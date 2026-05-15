Японцы перед сном ложатся как тараканы, и это помогает им уснуть

Рамис Ганиев

В Японии уже почти сто лет известен способ быстро уснуть, который со стороны выглядит откровенно нелепо. Нужно лечь на спину, поднять руки и ноги вверх, а потом полминуты ими потряхивать. Из-за позы, упражнение прозвали «тараканом». На первый взгляд это чудачество, но способ реально помогает людям с проблемами со сном. Это хорошая альтернатива другим методам быстрого засыпания.

Нелепое упражнение от японцев помогает быстрее уснуть

Японское упражнение чтобы быстро уснуть

Метод пришел из японской оздоровительной системы Ниши, которую в 1920–1930-х годах разработал Кацудзо Ниши — инженер, спроектировавший токийское метро, а по совместительству преподаватель айкидо. Среди его рекомендаций по здоровому образу жизни было и это упражнение, которое по-японски называется ゴキブリ体操 — буквально гимнастика таракана.

Как делать упражнение таракана перед сном:

  1. Лягте на спину на ровную поверхность, подойдет кровать или коврик на полу;
  2. Поднимите руки и ноги вверх, перпендикулярно телу. Колени и локти можно слегка согнуть;
  3. Мягко потрясите кистями и стопами в течение 20–30 секунд. Движения должны быть легкими, без напряжения, как будто вы стряхиваете воду с рук;
  4. Опустите конечности, расслабьтесь и спокойно полежите.

Вот и все. Никакого оборудования, никаких приложений, никаких затрат. Именно простота делает этот метод таким привлекательным — попробовать его может буквально каждый.

Как температура тела влияет на сон

Чтобы понять, причем здесь вообще трясущиеся конечности, придетя заглянуть в физиологию. Сон и температура тела жестко связаны. За сутки наша внутренняя температура гуляет: днем она чуть повыше, ближе к ночи — падает. И именно это падение мозг считывает как команду «пора спать».

Причем остывает тело не само по себе, оно сбрасывает тепло наружу, через ладони и стопы. Сосуды в кистях и ступнях расширяются, к ним приливает кровь, и тепло уходит через кожу, как через радиатор. Внутренняя температура снижается, а потом мозг получает химический сигнал и запускает засыпание.

В 1999 году в журнале Nature вышло исследование, которое это и показало. За 18 добровольцами наблюдали в контролируемых условиях: температура кожи, пульс, уровень мелатонина, субъективная сонливость — все фиксировалось. Выяснилось, что лучше всего скорое засыпание предсказывали именно теплые стопы. Не общая усталость, не температура тела в целом, а температура ног.

Почему тряска рук и ног помогает расслабиться

Вот тут метод таракана и встает на свои ноги — точнее, поднимает их. Когда вы держите руки и ноги наверху и потряхиваете ими, срабатывает сразу несколько вещей.

Во-первых, кровь активно приливает к кистям и стопам. Мелкие сосуды расширяются, конечности разогреваются. А когда вы опускаете руки и ноги обратно, теплая кровь начинает отдавать тепло через кожу, и запускается тот самый механизм охлаждения, который сигнализирует мозгу о готовности ко сну.

Приток крови к рукам и ногам помогает телу сбросить лишнее тепло и подготовиться ко сну

Во-вторых, легкая тряска снимает мышечное напряжение. После дня за компьютером или на ногах мышцы рук и ног нередко остаются «зажатыми», даже когда вы уже легли. Мелкие вибрирующие движения этот зажим распускают. По сути, это тот же эффект, что от потягивания после долгого сидения.

В-третьих, само движение — ритмичное, однообразное, не требующее головой ничего решать, действует как примитивная медитация. Внимание уходит с мыслительной карусели в тело, и от этого уже спокойнее.

Есть ли научные доказательства у упражнения таракан

Здесь стоит сказать прямо: рецензируемых исследований именно упражнения таракан, которая входит в оздоровительный систему Кацудзо Ниши, попросту нет. Никто не сажал две группы и не сравнивал, у кого засыпание быстрее — у тех, кто трясет ногами, или у тех, кто нет.

Система Ниши научной проверки практически не проходила, потому что это народная оздоровительная практика, а не клинический протокол. Но отдельные кирпичики, на которых она держится, наукой подтверждены:

  • Связь между температурой конечностей и скоростью засыпания доказана в исследовании 1999 года в Nature;
  • Обзор 2019 года, опубликованный в журнале Sleep Medicine Reviews, подтвердил, что тёплая ванна или душ за час-два до сна помогают быстрее уснуть, именно за счет того же механизма теплоотдачи;
  • Расширение сосудов в конечностях действительно способствует снижению внутренней температуры тела.

То есть базовая логика у упражнения есть, а вот прямых доказательств его эффективности пока нет. Это стоит учитывать, что мы имеем дело с правдоподобной гипотезой, а не с доказанным методом лечения бессонницы.

Кому нельзя делать упражнение таракан

Для большинства здоровых людей таракан — занятие безобидное, не сложнее обычной зарядки. Но пара оговорок все-таки есть.

Если у вас проблемы с сосудами вроде варикоза, тромбоза и тому подобное, лучше сначала спросить врача. Поднятые ноги и активная тряска меняют картину кровотока, а это не всегда уместно. Та же история с серьезными проблемами позвоночника или суставов: лежать на спине с задранными вверх руками и ногами может быть просто неудобно или больно.

Главное условие хорошего сна — спокойная обстановка и расслабленное тело

Если у вас хроническая бессонница, которая длится неделями, одним упражнением проблему не решить. В таких случаях лучше обратиться к врачу, потому что причины могут быть самыми разными, от стресса до гормональных нарушений.

Другие способы заснуть без таблеток

Таракан — далеко не единственный способ быстро уснуть. Есть несколько способов попроще, которые опираются на тот же принцип или близкие к нему:

  • Теплый душ или ванна за 1–2 часа до сна. Кожа нагревается, потом тело активно отдает тепло, и внутренняя температура падает аккурат к моменту, когда пора засыпать;
  • Носки на ночь. Звучит по-стариковски, но теплые стопы расширяют сосуды и ускоряют теплоотдачу. То самое исследование в Nature как раз и показало, что температура ног это один из лучших предсказателей быстрого засыпания;
  • Прохладная спальня. Оптимально около 20 градусов Цельсия. В прохладной комнате телу проще скинуть лишнее тепло;
  • Никаких экранов за час до сна. Синий свет от телефона и ноутбука бьет по выработке мелатонина, того самого гормона, который и отвечает за засыпание;
  • Дыхательные техники. Может помочь метод дыхания 4-7-8, когда человек делает вдох на 4 счета, задержку на 7, и выдох на 8. Включается парасимпатика — отдел нервной системы, который отвечает за расслабление.

Все эти методы объединяет одно: они бесплатны, безопасны и не требуют рецепта от врача. Что касается популярных добавок вроде мелатонина и магния, убедительных доказательств их эффективности пока не так много, как хотелось бы.

Упражнение «таракан» не совершит прорыв в медицине сна и вряд ли попадет в клинические рекомендации. Но физиологическая логика за ним стоит вполне реальная: теплые руки и ноги действительно помогают телу быстрее переключиться в режим сна. Это занимает полминуты, ничего не стоит и в худшем случае просто рассмешит вашего партнера. Если вам трудно засыпать, попробовать точно не повредит.

