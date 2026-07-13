Сколько лет собаке по человеческим меркам: таблица и признаки возраста

Вера Макарова

Возраст собаки — это не просто цифра для галочки. От него зависит, какой корм давать, как часто ходить к ветеринару, сколько ваш собакен ещё проживёт и будет радовать виляющим хвостом и чего вообще от него ждать. Но что делать, если пёс достался вам без документов? Хорошая новость: возраст собаки можно определить по вполне заметным признакам — зубам, шерсти, глазам и поведению. Разбираемся, как это делают ветеринары, что вы можете заметить сами и как перевести собачьи годы в человеческие.

Сколько лет собаке на самом деле? Фото.

Сколько лет собаке на самом деле?

Почему правило «один год за семь» больше не работает

Многие до сих пор считают возраст собаки по старой формуле: умножить собачьи годы на семь — и получишь «человеческие». Вроде удобно, но на деле это один из живучих научных мифов: такое упрощение почти всегда врёт.

Дело в том, что собаки взрослеют неравномерно:

  • в первый год жизни щенок проживает целое детство и подростковый возраст разом — по развитию это примерно как человек лет пятнадцати;
  • второй год добавляет ещё около девяти «человеческих» лет;
  • а дальше темп замедляется, и каждый следующий год идёт примерно за четыре-пять человеческих.

Есть и второй важный момент: размер породы. Мелкие собаки живут дольше и стареют медленнее, а крупные — наоборот. Дог в семь лет уже считается пожилым, а чихуахуа в этом возрасте ещё в самом расцвете. Поэтому единой таблицы «на все случаи» не существует — но общий принцип понять несложно.

Таблица соответствия возраста собаки возрасту человека. Фото.

Таблица соответствия возраста собаки возрасту человека

Зубы, седина и глаза: главные внешние приметы

Если собака ещё молодая, зубы расскажут о её возрасте почти точно. Ветеринары в первую очередь смотрят именно в пасть.

У щенков зубы мелкие, тонкие и очень острые. Если зубов меньше 28 и они похожи на иголочки — перед вами малыш восьми недель или младше. Молочные зубы начинают сменяться на постоянные в период с 3 до 7 месяцев. У взрослой собаки, когда смена завершилась, ровно 42 зуба — толстых, с более округлыми, притупленными краями.

После семи месяцев с точностью становится сложнее. Тогда в дело идут косвенные признаки: потемнение эмали, зубной камень и воспаление дёсен. Чем их больше, тем старше собака. Правда, есть нюанс: у мелких пород проблемы с дёснами могут начаться уже в год, так что этот признак работает только в связке с остальными.

Ветеринар осматривает зубы собаки — по ним проще всего понять возраст в первый год жизни

Ветеринар осматривает зубы собаки — по ним проще всего понять возраст в первый год жизни

Когда зубы уже не помогают, ветеринар и внимательный хозяин смотрят на внешность. Есть несколько верных примет.

  • Седина. Первые седые волоски у собаки появляются на морде — вокруг глаз и на носу, а также на лапах. У молодых собак такого почти не бывает. Важно не перепутать: седина может пробиваться и на месте старых шрамов от травм или операций, и это не признак возраста.
  • Глаза. У пожилых собак хрусталик мутнеет и приобретает голубоватый оттенок. Часто это так называемый склероз хрусталика — он не мешает видеть, просто с годами в хрусталике становится больше волокон, и он делается плотнее. А вот настоящая катаракта — белая и непрозрачная — это уже другое, и она не всегда связана с возрастом.
  • Лапы. Подушечки старых собак грубее и толще, чем нежные лапки щенка. На них могут появляться безболезненные трещинки или даже жёсткие роговые «щетинки».

Отличить безобидное помутнение хрусталика от катаракты или глаукомы может только ветеринар с помощью специальных приборов. Так что если глаза питомца изменились, лучше показать его врачу — заодно узнаете, дело в возрасте или в чём-то ещё.

Мышцы и движения выдают пожилую собаку

Возраст видно и по фигуре. У старых собак заметно теряется мышечная масса — особенно на бёдрах и плечах. Чаще всего причина в артрите: суставы в локтях и коленях болят, но признаки боли у собаки не всегда очевидны. Из-за этого она меньше двигается, и мышцы постепенно уменьшаются.

Из-за этого у пожилого пса могут сильнее проступать позвонки вдоль спины — мышцы, которые их прикрывали, атрофируются. Ветеринар прощупывает спину и лапы: если под пальцами чувствуются костные выступы, которых у молодых собак не бывает, это говорит о возрасте. Регулярная посильная физическая нагрузка эти изменения заметно тормозит.

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Поведение: слух, зрение и сон меняются с годами

Возраст выдают не только тело, но и привычки. Вот на что стоит обратить внимание.

  • Слух. С годами нервы в ушах хуже проводят звук. Если собака стала вздрагивать, когда вы подходите сзади, или перестала гавкать на звонок в дверь — возможно, она просто хуже слышит.
  • Зрение. Возрастные изменения глаз мешают видеть в сумерках и темноте. Пёс может неохотно спускаться по лестнице или не сразу находить миску. Полной слепоты обычный возраст не вызывает, но зрение может ощутимо садиться.
  • Подвижность. Из-за боли в суставах старые собаки «тормозят»: неохотно запрыгивают на диван или в машину, медленно ходят по ступенькам. Обычно на начальных стадиях артрита собаки хромают редко, а вот нежелание прыгать как раз выдаёт неприятную проблему.
  • Сон. У многих пожилых собак сбивается режим: днём спят почти всё время, а ночью бродят по квартире и тревожатся. Иногда к этому добавляются лужи и «сюрпризы» дома, беспокойство и растерянность.

Последний набор признаков может указывать на возрастное когнитивное расстройство — что-то вроде собачьей деменции. С этим тоже можно и нужно помогать, поэтому о таких переменах стоит рассказать ветеринару.

ДНК-тест для дворняги: зачем он нужен

Если ваша собака — метис неизвестного происхождения, есть ещё один инструмент: ДНК-тест на породу. Он не покажет точный возраст напрямую, но подскажет, какие породы преобладают в вашем питомце. Иногда такой анализ выявляет и более неожиданные подробности — например, следы волчьей ДНК у домашних собак.

Это важно, потому что от породы и размера зависит, как быстро собака стареет. Зная примерный «набор» пород, ветеринару проще прикинуть, к какой категории отнести вашего пса — к мелким долгожителям или к крупным, которые взрослеют и стареют быстрее.

Точнее всего возраст всё равно определит ветеринар. Он сложит вместе всё: состояние зубов, седину, глаза, мышцы, поведение — и сравнит с сотнями собак той же породы, которых видел раньше. Самостоятельно такой паззл вряд ли получится сложить с точностью до года, но теперь вы хотя бы знаете, на что смотреть, как считать, а заодно сможете вовремя заметить, что ваш друг незаметно постарел повзрослел.

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