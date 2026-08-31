Сколько на самом деле стоит собрать ребенка в школу — и за что мы платить не обязаны

Каждое лето новостные ленты пестрят заголовками о стоимости подготовки к учебному году. И каждый раз цифры вызывают у родителей недоумение: в одних статьях пишут про скромные 15 тысяч рублей, в других суммы подбираются к 50 тысячам. Оказывается, все дело в том, что именно считать минимальным набором школьника. Ведь кому-то нужно все, вплоть до ортопедического рюкзака, а кому-то достаточно учебников и канцелярии. Сколько же родители тратят на школу на самом деле?

Почему статистика называет такие разные суммы

Разброс цен возникает из-за того, что исследователи считают совершенно разные корзины. Например, аналитический центр ВЦИОМ регулярно спрашивает россиян о том, сколько они планируют потратить. В 2026 году семьи оценили общие расходы на подготовку в среднем в 49 169 рублей. Но важно понимать, что это не цена базового набора в магазине. В эту сумму люди включают все: качественную одежду на смену, несколько пар обуви, дорогие рабочие тетради, букеты и даже подарки учителям.

Пытаться вывести из этого единый стандарт сложно, потому что переменных слишком много. Если же посмотреть на кассовые чеки, картина будет иной.

Аналитики из «Чек Индекса» и популярные маркетплейсы оценивают медианную стоимость школьной корзины всего в 15–19 тысяч рублей. Сюда входят одна недорогая форма, рюкзак, туфли, кроссовки, немного базовой канцелярии. Это тот самый минимум, ниже которого опуститься уже почти невозможно. В реальной жизни дети пачкают рубашки и рвут обувь, поэтому родителям приходится покупать вещи про запас, что закономерно увеличивает итоговый чек.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Во сколько реально обойдется первый класс

Первоклассники находятся в самом невыгодном финансовом положении. Им нельзя передать прошлогодний пенал или доносить старый кардиган — у них просто не было прошлого учебного года. Покупать приходится абсолютно все с нуля.

По расчетам Banki.ru, полноценная закупка для первоклассника, куда входят качественный каркасный ранец, спортивная форма, сменная обувь, краски, пластилин и повседневная одежда, обойдется примерно в 22–36 тысяч рублей.

Если вы не планируете жестко экономить на каждой тетрадке, но и не гонитесь за премиальными брендами, стоит ориентироваться на бюджет в 30–40 тысяч рублей. Именно эта сумма позволит собрать первоклассника комфортно и купить вещи, которые выдержат хотя бы первую половину учебного года.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Рост цен к концу лета

У школьных товаров есть неприятная особенность — они стремительно дорожают по мере приближения Дня знаний. Исследование цен на маркетплейсах показало, что с середины июля по середину августа 2026 года стоимость популярных школьных принадлежностей выросла в среднем на 35,4%.

Некоторые позиции взлетели еще сильнее. Например, школьные рюкзаки и костюмы для мальчиков за один месяц подорожали почти в полтора раза. Поэтому родитель, который откладывает все покупки на 31 августа, неизбежно заплатит так называемый «налог на последнюю минуту».

За что родители платить не обязаны

В списках трат часто фигурируют учебники, на которые семьи закладывают по несколько тысяч рублей. Однако, согласно статье 35 закона «Об образовании в РФ», государственные и муниципальные школы обязаны предоставлять учебники бесплатно за счет бюджета.

Исключениями могут быть некоторые специализированные рабочие тетради, но и здесь все зависит от того, утверждены ли они школьной программой. Главное правило экономии: никогда не покупайте учебные пособия заранее, ориентируясь на советы из интернета. Дождитесь родительского собрания и конкретных указаний учителя.

То же самое касается и школьной формы. Несмотря на появление в 2025 году ГОСТа на школьную одежду, единой обязательной формы для всей России не существует. Стандарт лишь описывает требования к качеству и воздухопроницаемости тканей. Цвет и фасон выбирает конкретная школа, поэтому покупка дорогого синего пиджака в июле может обернуться необходимостью покупать серый в сентябре.

Какие выплаты от государства можно получить в 2026 году

Многие родители помнят федеральные выплаты в 10 тысяч рублей, которые массово перечисляли школьникам несколько лет назад. Важно знать, что в 2026 году такой единой выплаты к 1 сентября нет.

Однако это не значит, что помощи нет вообще. Поддержка стала адресной и перешла на региональный уровень. Местные власти сами решают, кому и сколько платить. Чаще всего компенсации на школьную форму получают многодетные и малоимущие семьи.

А сколько тысяч на подготовку к школе потратили вы? Пишите в нашем Telegram-чате!

Например, в Москве ежегодная компенсация для многодетных семей в 2026 году превышает 14 тысяч рублей. Прежде чем отправляться в магазин, обязательно проверьте, какие меры поддержки действуют именно в вашем регионе — иногда это позволяет закрыть львиную долю расходов на базовый гардероб.