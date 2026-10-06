Откуда берутся родимые пятна и почему они такие разные

Родимые пятна есть у многих людей. Они могут появиться на любом участке тела и выглядеть по-разному. Кто-то считает их особенностью, кто-то — поводом для беспокойства. А в древние времена за родимое пятно женщину даже могли принять за ведьму. Но мало кто знает, почему они вообще возникают. Причина кроется в том, как формируется кожа ещё до рождения. И у разных пятен она своя.

Случайная поломка в одной клетке эмбриона

Кожа будущего ребёнка складывается из множества клеток. Они делятся, перемещаются и становятся разными структурами: одни — верхним слоем кожи, другие — пигментными клетками, третьи — сосудами. Иногда в одной клетке на раннем этапе случайно меняется ген. Клетка продолжает делиться, и в итоге появляется маленький участок кожи с немного другими свойствами.

Врачи называют это мозаицизмом: почти все клетки тела обычные, и только небольшой «островок» генетически отличается от остальных. Поэтому пятно может занимать одну ногу, половину лица или кусочек спины.

Важно, что генетическое не значит наследственное. Такая мутация чаще всего не досталась от мамы или папы: она возникла уже после зачатия и есть только в клетках пятна.

Размер пятна тоже зависит от того, когда случилась поломка. Если она произошла очень рано, у изменённой клетки будет много «потомков», и пятно получится большим. Если поздно, когда кожа уже почти сформирована, останется пятнышко в несколько миллиметров. Для врождённых пигментных пятен это одно из возможных объяснений их размера, но не окончательно доказанное.

Читайте также: Генетические мутации, которые делают людей красивыми

Коричневые пятна: лишние пигментные клетки

Цвет коже, волосам и глазам даёт пигмент меланин. Его вырабатывают особые клетки — меланоциты. Если на каком-то участке их слишком много, кожа там становится коричневой, тёмно-коричневой или почти чёрной, а иногда на ней растут волосы. Такое пятно называют врождённым невусом.

У многих таких пятен находят изменения в гене NRAS. Скорее всего, пятно начинает формироваться примерно между 5-й и 24-й неделями беременности. По российским клиническим рекомендациям 2025 года, врождённые невусы есть у 2–3% новорождённых, а очень крупные встречаются примерно у одного ребёнка из 20–50 тысяч.

Есть и другой вариант — плоское светло-коричневое пятно с чёткими краями, которое называют пятном цвета «кофе с молоком». Пигмента в нём просто больше обычного. Одно такое пятно, как правило, безобидно.

Красные и розовые пятна связаны с сосудами

Здесь пигмент ни при чём. На небольшом участке мелкие сосуды остаются расширенными или сформировались необычно, и через тонкую кожу просвечивает кровь. Это не опухоль, а кусочек сосудистой сети, который просто устроен по-другому.

«Лососевое пятно» бывает примерно у 40% новорождённых. На затылке его называют «укусом аиста», между бровями — «поцелуем ангела». Пятно ярче, когда ребёнок плачет или перегревается, и обычно бледнеет за первые годы жизни.

бывает примерно у 40% новорождённых. На затылке его называют «укусом аиста», между бровями — «поцелуем ангела». Пятно ярче, когда ребёнок плачет или перегревается, и обычно бледнеет за первые годы жизни. «Винное пятно» красного, бордового или фиолетового цвета с чёткими границами. Само оно обычно не проходит и с возрастом может темнеть. Часто его связывают со случайной мутацией гена GNAQ.

красного, бордового или фиолетового цвета с чёткими границами. Само оно обычно не проходит и с возрастом может темнеть. Часто его связывают со случайной мутацией гена GNAQ. Гемангиома — доброкачественная опухоль из клеток стенок сосудов. Примерно в 70% случаев при рождении её ещё нет: она появляется через несколько дней или недель. Сначала растёт, потом останавливается и уменьшается; около 85% проходят сами без лечения. Почему возникают гемангиомы, точно пока не известно.

Общая логика та же, что у коричневых пятен: небольшая группа клеток отличается от соседних. Только в одном случае это затрагивает пигментные клетки, а в другом — сосуды.

Синие и белые пятна: глубина и нехватка пигмента

Серо-синее пятно на пояснице или ягодицах малыша иногда пугает родителей сходством с синяком. Раньше его называли «монгольским пятном». Кровь тут ни при чём: пока ребёнок развивается в утробе, пигментные клетки поднимаются к верхним слоям кожи, но часть из них застревает глубже. Свет проходит через толщу кожи, и коричневый пигмент со стороны кажется синим или серым. Со временем такие пятна обычно светлеют.

Бывают и белые родимые пятна. Пигментные клетки в них есть, но меланина они делают меньше или хуже передают его соседним клеткам. Такое пятно растёт вместе с телом и, в отличие от витилиго, не расползается по коже.

Испуг беременной не оставляет следов на ребёнке

Веками считалось, что пятно появится, если беременная испугалась пожара, коснулась живота или очень хотела клубники. Современная медицина это не подтверждает: родимые пятна объясняются развитием сосудов и пигментных клеток и случайными генетическими изменениями. Стресс, кофе или шоколад не могут «нарисовать» ребёнку пятно. А способа предотвратить врождённые невусы не существует.

Если пятно похоже на сердечко или карту страны, это работа нашего мозга: он охотно видит знакомые формы в случайных очертаниях. Подробнее об этом явлении мы рассказывали в статье "Почему мы видим человеческие лица в обыкновенных предметах?".

Когда родимое пятно стоит показать врачу

Большинство родимых пятен не опасны, и само по себе пятно с рождения не означает ни рака, ни предракового состояния. Риск зависит от типа. По российским рекомендациям 2025 года, у малых и средних врождённых невусов риск меланомы за всю жизнь меньше 1%, а у крупных и гигантских — около 5% или выше. Оценки в разных исследованиях отличаются.

Коричневое пятно стоит показать дерматологу или онкологу, если оно:

стало заметно быстрее расти;

стало несимметричным или изменило границы;

приобрело новые оттенки или на нём быстро появился узелок;

кровоточит, покрылось язвочкой, постоянно чешется или болит.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Главное здесь — изменения во времени: если пятно годами выглядело одинаково и вдруг начало меняться, это повод сходить к врачу. Но у растущего ребёнка невус вполне может увеличиваться просто потому, что растёт кожа. Отдельно врачи обращают внимание на шесть и более пятен цвета «кофе с молоком»: это может быть одним из признаков наследственного заболевания нейрофиброматоза. Одно-два таких пятна ни о чём подобном не говорят. Красные пятна на лице тоже иногда наблюдают внимательнее: изредка они входят в состав редких синдромов, и тогда врач смотрит на их тип, размер и расположение.