Пупок наружу: ошибка врача или особенность организма

Пупок — это рубец, который остаётся после отпадения остатков пуповины у новорождённого ребёнка. Он есть у всех, но выглядит по-разному: у одних втянут внутрь, у других выступает наружу. Многие считают, что внешний вид рубца зависит от того, как в роддоме обрезали пуповину, или что это ошибка врача. Но на самом деле форма пупка не связана с действиями акушеров.

Первый шрам в жизни каждого человека

Пока ребёнок растёт в утробе, его соединяет с плацентой пуповина. Она входит в живот через переднюю стенку. По ней плод получает кислород и питание и отдаёт часть продуктов обмена.

Плацента — это временный орган, который формируется у женщины во время беременности и обеспечивает обмен веществ между матерью и плодом: доставляет кислород и питательные вещества, удаляет продукты жизнедеятельности, выполняет защитную и гормональную функции.

После родов пуповину пережимают и перерезают, но не вплотную к коже. Остаётся небольшой обрубок, его называют пупочной культёй. Со временем он засыхает и отпадает сам, а место, где пуповина входила в живот, затягивается. Получается первый шрам в жизни человека, и мы называем его пупком.

Дальше всё зависит от того, как ткани срастутся. Здесь пупок ведёт себя как любой шрам: у каждого человека он заживает немного по-своему.

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Ямка или бугорок: всё решает заживление

При заживлении ткани на месте пуповины стягиваются, а кожа прирастает к более глубоким слоям стенки живота. Если середина рубца уходит чуть глубже окружающей кожи, получается привычная ямка. В англоязычных текстах такой пупок называют innie, то есть «внутрь».

У некоторых людей середина рубца втягивается не до конца. Тогда небольшой кусочек кожи и рубцовой ткани остаётся снаружи, и вместо ямки получается маленькая «кнопка», или outie. Врачи из американской Cleveland Clinic называют оба варианта обычными формами пупка.

Даже втянутые пупки бывают очень разными:

круглыми или овальными;

вытянутыми вертикально или горизонтально;

глубокими или почти плоскими;

с небольшой складкой кожи сверху.

На вид пупка влияет, сколько вокруг кожи и подкожного жира, какой формы сам рубец и насколько глубоко лежит его середина. У медиков есть даже отдельные классификации пупков.

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Миф про акушера и слишком длинную пуповину

Есть популярное поверье: если пуповину отрезали коротко, пупок будет внутрь, а если оставили подлиннее, получится наружу. Это не так. Кусочек, который остаётся после перерезания, всё равно высыхает и отпадает.

Сам пупок формируется глубже, там, где пуповина входила прямо в стенку живота. Поэтому длина культи никак не превращается в выпуклый пупок. Гораздо важнее, как закроется отверстие в мышцах живота и как срастутся кожа и рубец.

Пупочная грыжа может маскироваться под пупок наружу

Пуповина у плода проходит через маленькое отверстие в мышцах живота, пупочное кольцо. После рождения оно должно закрыться, но иногда закрывается не полностью. Тогда в стенке живота остаётся слабое место, и через него наружу может выпирать жир, оболочка брюшной полости или даже часть кишечника. Это и есть пупочная грыжа.

Со стороны она похожа на большой выпуклый пупок. У малышей её особенно хорошо видно, когда ребёнок плачет, кашляет, тужится или садится: давление внутри живота растёт, и бугорок увеличивается. Так что фраза «у него просто пупок наружу» иногда описывает обычную форму пупка, а иногда небольшую грыжу.

У младенцев грыжа часто закрывается сама

Пупочная грыжа у грудничков встречается часто, и обычно отверстие постепенно закрывается по мере роста. Многие такие грыжи проходят сами в первые годы жизни. Если грыжа не уходит дольше, становится большой или мешает, врач может предложить операцию.

Отдельно про народный способ, знакомый многим по советским и российским бабушкам: положить на пупок монетку и заклеить пластырем. Отверстие в мышцах это не закрывает, а кожа под пластырем может раздражаться.

Пупок меняется при беременности и с весом

Форма пупка не обязательно остаётся одинаковой всю жизнь. Самый наглядный пример — беременность. Растущая матка давит на стенку живота, и втянутый пупок может сначала стать плоским, а потом выпятиться наружу. После родов он чаще всего постепенно возвращается к прежнему виду.

Вес тоже меняет пупок, по крайней мере внешне: от количества жира вокруг зависят глубина и складки. А вот если у взрослого рядом с пупком вдруг появилась новая выпуклость, особенно растущая при кашле или напряжении, это может быть приобретённая грыжа. Риск повышают состояния, при которых растёт давление внутри живота, например лишний вес и несколько беременностей.

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Тревожные признаки, с которыми стоит идти к врачу

Если пупок выпуклый с детства, не болит, не меняется и выглядит просто как маленький бугорок кожи, скорее всего, это ваша индивидуальная форма. Другое дело, когда выпуклость появилась недавно или старый пупок заметно изменился.

К врачу стоит обратиться, если область пупка:

начала болеть;

быстро увеличилась;

стала твёрдой или очень чувствительной;

покраснела или изменила цвет;

сильно выпирает при кашле и натуживании;

беспокоит вместе с тошнотой или рвотой.

Такие симптомы могут говорить о грыже и её осложнениях. У взрослых пупочные грыжи требуют лечения гораздо чаще, чем у маленьких детей, поэтому откладывать визит к хирургу не стоит.

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Итак, пупок внутрь и пупок наружу — два варианта одного и того же шрама. Если рубец втянулся глубже, получилась ямка. Если кусочек остался снаружи, получился бугорок. Если же за выпуклостью скрывается отверстие в стенке живота, это уже не форма пупка, а грыжа, и её лучше показать врачу.