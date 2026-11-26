Чашка кофе сегодня стоит от 300 рублей, и дешёвой такую покупку не назовёшь. При этом для приготовления напитка используется всего несколько кофейных зёрен, молоко и вода, а бумажный стакан с крышкой выглядит совсем недорогим. Поэтому легко решить, что почти всё, что мы отдаём на кассе, достаётся владельцу кофейни. Но какая себестоимость у одной чашки на самом деле? Сколько тратится на зёрна и молоко, сколько на зарплаты и аренду и сколько в итоге остаётся бизнесу? Возможно, после нашей статьи вы начнете варить кофе исключительно дома.

Средняя чашка кофе в России стоит 218 рублей

В октябре 2026 года журнал Т—Ж опубликовал статистику по данным «Эвотора», компании, которая обслуживает онлайн-кассы. По ним в августе 2026 года чашка кофе в России в среднем стоила 218 рублей, а за год цена выросла на 11%. Так что 300 рублей за напиток — скорее цена заметной части кофеен, а не средняя по стране.

Средние цены на самые популярные напитки выглядели так:

Напиток Объём Средняя цена Эспрессо 60 мл 147 руб. Американо 250 мл 156 руб. Капучино 350 мл 234 руб. Латте 350 мл 237 руб.

Лидер продаж среди этих четырёх напитков — капучино: на него приходится 53% покупок. Поэтому дальше считаем именно его, по средней цене 234 рубля.

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Зёрна, молоко и стаканчик стоят около 63 рублей

В мае 2025 года Т—Ж разобрал, из чего складывается цена кофе. Журналисты взяли данные семи российских сетей, в том числе Green House, Etlon Coffee, «Цех 85» и Tut Coffee. Если перенести полученные доли расходов на капучино за 234 рубля, получится следующее.

Статья расходов Доля от цены Сумма Кофейные зёрна 11% 25,74 руб. Молоко 9% 21,06 руб. Стаканчик и крышка 6% 14,04 руб. Сахар, салфетки и расходники 1% 2,34 руб. Итого 27% 63,18 руб.

Выходит, что сам напиток вместе с упаковкой обходится кофейне примерно в 63 рубля. Любопытная деталь: стаканчик с крышкой стоит больше половины того, что уходит на зёрна. Для одной чашки это мелочь, но когда продаются тысячи порций в месяц, сумма набегает солидная.

На первый взгляд кажется, что остальные 171 рубль и есть заработок владельца. Это не так.

Зарплаты, аренда и налоги забирают половину цены

Крупнейшая статья расходов кофейни — зарплаты. Бариста получает деньги за смену, даже если посетителей в этот день почти не было. Кроме того, нужно платить за помещение, электричество, воду и множество других услуг. В пересчёте на одну чашку капучино это выглядит так:

Статья расходов Доля от цены Сумма Зарплаты сотрудников 22% 51,48 руб. Аренда и коммунальные услуги 12% 28,08 руб. Налоги 7% 16,38 руб. Прочие расходы 7% 16,38 руб. Комиссия за оплату картой 2% 4,68 руб. Итого 50% 117 руб.

В «прочие расходы» попадает многое из того, что покупатель не видит:

ремонт и обслуживание кофемашины и другого оборудования;

чистящие средства и уход за помещением;

списание испорченных продуктов;

зёрна и молоко, потраченные на настройку кофемашины и неудачные напитки.

Сколько остаётся владельцу с одного капучино

Сложим всё вместе. Ингредиенты и упаковка — 63 рубля, остальные расходы — 117 рублей, то есть каждая чашка обходится заведению примерно в 180 рублей. Из 234 рублей прибылью остаются около 54, это 23% цены.

Показатель Сумма Цена капучино 234 руб. Ингредиенты и упаковка 63 руб. Зарплаты, аренда, налоги и прочее 117 руб. Полная себестоимость 180 руб. Прибыль 54 руб.

Получается, что цена капучино почти вчетверо выше стоимости зёрен, молока и стаканчика, но в прибыль превращается лишь около четверти этой суммы. Покупатель платит не только за напиток, а за то, чтобы получить его быстро, в удобном месте и без возни с кофеваркой дома. Похожая история с привычными тратами на школу: итоговая сумма складывается из множества незаметных статей.

И даже эти 54 рубля не гарантированы. Если гостей мало, аренда и зарплаты никуда не деваются, а значит, прибыль с каждой чашки падает. В неудачный месяц кофейня может работать в минус.

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Расчёт приблизительный и годится не для каждой кофейни

Важно понимать, откуда взялись эти 180 рублей. Это не официальная средняя себестоимость кофе по России, а расчёт: цена капучино взята за 2026 год, а доли расходов — из исследования, опубликованного в 2025 году. За это время соотношение затрат могло сдвинуться.

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К тому же в каждой кофейне своя экономика. Точка в проходном месте с высокой арендой, маленькое заведение на окраине и крупная сеть с оптовыми закупками зёрен тратят деньги по-разному, и доля прибыли у них может заметно отличаться от средних 23%. Зато общая картина понятна: большая часть цены чашки уходит не на кофе, а на всё, что позволяет кофейне работать каждый день.