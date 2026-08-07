Я неделю пил цикорий вместо кофе: вот что из этого вышло

В какой-то момент я понял, что пью слишком много кофе. Сердце колотится, сон стал поверхностным, однако без утренней чашки мозг просто отказывается загружаться. К тому же, ранее у нас выходил пост о том, что кофе просто откладывает усталость. И это действительно так! Я решил провести эксперимент, и на неделю полностью заменил привычный кофеек на цикорий. Заодно перерыл интернет и научные статьи, чтобы понять, действительно ли эта замена так полезна, как о ней говорят.

Почему вкус цикория похож на кофе

Оказывается, цикорий, который стоит на полках супермаркетов — это не перемолотые синие цветочки, растущие у дорог. Напиток делают из толстого корня растения.Его высушивают, обжаривают и измельчают. Именно обжарка дает тот самый темный цвет, характерную горечь и аромат, отдаленно напоминающий кофе.

Кстати, массово пить его начали в Европе из-за дефицита. Когда во времена Наполеона поставки настоящих кофейных зерен прервались, людям пришлось искать дешевую альтернативу. Внешне кофе и цикорий выглядят как братья-близнецы. Но на этом их сходство полностью заканчивается.

Почему цикорий не бодрит как кофе

Первое, с чем я столкнулся в своем эксперименте — утренняя вялость никуда не ушла. Некоторые люди клянутся, что цикорий их бодрит, но наука говорит обратное. За эффект пробуждения в настоящем эспрессо отвечает кофеин. Он попадает в мозг и временно блокирует рецепторы аденозина, вещества, которое сигнализирует об усталости.

Грубо говоря, мозг кричит «я хочу спать», а кофеин на время выключает звук у этого сигнала. В цикории же стимулирующего механизма нет вообще. Эксперты Роскачества проверяли двадцатку популярных марок, и ни в одной не нашли ни миллиграмма кофеина.

Откуда же берется чувство бодрости у некоторых людей? Скорее всего, срабатывает сила привычки. Горячая кружка, горьковатый вкус, сам утренний ритуал — все это дает мозгу субъективную команду «пора за работу», даже если реального пинка нервной системе не было.

В чем главная польза цикория

Если цикорий не бодрит, зачем я вообще продолжал его пить? Во-первых, это идеальный выход для тех, кто любит посидеть с большой кружкой темного горячего напитка вечером. Выпив капучино после ужина, можно проворочаться до трех ночи, а цикорий совершенно не мешает сну.

Во-вторых, в толстом корне скрыт его главный козырь — инулин. Не путайте с инсулином, это совершенно разные вещи. Если говорить по-простому, инулин это вид пищевых волокон, который работает как пребиотик.

Наш желудок не может его переварить, поэтому инулин в неизменном виде доходит до толстого кишечника, где становится роскошным пиром для полезных бифидобактерий. Международные гастроэнтерологические организации подтверждают, что такие волокна действительно улучшают микрофлору и помогают пищеварению нормально работать.

Чем цикорий может быть вреден

Но есть подвох. То, что делает этот порошок полезным, может стать причиной серьезного дискомфорта. Бактерии в нашем кишечнике питаются инулином и в процессе ферментации активно выделяют газ.

Если вы выпьете слишком много напитка с непривычки, то рискуете столкнуться с неприятными побочными эффектами. Урчание, вздутие и спазмы это очень частые спутники резкого перехода на этот пребиотик. Особенно осторожными нужно быть людям с синдромом раздраженного кишечника. У меня, к счастью, проблем с пищеварением из-за цикория не было. Видимо, все индивидуально, поэтому осторожность не помешает.

Кроме того, я почитал рекламные обещания на банках. Часто пишут, что напиток «снижает сахар» и «чистит холестерин». Научные исследования действительно показывают пользу инулина для диабетиков, но там людям давали выделенную концентрированную добавку в граммах. Обычная кружка растворимого порошка из супермаркета лекарством не является.

Почему резкий отказ от кофеина оказался ошибкой

Моя неделя эксперимента далась нелегко, и проблема была не в самом заменителе. Организм, привыкший к ежедневным дозам кофеина, устроил забастовку.

У меня появился классический синдром отмены от кофе, о котором я писал в 2025 году. Возникли тупая головная боль, раздражительность и упадок сил. Для меня это было неприятным уроком о том, что нельзя в один день резко бросать кофе. Гораздо разумнее было бы постепенно уменьшать количество кофе, заменяя часть чашек бескофеиновой альтернативой. Кстати, про кофе без кофеина я тоже ранее писал.

Закончив свой эксперимент, я понял, что не стоит выбирать, что из них лучше или полезнее. Это просто напитки для совершенно разных задач.

В итоге я пришел к таким выводам:

Кофе — для утра, когда нужно запустить мозг и прогнать сонливость;

Цикорий — для второй половины дня, когда хочется привычного ритуала без риска бессонницы;

Для пользы кишечника начинать пить цикорий нужно с одной чашки, чтобы не спровоцировать вздутие.

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Итак, кофеин и пребиотики по-разному влияют на наше тело. Если вы хотите снизить тревожность и спать крепче, частичная замена действительно сработает. Но пытаться взбодриться цикорием перед тяжелым рабочим днем не стоит. Идея оказалась провальной, но эксперимент интересным.