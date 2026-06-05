Самые счастливые города мира в 2026 году. Переезжаем?

Вышел новый рейтинг счастливых городов на 2026 год. И у него есть заметная особенность: 21 из 25 самых счастливых городов находится в Европе, а вся Северная Америка вместе с Океанией оказались в числе самых несчастливых регионов планеты. Давайте разберёмся, почему счастье так упорно концентрируется на севере Европы и что вообще измеряют в подобных рейтингах, ведь счастливая жизнь далеко не всегда сводится к деньгам, погоде и красивым улицам.

Как составляют рейтинг самых счастливых городов мира

Главный вопрос: можно ли вообще измерить счастье целого города? Авторы Happy City Index решили, что да — если смотреть не на настроение людей в моменте, а на условия, в которых они живут.

Рейтинг строится на шести больших категориях: здоровье, экология, сами жители, качество управления, транспортная доступность (мобильность) и экономика. Внутри них спрятано больше 60 отдельных показателей — от качества воздуха и зелёных зон до того, насколько удобно передвигаться по городу без машины.

То есть «счастье» здесь — это скорее удобство и качество жизни: насколько легко передвигаться по городу, чисто ли дышать, доступна ли медицина, есть ли работа и парк рядом и не съедает ли аренда половину зарплаты. Когда таких плюсов набирается много, город ползёт вверх по списку.

Рейтинг 2026: почему скандинавские города лидируют по уровню счастья

Европа в этом рейтинге не просто лидирует — она доминирует. Но даже внутри Европы есть свой чемпион: шесть из десяти самых счастливых городов — это север континента, скандинавский регион. Дания, Швеция и Швейцария вообще взяли по два места в первой десятке. И это уже закономерность: эти страны регулярно оказываются наверху, когда речь заходит про самые счастливые страны Европы.

Секрет не в каком-то особом северном характере, а в приземлённых вещах: высокий уровень жизни и сильная социальная поддержка. Когда у людей закрыты базовые тревоги — про здоровье, работу и старость, — на счастье остаётся больше сил.

Хороший пример — Копенгаген, который заточен под велосипеды и пешеходов. Город устроен так, что машина тебе почти не нужна, и за это он получает высокие баллы по мобильности. К тому же планировка города ещё влияет на здоровье и повседневные привычки людей.

А столица Финляндии Хельсинки берёт другим — балансом между городской жизнью и природой, до которой буквально рукой подать. И это не мелочь: зелёные зоны возле дома связаны не только с настроением, но и со здоровьем.

Швейцария с её Берном и Женевой в топ-10 добавляет к этому красивые пейзажи и отличный транспорт, который связывает города в единую сеть. Тут можете посмотреть топ самых лучших городов с хорошими условиями для жизни. Получается, что в рейтинге счастье собрано из удобства, природы и спокойствия за завтрашний день.

Что помешало Северной Америке попасть в лидеры рейтинга

В топ-50 попали всего два города Северной Америки и из-за этого целый континент оказался в одной компании с Океанией среди самых несчастливых регионов мира.

Лучшим в Северной Америке стал канадский Ванкувер на 39-м месте. Его вытянули связь с природой, зелёные зоны, хорошая экология и канадская система здравоохранения. То есть снова — те самые базовые вещи, которые делают жизнь спокойнее.

А вот США представлены в топ-50 всего одним городом — Сан-Франциско на 45-м месте. И попал он туда не просто так: хорошая медицина, развитый общественный транспорт и экономика, которая кормится энергией Кремниевой долины и местных технологических компаний.

Но был и якорь, который тянул Сан-Франциско вниз, — заоблачная стоимость жилья: средняя цена дома там около 854 000 долларов. Когда крыша над головой стоит как небольшое состояние, ни о каком расслабленном счастье речи не идёт: деньги влияют на счастье, но только если не исчезают целиком в ипотеке или аренде. Именно дороговизна жилья не дала городу подняться выше. Это, пожалуй, главный урок всего рейтинга. Можно иметь сильную экономику и кучу рабочих мест, но если люди задыхаются от цен на жильё, город всё равно проседает.

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Есть ли российские города в рейтинге самых счастливых городов мира

Российских городов в этом топе нет, хотя именно их часто ищут по запросам про самые счастливые города. Но если рассматривать весь список рейтинга из 251 города, то на 218 месте можно обнаружить Челябинск, а ещё чуточку повыше оказался Ташкент (Узбекистан) — 186 место.

Переезжать прямо завтра и тем более в Копенгаген мы не агитируем, рейтинг — это лишь повод задуматься, но вовсе не руководство к действию. Ведь счастье каждый меряет по-своему: кому-то нужны горы и велодорожки, а кому-то — близкие люди рядом и привычный двор. Что делает счастливым именно вас?

Что действительно полезно вынести из этого рейтинга, так это понимание, из чего вообще складывается счастливый и комфортный город: чистый воздух, удобный транспорт, зелень, возможность дойти пешком до парка, доверять медицине, не бояться старости и не отдавать половину дохода за аренду. В этом смысле рейтинг полезен не как путеводитель, а как чек-лист: на что вообще стоит смотреть, оценивая место, где живёшь или куда планируешь переехать.