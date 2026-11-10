5 профессий в России с зарплатами около 300 тысяч рублей. И это не только IT

Однажды мы рассказывали, в какой стране живут самые богатые учителя. Оказалось, что больше всего платят преподавателям из Германии, а вот зарплата учителей в России сильно зависит от региона. Профессия крайне важная, но больших денег от неё ждать не стоит. А кто же тогда получает больше всего денег? Статистика может вас серьезно удивить.

Сварщик

Сварщики соединяют металлические детали. Без них не построишь мост, не проложишь трубопровод и не соберёшь корабль. Опытных мастеров для сложной работы не хватает, а ответственность у них большая: сварить забор и соединить трубы высокого давления на нефтегазовом объекте — совсем разные задачи. Во втором случае из-за ошибки может случиться авария.

Больше всего обычно получают те, кто работает вахтой, на крупных заводах и в суровом климате. По данным hh.ru, сварщику с опытом от четырёх лет предлагают примерно 190–250 тысяч рублей, новичку заметно меньше. Учиться можно в колледже, техникуме или на курсах. Но к самой сложной и дорогой работе допускают только с практикой, квалификацией и специальными допусками.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Дата-сайентист

Дата-сайентист разбирает огромные массивы данных, ищет в них закономерности и строит программы, которые делают прогнозы. Например, в крупном интернет-магазине его алгоритм угадывает, что покупатели захотят в ближайшее время. Так магазину проще планировать закупки и предлагать нужные товары. Такие специалисты работают в банках, на маркетплейсах, в IT и медицине: ловят мошеннические операции, прогнозируют спрос, изучают поведение пользователей.

Читайте также: Почему высокая зарплата может сделать вас беднее, и как это остановить

Платят много потому, что работа сложная: уметь пользоваться нейросетями мало. Нужно знать статистику, язык программирования Python, базы данных и то, как устроены математические модели. По данным HH Карьеры, опытным дата-сайентистам предлагают от 200 000 рублей в месяц.

Агент по недвижимости

Риелтор помогает купить, продать или сдать жильё. Он ищет клиентов, показывает квартиры, ведёт переговоры, занимается документами и сопровождает сделку. В тройку он попал из-за того, как ему платят: часто это не оклад, а процент от сделки. Скажем, 2% от квартиры за 10 миллионов — это 200 тысяч рублей, но часть может забрать агентство.

Главный минус профессии в том, что доход нестабилен. За месяц один агент закроет несколько крупных сделок, а другой не заработает почти ничего, поэтому суммы из объявлений часто расходятся с реальностью. Зато войти в профессию сравнительно легко, потому что профильный диплом не обязателен. Гораздо важнее умение общаться, разбираться в рынке жилья и находить клиентов.

DevOps-инженер

DevOps-инженер следит, чтобы сайты и приложения работали без сбоев, а разработчики могли быстро выпускать обновления. Возьмём банковское приложение с миллионами пользователей: его постоянно дорабатывают, и важно, чтобы после очередного обновления оно не перестало работать. Этот специалист настраивает системы, которые проверяют и устанавливают обновления быстрее и безопаснее. Ещё он управляет серверами и автоматизирует рутинные технические задачи.

Если у крупной компании ляжет важный сервис, она может потерять огромные деньги, поэтому тех, кто такие сбои предотвращает, ценят. Для работы нужно разбираться в операционных системах, сетях, серверах и программировании, а работодатели часто хотят знания Linux, Docker и Kubernetes. Обычно в DevOps приходят бывшие системные администраторы или разработчики. По данным HH.ru, опытные DevOps-инженеры могут получать более 300 000 рублей в месяц.

Геолог

Геологи изучают, как устроена Земля, исследуют горные породы и помогают найти нефть, газ, золото и другие ископаемые. Сегодня это не только походы в горы с молотком. Геолог разбирает результаты бурения, изучает образцы, составляет карты и строит компьютерные модели месторождений. По этим данным компании решают, стоит ли вообще начинать добычу.

Высокая зарплата до 300 000 рублей часто связана с тяжёлыми условиями: экспедиции, недели вдали от дома, жизнь во временных посёлках, суровый климат. Лучше всего платят в нефтегазовых и горнодобывающих компаниях в отдалённых регионах. Обычно нужен профильный диплом, а доход сильно зависит от специализации. Инженер-геолог, который проверяет грунт перед стройкой, может получать гораздо меньше коллеги на разведке нефти на Крайнем Севере.

Какие профессии вы считаете самыми перспективными? Пишите в нашем Telegram-чате

В других рейтингах порядок может быть иным: исследователи берут разные периоды и считают по-разному. Например, у РБК дата-сайентисты почти догнали сварщиков, а риелторы оказались ниже. Но общая картина одна: хорошо зарабатывать в России можно не только за компьютером. За большими деньгами почти всегда стоят редкие навыки, высокая ответственность, тяжёлые условия или многолетний опыт. А о другой стороне рынка труда можно почитать в материале про самые ленивые профессии в России.