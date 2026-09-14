67 лет назад СССР первым добрался до Луны — и просто врезался в него

В сентябре 1959 года советская станция «Луна-2» стала первым рукотворным объектом, достигшим Луны. Она не совершала мягкую посадку — аппарат врезался в поверхность на огромной скорости. Но именно это доказало, что долететь до другого небесного тела в принципе возможно. Как СССР и США одновременно шли к этой цели и почему первые запуски проваливались?

Ошибка в расчетах и первая искусственная планета

Первые три советские попытки добраться до спутника Земли в 1958 году закончились авариями ракеты Р-7. Успех пришел только 2 января 1959 года, когда стартовала первая «Космическая ракета», позже переименованная в «Луну-1». Аппарат в форме сферы весом чуть более 360 килограммов нес научные приборы для измерения радиации и магнитных полей.

Новая верхняя ступень ракеты позволила развить вторую космическую скорость, необходимую для отрыва от земного притяжения. Однако двигатель проработал дольше запланированного. Из-за этой ошибки зонд пролетел мимо цели на расстоянии около 6,4 тысячи километров. Связь с аппаратом поддерживали около 62 часов, пока не разрядились батареи. К тому моменту зонд отдалился от Земли почти на 600 тысяч километров и вышел на гелиоцентрическую орбиту, став первой в истории искусственной планетой.

ВАЖНО: «Искусственная планета» здесь — не астрономический термин, а метафора: аппарат стал первым рукотворным объектом на орбите вокруг Солнца.

Историческое столкновение «Луны-2»

После неудачи инженеры подготовили следующий аппарат. Станция «Луна-2», практически идентичная своей предшественнице, стартовала 12 сентября 1959 года. На этот раз расчеты оказались верными, и зонд вышел на точную траекторию перехвата. По пути верхняя ступень выпустила облако паров натрия, чтобы астрономы могли сфотографировать его с Земли и подтвердить курс.

На следующий день, 13 сентября 1959 года, станция врезалась в лунную поверхность между Морем Дождей и Морем Ясности. Это место находится всего в 250 километрах от района, где через 12 лет высадятся астронавты миссии Аполлон-15. Научные приборы успели передать важный факт: у Луны не оказалось радиационных поясов и заметного магнитного поля. При ударе аппарат рассыпался на части, разбросав металлические сферы с советской символикой.

Как «Луна-3» сфотографировала обратную сторону

Если первые миссии должны были прежде всего достичь Луны, то аппарат «Луна-3», запущенный 4 октября 1959 года, получил гораздо более сложную задачу. Он должен был совершить облет Луны и сфотографировать ее невидимую с Земли сторону. 6 октября станция прошла над южной полярной областью Луны на высоте около 7,9 тысячи километров, а на следующий день, уже удалившись примерно на 65 тысяч километров, начала съемку обратной стороны.

Сессия заняла около 40 минут: за это время аппарат сделал 29 снимков, охвативших около 70% обратной стороны Луны. Пленка проявлялась прямо на борту автоматической станции, после чего изображения сканировались и передавались на Землю радиосигналом. Снимки впервые показали, насколько сильно обратная сторона Луны отличается от видимой: темных базальтовых равнин, известных как лунные моря, там оказалось гораздо меньше.

Спустя десятилетия после окончания холодной войны выяснилась еще одна любопытная деталь. Для миссии советские инженеры использовали американскую фотопленку из разведывательного аэростата программы Project Genetrix, оказавшегося на территории СССР. Специалисты выяснили, что эта пленка хорошо переносит перепады температур и воздействие радиации, поэтому она отлично подходила для съемки в космосе. Об этом говорится на сайте NASA.

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Сложности американской программы Pioneer

Соединенные Штаты развивали свою программу лунных исследований, которая включала три орбитальных аппарата и два для пролета мимо спутника. Первые попытки столкнулись с множеством технических трудностей. Аппарат Pioneer 1 весом 38 килограммов из-за проблем со ступенями ракеты не смог набрать нужную скорость. Станция поднялась на рекордные для того времени 113 тысяч километров, но затем упала обратно на Землю и сгорела в атмосфере через 43 часа после старта.

Несмотря на неудачи с достижением Луны, эти миссии принесли важнейшие научные результаты. Приборы угасающего Pioneer 1 подтвердили существование радиационных поясов Ван Аллена вокруг Земли. А запущенный позже Pioneer 3, который тоже не долетел до цели, открыл второй, внешний радиационный пояс.

Успех пришел в марте 1959 года, когда Pioneer 4 прошел в 59 тысячах километров от лунной поверхности. Он стал первым американским аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Солнца. Аппарат передавал данные о радиации на расстоянии более 650 тысяч километров — это почти вдвое больше расстояния от Земли до Луны.

Переход от падений к мягким посадкам

Программа Pioneer позволила США протестировать 26-метровую антенну слежения в Калифорнии. Она стала первым элементом сети дальней космической связи, которая позже будет управлять посадочными модулями и отслеживать исторический полет астронавтов на Луну.

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После завершения ранних миссий обе сверхдержавы взяли паузу. Как отмечается в исторических архивах агентства NASA, ученым потребовалось время для разработки технологий следующего поколения. СССР приступил к созданию систем для мягкой посадки, а США начали картографирование лунной поверхности, чтобы найти безопасные места для высадки человека. Период жестких столкновений остался в прошлом, открыв дорогу к реальному освоению других миров.