Создан пластырь с живыми клетками. Он сам показывает ране, как заживать

Обычный пластырь работает просто. Мы накладываем его на рану, она защищает ее от инфекций, а организм справляется с заживлением сам. Но недавно ученые разработали живой пластырь с человеческими клетками, который буквально показывает нашему телу, как лечить кожу. Во время испытаний на мышах и свиньях, такой пластырь помог глубоким ранам затянуться гораздо быстрее.

Почему раны долго заживают

Долго заживающие раны встречаются куда чаще, чем кажется. Они затрагивают миллионы людей, особенно пожилых, а также больных диабетом и тех, у кого плохое кровообращение. Такие раны могут не заживать месяцами и при этом повышают риск инфекций, вызывают боль, а в тяжелых случаях даже могут стать причиной ампутации конечности.

Парадокс в том, что мешает заживлению часто сама иммунная система. Иммунные клетки задерживаются в ране слишком долго, и это приводит к хроническому воспалению. В таком состоянии новая ткань нормально не формируется, и рана остается открытой и уязвимой.

Большинство нынешних методов лечения хронических ран поддерживают влажность, защищают от инфекций или удаляют поврежденные ткани. Это помогает, но не всегда запускает процессы для восстановления кожи.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Как работает новый пластырь для заживления ран

По словам авторов сайта ZME Science, новый пластырь работает совсем иначе. Вместо того чтобы нанести лекарство, действие которого со временем сходит на нет, пластырь размещает в ране живые клетки, и те несколько дней подряд сами вырабатывают лечебные белки.

Внутри пластыря находятся измененные в лаборатории человеческие клетки, запечатанные в капсулы из альгинатного геля. Это вещество, которое получают из водорослей. Гель удерживает клетки внутри, но при этом пропускает к ним питание и кислород, а наружу выпускает целебные белки. Получается своего рода маленькая «фабрика» лекарственных молекул прямо на ране.

Примечательно, что ранее ученые уже разрабатывали пластыри, которые ускоряют заживление ран. Например, в 2024 году мы рассказывали про пластырь из глистов. А еще существует способ заживления ран при помощь электричества.

Что такое цитокины и как они ускоряют заживление

Лечебные белки, которые выделяют клетки в пластыре, называются цитокинами. Это маленькие сигнальные молекулы, через которые иммунные клетки и клетки тканей общаются друг с другом. Цитокины умеют успокаивать воспаление, привлекать к ране ремонтные клетки и влиять на то, как формируется новая ткань.

Проблема в том, что использовать цитокины как обычное лекарство сложно. Они быстро разрушаются и часто не задерживаются там, куда их поместил врач. Живой пластырь решает это иначе: вместо одной дозы, которая быстро исчезает, он поддерживает постоянное присутствие нужных сигналов прямо у раны.

Читайте также: Как африканские племена зашивают раны при помощи муравьев

Как испытывали пластырь для хронических ран

В ходе исследований, когда пластырь накладывали на глубокие раны, клетки внутри оставались живыми и несколько дней продолжали выделять белки. В результате обработанные раны затягивались быстрее у мышей и свиней. Опыты на свиньях особенно важны, потому что свиная кожа очень похожа на человеческую. Наши организмы настолько похожи, что свиные сердца даже пересаживает людям.

Исследователи также изучили саму заживающую ткань и нашли изменения в работе генов, отвечающих за рост новой кожи и за сборку коллагена. Для справки, коллаген это белок, который придает коже прочность. Эти изменения на уровне молекул совпадали с тем, что было видно снаружи, рана закрывалась быстрее.

При этом важно быть честными. На людях пластырь пока не испытывали, а результаты на животных не всегда повторяются у человека. Поэтому говорить о точных цифрах ускорения для людей пока рано. Это ранний, хотя и многообещающий результат.

Когда живой пластырь появится в больницах и аптеках

Один из плюсов живого пластыря в том, что его можно настраивать. В будущих версиях ученые смогут менять, какие именно белки выделяют клетки, в каком количестве и в какой момент. Один и тот же пластырь можно подстроить под разные виды повреждений, от диабетических язв до сложных хирургических ран.

Но в больницах и аптеках живые пластыри появятся не скоро. Прежде чем такой пластырь окажется в клиниках, понадобятся испытания на людях и годы проверок безопасности.

Главная ценность работы в самой идее живого пластыря. С новым открытием, повязка перестает быть обычным покрытием над раной и становится активным помощником, который подает телу правильные сигналы изнутри.

Еще больше полезных материалов вы найдете в нашем канале в MAX. Там много эксклюзивных постов!

Если польза такого пластыря подтвердится в исследованиях на людях, он может изменить лечение именно тех ран, с которыми сегодня медицина справляется хуже всего. Результаты опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, и дальше стоит следить именно за первыми испытаниями на людях.