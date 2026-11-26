Чашка кофе сегодня стоит от 300 рублей, и дешёвой такую покупку не назовёшь. При этом для приготовления напитка используется всего несколько кофейных зёрен, молоко и вода, а бумажный стакан с крышкой выглядит совсем недорогим. Поэтому легко решить, что почти всё, что мы отдаём на кассе, достаётся владельцу кофейни. Но какая себестоимость у одной чашки на самом деле? Сколько тратится на зёрна и молоко, сколько на зарплаты и аренду и сколько в итоге остаётся бизнесу? Возможно, после нашей статьи вы начнете варить кофе исключительно дома.
Средняя чашка кофе в России стоит 218 рублей
В октябре 2026 года журнал Т—Ж опубликовал статистику по данным «Эвотора», компании, которая обслуживает онлайн-кассы. По ним в августе 2026 года чашка кофе в России в среднем стоила 218 рублей, а за год цена выросла на 11%. Так что 300 рублей за напиток — скорее цена заметной части кофеен, а не средняя по стране.
Средние цены на самые популярные напитки выглядели так:
|Напиток
|Объём
|Средняя цена
|Эспрессо
|60 мл
|147 руб.
|Американо
|250 мл
|156 руб.
|Капучино
|350 мл
|234 руб.
|Латте
|350 мл
|237 руб.
Лидер продаж среди этих четырёх напитков — капучино: на него приходится 53% покупок. Поэтому дальше считаем именно его, по средней цене 234 рубля.
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Зёрна, молоко и стаканчик стоят около 63 рублей
В мае 2025 года Т—Ж разобрал, из чего складывается цена кофе. Журналисты взяли данные семи российских сетей, в том числе Green House, Etlon Coffee, «Цех 85» и Tut Coffee. Если перенести полученные доли расходов на капучино за 234 рубля, получится следующее.
|Статья расходов
|Доля от цены
|Сумма
|Кофейные зёрна
|11%
|25,74 руб.
|Молоко
|9%
|21,06 руб.
|Стаканчик и крышка
|6%
|14,04 руб.
|Сахар, салфетки и расходники
|1%
|2,34 руб.
|Итого
|27%
|63,18 руб.
Выходит, что сам напиток вместе с упаковкой обходится кофейне примерно в 63 рубля. Любопытная деталь: стаканчик с крышкой стоит больше половины того, что уходит на зёрна. Для одной чашки это мелочь, но когда продаются тысячи порций в месяц, сумма набегает солидная.
На первый взгляд кажется, что остальные 171 рубль и есть заработок владельца. Это не так.
Зарплаты, аренда и налоги забирают половину цены
Крупнейшая статья расходов кофейни — зарплаты. Бариста получает деньги за смену, даже если посетителей в этот день почти не было. Кроме того, нужно платить за помещение, электричество, воду и множество других услуг. В пересчёте на одну чашку капучино это выглядит так:
|Статья расходов
|Доля от цены
|Сумма
|Зарплаты сотрудников
|22%
|51,48 руб.
|Аренда и коммунальные услуги
|12%
|28,08 руб.
|Налоги
|7%
|16,38 руб.
|Прочие расходы
|7%
|16,38 руб.
|Комиссия за оплату картой
|2%
|4,68 руб.
|Итого
|50%
|117 руб.
В «прочие расходы» попадает многое из того, что покупатель не видит:
- ремонт и обслуживание кофемашины и другого оборудования;
- чистящие средства и уход за помещением;
- списание испорченных продуктов;
- зёрна и молоко, потраченные на настройку кофемашины и неудачные напитки.
Сколько остаётся владельцу с одного капучино
Сложим всё вместе. Ингредиенты и упаковка — 63 рубля, остальные расходы — 117 рублей, то есть каждая чашка обходится заведению примерно в 180 рублей. Из 234 рублей прибылью остаются около 54, это 23% цены.
|Показатель
|Сумма
|Цена капучино
|234 руб.
|Ингредиенты и упаковка
|63 руб.
|Зарплаты, аренда, налоги и прочее
|117 руб.
|Полная себестоимость
|180 руб.
|Прибыль
|54 руб.
Получается, что цена капучино почти вчетверо выше стоимости зёрен, молока и стаканчика, но в прибыль превращается лишь около четверти этой суммы. Покупатель платит не только за напиток, а за то, чтобы получить его быстро, в удобном месте и без возни с кофеваркой дома. Похожая история с привычными тратами на школу: итоговая сумма складывается из множества незаметных статей.
И даже эти 54 рубля не гарантированы. Если гостей мало, аренда и зарплаты никуда не деваются, а значит, прибыль с каждой чашки падает. В неудачный месяц кофейня может работать в минус.
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Расчёт приблизительный и годится не для каждой кофейни
Важно понимать, откуда взялись эти 180 рублей. Это не официальная средняя себестоимость кофе по России, а расчёт: цена капучино взята за 2026 год, а доли расходов — из исследования, опубликованного в 2025 году. За это время соотношение затрат могло сдвинуться.
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К тому же в каждой кофейне своя экономика. Точка в проходном месте с высокой арендой, маленькое заведение на окраине и крупная сеть с оптовыми закупками зёрен тратят деньги по-разному, и доля прибыли у них может заметно отличаться от средних 23%. Зато общая картина понятна: большая часть цены чашки уходит не на кофе, а на всё, что позволяет кофейне работать каждый день.
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