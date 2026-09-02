Что родители делают не так, когда ребёнок идёт в первый класс

Первый класс важен не столько буквами и цифрами, сколько тем, полюбит ли ребёнок учиться вообще. Именно в начальной школе закладывается мотивация к учёбе, которая потом будет работать и в средних классах, и в старших. Разбираемся, как эту мотивацию не сломать в первые же недели.

Ваша тревога передаётся ребёнку быстрее, чем кажется

Первые школьные дни — это стресс, и взрослые часто делают его сильнее, сами того не замечая. Ребёнок считывает настроение родителей моментально: если мама переживает, что он не справится, получит двойку или не вольётся в коллектив, эти страхи он перенимает как свои.

Отсюда простое правило: не превращайте неудачи ребёнка в драму. Если что-то не получилось, не реагируйте бурно и негативно. Лучше уберите лишние эмоции, возьмите себя в руки — и покажите, что верите в него. Хвалить за успехи куда полезнее, чем заранее готовить ребёнка к трудностям.

Режим дня даёт ребёнку ощущение опоры

Если распорядок дня выстроен с самого старта, дальше ребёнок держится за него почти без усилий. Один и тот же час подъёма и отхода ко сну, понятное время для прогулки, тренировки, уроков и отдыха — всё это действительно работает.

Речь не о дисциплине ради дисциплины. Режим даёт чувство контроля над своей жизнью и спокойствие. А вот хаотичный день добавляет неопределённости и только усложняет привыкание к новому этапу. Кстати, помочь освоиться проще, если дома правильно организовано рабочее место ребёнка — это тоже часть предсказуемого распорядка.

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Учителя не стоит критиковать при ребёнке

При этом авторитет учителя нужен не самому учителю, а ребёнку. Учиться хорошо получается у того, кого уважаешь, — а уважение легко разрушить одной фразой за ужином.

Поэтому не критикуйте педагога при ребёнке без действительно веского повода. Любые спорные вопросы разумнее обсудить с учителем напрямую, а не вслух дома. Так вы сохраните мотивацию ребёнка к учёбе, даже если сами чем-то недовольны.

В дружбу одноклассников лучше не вмешиваться

Отношения со сверстниками для первоклассника не менее важны, чем оценки. И тут родители часто перегибают: пытаются подружить ребёнка с «правильными» детьми, контролируют, кто с кем играет, разбирают каждую ссору.

Вмешиваться стоит только в серьёзных случаях — когда отношения по-настоящему обострены, началась травля или есть угроза здоровью. В остальном дайте ребёнку право ошибаться, ссориться и мириться самому. Этот опыт пригодится ему позже, в более сложном подростковом возрасте. И ещё: не изолируйте ребёнка от сверстников и не заменяйте общение с ними общением со взрослыми.

За словами «не хочу в школу» всегда стоит причина

Сегодня «не хочу» — почти типичный ответ первоклассника на вопрос о школе. Часто эта установка складывается из чужих реакций: например, в семье есть старший ребёнок, который школу недолюбливает, и младший просто повторяет за ним.

Если нежелание учиться появилось уже на старте, его нужно мягко перестроить — но сначала понять, откуда оно взялось. Вот что советует психолог:

спокойно выслушайте, почему ребёнок не хочет идти в школу, и разберите его опасения в подробностях;

покажите позитивные стороны — например, что в школе можно найти друзей;

если он боится не прижиться, вспомните вместе детей, которые относятся к нему по-дружески, необязательно из класса;

при сложном случае не бойтесь обратиться к психологу.

Главное — не скатываться в принуждение и не обесценивать чувства ребёнка. Фраза «да что тут бояться» закрывает разговор, а вам сейчас нужно ровно обратное.

И ещё один важный момент: первоклассники приходят в школу с разницей почти в год, и это заметно влияет на то, как они справляются. Мы подробно разбирали, как возраст влияет на успеваемость — иногда за «он не тянет» стоит просто то, что ребёнок младше одноклассников.