалкогольный напиток, жвачку, обычное общение. Через несколько таких вечеров мозг перестаёт связывать компанию со схемой «пиво, перекур, снова пиво».

С уговорами «давай одну» лучше всего справляется скучный ответ: «Я сегодня без алкоголя», «Не хочу», «Не курю». Чем подробнее оправдываешься, тем больше поводов для спора. ВОЗ отдельно подчёркивает, что отказаться от выпивки в пьющей компании совершенно нормально.

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Всё сказанное касается обычных посиделок. Если человек регулярно пьёт много, а при отказе появляются дрожь, потливость, сердцебиение, бессонница, тошнота или судороги, бросать самостоятельно и резко может быть опасно. Российские клинические рекомендации предупреждают, что такая отмена алкоголя способна осложниться судорогами и психозом, здесь нужен врач.