Человечество давно не знает, куда девать собственные отходы. Свалки вокруг городов растут, пластик добирается до океанского дна и попадает в организмы животных, а вокруг Земли летают обломки старых спутников и ракет, из-за которых новым аппаратам приходится уходить от столкновений. Мусор давно перестал быть проблемой одного двора или одной страны. Но люди мусорят не только на родной планете: за последние десятилетия к Луне летали десятки аппаратов, на ней побывали астронавты, и почти всё, что туда долетело, там же и осталось.

187 тонн вещей за 140 с лишним миссий

Первым рукотворным предметом на Луне стал советский зонд «Луна-2»: в 1959 году он врезался в её поверхность. С тех пор к нашему единственному естественному спутнику отправили больше 140 миссий. Они доставили туда 12 человек, семь луноходов и около 187 тонн брошенных предметов.

Для масштаба: это примерно столько, сколько весит пассажирский Boeing 747. Такие данные приводит Popular Science. Впрочем, называть всё это мусором в бытовом смысле не совсем правильно: часть вещей может пригодиться будущим лунным экспедициям, но об этом ниже.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Больше всего на Луне осталось посадочных ступеней

По словам Эйдана Коули, научного сотрудника Европейского космического агентства, заметную часть лунного мусора составляют остатки старых посадочных аппаратов. Причина в том, как были устроены ранние полёты, например американские миссии «Аполлон». Астронавты садились на Луну в одноразовом лунном модуле, который состоял из двух частей.

Когда работа на поверхности заканчивалась, верхняя часть модуля взлетала на окололунную орбиту. Там она стыковалась с командным модулем, на котором экипаж возвращался на Землю. Нижняя часть, своего рода стартовая площадка с опорами, оставалась на Луне навсегда. Кроме того, астронавты выбрасывали ненужное снаряжение, чтобы облегчить корабль на обратном пути: так, рядом с модулем первой высадки остался мешок с использованным оборудованием.

Луноходы, инструменты и специально разбитые зонды

Второй крупный источник мусора — луноходы, то есть машины для передвижения по поверхности, с экипажем или без него. Среди них китайский робот «Юйту», который 31 месяц передавал данные на Землю, и аппараты, которые разбились при посадке, например луноход Rashid из ОАЭ.

Остальное — научные приборы, ящики с инструментами и так называемые ударные зонды. Эти аппараты врезаются в Луну не случайно, а намеренно. Одни успевают сделать снимки с очень близкого расстояния, другие выбрасывают облако камней и пыли, чтобы учёные могли изучить его состав.

Микрометеориты и солнце разрушают оставленные вещи

На фотографиях Луна выглядит застывшей пустыней, где вещи могут пролежать нетронутыми до прилёта следующей экспедиции. На деле условия там очень жёсткие. По словам Коули, поверхность постоянно обстреливают микрометеориты, крошечные частицы камня, которые прилетают из космоса на огромной скорости. Атмосферы, которая могла бы их задержать, у Луны нет.

К этому добавляются сильная радиация, прямой солнечный свет и резкие перепады температур. Всё вместе постепенно изнашивает и повреждает предметы. Например, американский флаг, который Нил Армстронг и Базз Олдрин установили в 1969 году, скорее всего, под солнцем выцвел почти добела.

🔍Флаги США на Луне: сколько их было и что с ними стало

Старый мусор поможет защитить будущие лунные базы

Эти повреждения как раз и делают старые вещи полезными. Коули считает, что образцы оборудования, пролежавшего на Луне десятилетиями, можно изучить и понять, как местные условия меняют материалы. Получился бы эксперимент, который никто специально не ставил, но который шёл больше полувека.

Например, по следам микрометеоритов можно было бы придумать лучшую защиту для солнечных батарей. По словам Коули, это поможет сделать так, чтобы панели не изнашивались, когда люди со временем начнут жить на Луне. Пока это идея, а не план конкретной миссии: чтобы изучить такие образцы, их сначала нужно найти и забрать.

Больше познавательных материалов вы найдете в наших каналах в MAX и Telegram

За неполные 70 лет люди оставили на Луне почти 187 тонн вещей. Большую часть составляют посадочные ступени, луноходы и приборы. Это всё ещё мусор, но для тех, кто собирается строить лунные базы, он может стать ценным материалом для исследований.