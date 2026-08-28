Нужно ли проверять пульс перед сном: что не так с новым трендом

В социальных сетях набирает популярность новый тренд биохакеров — замер пульса прямо перед сном. Считается, что эта цифра на экране умных часов способна предсказать, насколько хорошо вы выспитесь. По пульсу можно определить станет человек преступником или нет, но стоит ли измерять этот параметр, чтобы предсказать качество сна?

Откуда взялся тренд на вечерние замеры пульса

Идея измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС) перед сном не возникла на пустом месте. Ее активно продвигают блогеры, включая известного биохакера Брайана Джонсона, который утверждает, что вечерний пульс — лучший индикатор будущего отдыха и общего состояния здоровья.

Поскольку умные часы и фитнес-браслеты сейчас есть почти у каждого, проверить эту теорию на себе проще простого. В состоянии покоя нормальный пульс здорового взрослого человека составляет от 60 до 100 ударов в минуту. В течение дня наши показатели скачут: на них влияют стресс, кофеин, физические нагрузки и даже плотный ужин. Но к вечеру организм должен успокоиться.

Специалисты подтверждают, что частота сердечных сокращений тесно связана со всеми внутренними процессами. Снижение пульса действительно говорит о том, что тело переходит в спокойный режим, способствующий засыпанию.

Низкий пульс перед сном: что он показывает на самом деле

Главная ошибка нового тренда заключается в подмене понятий. Эксперты сходятся во мнении, что расслабленность организма — это далеко не то же самое, что качественный сон.

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Пульс может быть полезным ориентиром, но он не способен точно предсказать, насколько глубокой будет фаза быстрого сна или проснетесь ли вы разбитым. Сомнологи называют вечернюю ЧСС лишь индикатором физиологической готовности отправиться в кровать.

Если пульс завышен, это лишь следствие других проблем. Скорее всего, вы перенервничали, выпили алкоголь или поздно поужинали. Именно эти факторы испортят вам ночь, а высокий пульс — лишь их отражение.

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Обратный эффект, или чем опасна ортосомния

Самое интересное в этом вирусном тренде то, что он может сработать против вас. Врачи все чаще сталкиваются с новым расстройством — ортосомнией. Это нездоровая одержимость достижением «идеальных» показателей сна на основе данных гаджетов.

Люди ложатся в постель, смотрят на часы, видят пульс в 85 ударов вместо ожидаемых 60, и начинают нервничать. Из-за тревоги вырабатывается гормон стресса, сердце начинает биться еще быстрее, и в итоге человек не может уснуть вовсе.

По словам сомнологов, к ним все чаще приходят пациенты, чья бессонница спровоцирована исключительно переживаниями из-за цифр в приложении. Пытаясь улучшить сон через жесткий контроль, они добиваются ровно противоположного результата.

Правильное использование данных трекера

Вместо того чтобы маниакально проверять пульс каждую минуту, Health.com советует относиться к гаджетам проще. Если вы посмотрели на часы и увидели высокую цифру, воспримите это не как приговор плохому сну, а как сигнал, что сейчас тело недостаточно расслаблено.

В этом случае не стоит лежать и смотреть в потолок. Лучше сделать серию глубоких вдохов или применить физические техники снятия напряжения. В мире существует масса нестандартных подходов — например, японцы перед сном ложатся как тараканы, чтобы разогнать кровь в конечностях и сбросить мышечные зажимы.

Для действительно качественного отдыха эксперты Йельского университета рекомендуют соблюдать базовую гигиену сна:

Откладывать смартфоны и планшеты минимум за час до того, как отправиться в постель;

Соблюдать строгий режим дня, ложась и просыпаясь примерно в одно и то же время;

Не переедать на ночь и избегать употребления алкоголя вечером;

Регулярно заниматься спортом, но заканчивать тренировки за несколько часов до сна.

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Так что умные часы — это отличный инструмент, но они не должны становиться источником стресса. Ориентируйтесь в первую очередь на собственные ощущения, а не на графики, и позвольте организму засыпать естественно.