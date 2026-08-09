Топ-10 городов мира по качеству жизни в 2026 году: что у них общего

Копенгаген снова стал лидером: его второй год подряд признали самым пригодным для жизни городом мира. В первой десятке рейтинга 2026 года также оказались Вена, Мельбурн, Сидней, Цюрих и ещё пять городов, где особенно высоко оценили безопасность, медицину, образование и инфраструктуру. Но этот список не скажет, где лично вам будет лучше. Он показывает другое: насколько удобно жить в городе каждый день — лечиться, учиться, ездить на работу и чувствовать себя в безопасности. Город влияет не только на бытовой комфорт: место проживания влияет на биологический возраст.

Как EIU определяет удобство города для жизни

Рейтинг составляет аналитическое подразделение The Economist Group — Economist Intelligence Unit (EIU). В мае 2026 года специалисты оценили 173 города по 30 показателям, объединённым в пять больших категорий. Для сравнения, рейтинг городов 2021 года выглядел совсем иначе.

Уровень стабильности — преступность, риск конфликтов, беспорядков и терактов.

— преступность, риск конфликтов, беспорядков и терактов. Качество здравоохранения — доступность и качество государственных и частных медицинских услуг.

— доступность и качество государственных и частных медицинских услуг. Культура и окружающая среда — климат, доступность товаров, еды, спорта и культурных развлечений.

— климат, доступность товаров, еды, спорта и культурных развлечений. Доступность образования — доступность и качество обучения.

— доступность и качество обучения. Городская инфраструктура — дороги, общественный транспорт, жильё, связь, вода и энергоснабжение.

Каждую категорию оценивают по шкале от 1 до 100 баллов, а затем объединяют с разным весом. Стабильность и культура дают по 25% итоговой оценки, медицина и инфраструктура — по 20%, образование — 10%. Чем ближе итог к 100, тем комфортнее город считается по методике EIU.

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Топ-10 лучших городов мира в 2026 году

В десятке лидеров особенно заметны Австралия, Швейцария и Япония. Австралийские города заняли три места, а европейские — четыре. Северную Америку представляет только Ванкувер.

Копенгаген, Дания — 98 баллов Вена, Австрия — 97 баллов Мельбурн, Австралия — 97 баллов Сидней, Австралия — 97 баллов Цюрих, Швейцария — 96 баллов Женева, Швейцария — 96 баллов Осака, Япония — 96 баллов Аделаида, Австралия — 96 баллов Ванкувер, Канада — 96 баллов Токио, Япония — 96 баллов

Разница между участниками первой десятки невелика: города со второго по четвёртое место получили по 97 баллов, а следующие шесть — по 96. Поэтому одна позиция выше или ниже не означает огромной разницы в реальном качестве жизни.

Похожая география получилась и в рейтинге самых счастливых городов, хотя там использовали другую методику.

Почему Копенгаген снова занял первое место

Копенгаген получил идеальные 100 баллов сразу в трёх категориях: стабильность, образование и инфраструктура. Здравоохранение оценили в 96 баллов, а культуру и окружающую среду — в 95. Этого хватило, чтобы второй год подряд удержать лидерство. Неудивительно, что Копенгаген также возглавлял рейтинг самых безопасных городов.

Для сравнения, Вена набрала максимальные баллы за медицину, образование и инфраструктуру, но получила 95 за стабильность и 94 за культуру и окружающую среду. Мельбурн тоже оказался почти идеальным: 100 баллов за медицину и образование, 96 — за культуру и инфраструктуру.

Есть и общая деталь: все десять городов получили максимум за образование. Большинство лидеров также заработали по 100 баллов за здравоохранение. Разница между ними возникла в категориях стабильности, инфраструктуры, культуры и окружающей среды. Все оценки опубликованы в отчёте EIU за 2026 год.

Ограничения рейтинга городов для жизни

Глобальный индекс удобен для сравнения, но не заменяет личный выбор города. Он не учитывает вашу профессию, знание языка, возможность получить визу, удалённость от семьи или привычный образ жизни.

Высокая позиция также не означает, что переезд окажется простым и дешёвым. В рейтинге учитывают качество жилья, транспорта и базовых услуг, но не ваши реальные расходы. Даже город с отличной инфраструктурой может не подойти из-за цен, климата или сложностей с работой. Отдельно придётся оценить рынок аренды: жизнь в съёмной квартире тоже может влиять на здоровье.

Поэтому рейтинг лучше воспринимать как удобный фильтр. Он показывает города, где базовые системы работают особенно хорошо, но перед переездом всё равно придётся отдельно сравнить стоимость аренды, налоги, зарплаты, миграционные правила и климат.

Главный вывод рейтинга таков: идеальный город определяется не красивыми улицами и количеством кафе, а сочетанием безопасности, медицины, образования, транспорта и стабильной инфраструктуры. Именно этот баланс второй год подряд вывел Копенгаген на первое место.