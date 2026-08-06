Самые распространённые деревья России: на первом месте не берёза

В 2024 году площадь лесного фонда России превысила 1,15 миллиарда гектаров. Когда мы думаем о типичном отечественном пейзаже, на ум сразу приходит берёзовая роща или густая сосновая тайга. Но самое распространённое дерево России — вовсе не берёза и не сосна. При этом среди привычных пород встречаются настоящие гиганты, входящие в число самых высоких деревьев России. Разберёмся, какие деревья занимают большую часть наших лесов и формируют «зелёные лёгкие» страны.

Лиственница — самое распространённое хвойное дерево России

Несмотря на своё название, лиственница относится к хвойным породам. Она занимает 264 миллиона гектаров, произрастая в Сибири, на Дальнем Востоке и в южных горных районах. У неё мягкая, совершенно не колючая хвоя светло-зелёного оттенка и мощный ствол с красновато-коричневой корой.

Лиственница выдерживает экстремальные морозы. На зиму она сбрасывает хвою — примерно по той же причине, по которой деревья сбрасывают листья на зиму: так проще сохранить влагу и пережить холода. Кроме того, лиственница живёт очень долго: средний возраст дерева составляет 400–500 лет, но известны и более древние экземпляры.

Берёза — главный символ и самое частое лиственное дерево

Берёза почти не уступает хвойным лидерам, занимая около 110 миллионов гектаров. Это самое массовое лиственное дерево в стране, которое можно встретить от средней полосы до лесостепей Западной Сибири. Чаще всего нам попадается берёза повислая — её легко узнать по белому стволу с глубокими чёрными трещинами и поникшим ветвям.

В России растёт множество других видов: пушистая, карельская с удивительным рисунком древесины и даже чёрная берёза. Берёзу использовали почти целиком. Из неё добывают дёготь и берёзовый сок, а кору, или бересту, раньше активно применяли в быту. Например, народы ханты и манси даже покрывали ею свои жилища.

Сосна обыкновенная и её рекордное долголетие

Сосновые леса занимают 107 миллионов гектаров почти по всей стране, за исключением разве что Дальнего Востока. У этого дерева длинная, жёсткая и колючая хвоя, которая растёт пучками по две, три или пять иголок. Крона может быть как классической пирамидальной, так и напоминать зонтик.

Хвою, почки и смолу сосны до сих пор применяют в народной медицине. Это очень стойкое растение: некоторые виды способны прожить тысячи лет. Самый известный пример — сосна Мафусаил, возраст которой приближается к пяти тысячам лет.

Ель обыкновенная: как отличить её от сосны

Еловые леса покрывают 85 миллионов гектаров, преимущественно в Сибири и европейской части страны. Помимо обыкновенной ели, на Урале и в Сибири распространена ель сибирская с тупыми иголками, а на Дальнем Востоке — аянская ель с крупными шишками.

Хвойные деревья часто путают, но отличить их довольно просто:

хвоинки ели одиночные и четырёхгранные , тогда как у сосны они длиннее и растут пучками;

, тогда как у сосны они длиннее и растут пучками; шишки на еловых ветках всегда висят вниз, а у сосны они торчат вверх;

кора у ёлки более тонкая и чешуйчатая по сравнению с плотной сосновой корой.

Эти признаки пригодятся и при выборе живой ёлки: под этим названием нередко продают не только ель, но также сосну или пихту.

Сибирский кедр — могучая сосна с полезными орехами

Знаменитый кедр занимает 65,5 миллиона гектаров и является гордостью Иркутской и Тюменской областей, а также Красноярского края. Строго говоря, ботаники относят сибирский кедр к роду сосен, а его научное название звучит как «сосна сибирская кедровая».

У этого дерева длинная мягкая хвоя, собранная по пять штук, и массивный сероватый ствол. Кедр славится вкусными и питательными орешками, однако дерево начинает плодоносить только в 50 лет. Кедровые орехи любят не только люди: они входят в рацион лесных животных, и отдельная история — почему белки прячут орехи и не всегда возвращаются за своими запасами. Сам кедр отлично переносит суровые сибирские морозы.

Осина, или тополь дрожащий: особенности листьев

Осинники раскинулись на 24 миллионах гектаров, что делает осину вторым по распространённости лиственным деревом после берёзы. Она быстро растёт и нетребовательна к почве, часто образуя густые заросли по берегам рек и озёр.

Ствол осины зеленоватый или белый, а листья имеют круглую или ромбовидную форму с зубчатым краем. Листья осины постоянно дрожат даже при слабом ветре, из-за чего дерево получило прозвище «тополь дрожащий».

Осина также может размножаться корневыми побегами. Благодаря этому целая роща иногда оказывается одним растением — именно так устроен самый большой организм на Земле под названием Пандо. В славянской мифологии осину часто связывали с тёмными силами и колдовством.

Пихта: лечебная хвоя сибирской тайги

Пихта покрывает около 14,7 миллиона гектаров, образуя густые тёмнохвойные леса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это вечнозелёное дерево вырастает до 60 метров в высоту и имеет красивую пирамидальную крону.

Отличить пихту от ели можно по плоской мягкой хвое, на нижней стороне которой есть две характерные белые полоски. Кора у неё гладкая, а шишки цилиндрические. Отвары и настои из хвои пихты применяют при простудах благодаря высокому содержанию эфирных масел. Мягкие иголки и плотная крона также сделали пихту популярным новогодним деревом, поэтому перед праздниками полезно знать, какую живую ёлку выбрать.

Клён и его уникальные крылатые семена

В России произрастает почти 30 видов клёнов, занимающих 4,1 миллиона гектаров. В средней полосе чаще всего встречается клён остролистный с красивыми пятилопастными листьями. А вот завезённый в XVIII веке ясенелистный клён сегодня считается инвазивным видом — он слишком быстро размножается и вытесняет местную флору.

Общая черта всех клёнов — лёгкие плоды с парными крылышками, похожие на пропеллеры. Такая конструкция позволяет ветру разносить семена далеко от материнского дерева. Она даже вдохновила инженеров на создание самого маленького летательного аппарата, который опускается на землю подобно кленовой крылатке.

Дуб — древний символ прочности и долголетия

Дубовые леса занимают 2,9 миллиона гектаров, в основном в европейской части страны. Самые известные виды — дуб черешчатый и скальный. Они отличаются размером листьев и длиной черенков, на которых висят жёлуди.

Дубы растут медленно, но живут очень долго — возраст некоторых деревьев достигает полутора тысяч лет. Один из известных долгожителей — самый старый дуб России, растущий в Псковской области. Древесина дуба ценится благодаря своей исключительной твёрдости и устойчивости к внешним воздействиям, что делает её одним из лучших материалов для строительства и изготовления мебели.

Липа: главное медоносное дерево страны

Липа занимает 3,4 миллиона гектаров. Чаще всего это крупное дерево с сердцевидными листьями встречается в европейской части России, а также в Приморье. Подсчитать точное количество лип сложно, потому что они часто растут в парках или вперемешку с другими породами.

Липовый цвет традиционно используют для приготовления чая, который помогает смягчить кашель, а мёд, собранный с этих деревьев, считается одним из самых ароматных. Он способен храниться годами — подробнее о том, почему мёд почти не портится. Древесина липы очень мягкая и податливая, поэтому из неё до сих пор вырезают музыкальные инструменты и различные поделки.

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Теперь в лесу будет проще отличить ель от пихты, узнать берёзу повислую и вспомнить, почему осину называют самым беспокойным деревом.