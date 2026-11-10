Земля в цветочном горшке вдруг побелела. Что с ней произошло?

Белый налёт на земле легко принять за плесень — и зря хвататься за средство от грибка. Иногда виновата обычная вода: та самая, из-за которой появляется накипь в чайнике. Но бывает и наоборот: похожая белизна оказывается грибницей. И вот тут важно не перепутать, потому что действовать придётся по-разному.

Сначала выясняем, что именно побелело

Присмотритесь к поверхности грунта. Если налёт сухой, твёрдый, похож на мел или мелкие кристаллы, скорее всего, это минеральные соли. Они могут покрывать землю тонкой корочкой, скапливаться у краёв горшка и даже выступать на его внешних стенках (как на картинке выше).

Другое дело — белый или сероватый пушок, напоминающий вату или тонкую паутинку. Так обычно выглядит грибница. Сухая корочка чаще указывает на соли, а пушистый налёт — на грибок. Правда, это не стопроцентный тест: высохшая грибница тоже иногда образует корку.

Есть и третий вариант. Отдельные белые крупинки, похожие на раскрошенный пенопласт, могут оказаться перлитом. Его специально добавляют в покупной грунт, чтобы сделать почву более рыхлой. Такой белый наполнитель совершенно нормален и не требует удаления.

Минеральные соли постепенно накапливаются в горшке

В водопроводной воде растворены минералы, прежде всего соединения кальция и магния. Когда часть воды испаряется, они остаются в почве. Постепенно на поверхности образуется белёсый налёт. Особенно заметным он бывает при жёсткой воде.

Второй источник солей — удобрения. Если подкармливать растение слишком часто или превышать дозировку, их остатки тоже накапливаются. А при постоянном поливе через поддон соли могут подниматься к поверхности вместе с влагой.

И это не только вопрос красоты. Специалисты предупреждают: избыток солей мешает корням поглощать воду и может повредить их. Цветок начинает хуже расти, а кончики листьев иногда буреют даже при регулярном поливе.

Пушистая плесень появляется из-за постоянной сырости

В отличие от солей, грибница — живая. Некоторые почвенные грибки питаются отмершими частичками растений, корой и другой органикой. И для их активного роста нужна влага.

Работает тот же принцип, что и с плесенью в квартире: где долго сохраняется сырость, грибкам раздолье.

Особенно часто налёт появляется при чрезмерном поливе, плохом дренаже и слабой циркуляции воздуха. Осенью и зимой проблема обостряется: света меньше, растения нередко замедляют рост, а грунт может просыхать дольше.

Но есть хорошая новость. Белая грибница на поверхности почвы обычно не опасна для самого растения. Многие такие грибки просто перерабатывают органические остатки, что подтверждают специалисты по уходу за растениями.

Опаснее условия, при которых она разрастается. Постоянно мокрая почва повышает риск загнивания корней, а грибной налёт может привлекать мелких почвенных мошек.

От солей и плесени избавляются по-разному

Если на поверхности образовалась солевая корочка, аккуратно снимите тонкий верхний слой грунта и замените свежим. Затем проверьте воду и количество удобрений.

При заметном накоплении солей специалисты советуют промывать грунт водой с низким содержанием минералов. Для этого горшок должен иметь дренажные отверстия, через которые свободно вытекает лишняя вода. Если земля и так мокрая, сначала разберитесь с переувлажнением.

С грибницей всё немного иначе. Уберите поражённый верхний слой почвы, обеспечьте доступ воздуха и пересмотрите полив. Главное — устранить постоянную сырость, иначе плесень вернётся.

Особенно важно учитывать сезон. Привычка поливать цветы по графику осенью может сыграть злую шутку: поверхность ещё влажная, а мы уже снова берёмся за лейку.

И не спешите заливать грунт уксусом, перекисью или фунгицидами на всякий случай. Сначала нужно выяснить причину налёта, а не устраивать цветку химическую обработку.

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Правильная вода и полив помогут избежать нового налёта

Если белая корочка постоянно возвращается, попробуйте использовать менее жёсткую воду. Подойдёт вода после обратного осмоса или дистиллированная. Обычное отстаивание почти не убирает растворённые соли, а кипячение снижает жёсткость лишь частично.

Удобрения вносите по инструкции, а воду из поддона после полива сливайте. Ориентируйтесь на влажность грунта и потребности конкретного растения, а не на количество дней с предыдущего полива.

Полностью менять грунт из-за небольшого белого налёта обычно не требуется. Но если земля долго остаётся мокрой, неприятно пахнет, а листья желтеют и вянут, стоит проверить корни. Потемневшие, мягкие и подгнившие корни — уже серьёзный повод для пересадки.

А если цветок выглядит здоровым, растёт и выпускает новые листья, несколько белых пятнышек на земле сами по себе ещё не повод для паники.