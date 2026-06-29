Почему у бойцов ММА и борцов деформируются уши и выглядят как цветная капуста

Если вы хоть раз смотрели бои ММА или вольную борьбу, то наверняка замечали у опытных спортсменов странно деформированные, бугристые уши. Это явление называют «ухом-цветной капустой» — и оно встречается у атлетов контактных видов спорта поразительно часто. В одном из исследований более 90% участников страдали от той или иной формы этого состояния. Разберёмся, что именно происходит внутри уха и почему борцы и бойцы так подвержены этой травме.

Что такое ухо-цветная капуста

«Ухо-цветная капуста» — это бытовое название того, что происходит, если вовремя не вылечить аурикулярную гематому (скопление крови в наружном ухе). Само слово «гематома» означает массу свернувшейся или скопившейся крови, которая образуется внутри тела в закрытой ране — обычно из-за разрыва кровеносного сосуда после удара или травмы.

Логика тут простая. Кровь вытекает из повреждённого сосуда, но раны наружу нет, и крови некуда деваться. Поэтому она скапливается и слипается в одном месте, образуя ту самую гематому. По сути это очень похоже на обычный синяк — только не под кожей где-нибудь на ноге, а в хряще уха.

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Важно понимать, что гематомы бывают разными по серьёзности. Когда они становятся крупнее или человек теряет больше крови, они могут потребовать срочной медицинской помощи. Скопившаяся кровь способна создавать давление внутри тела и мешать работе соседних органов — например, гематомы внутри черепа, давящие на мозг, могут быть опасны для жизни. На этом фоне ушные гематомы относятся к самым безобидным.

Почему борцы и бойцы ММА страдают от уха-цветной капусты чаще всего

Главная причина — характер самих травм. Удары и трение по боковой части головы, которые получают бойцы ММА, боксёры, борцы и игроки в регби на тренировках и соревнованиях, часто рвут кровеносные сосуды внутри ушной раковины. Кровь начинает скапливаться под кожей уха.

Чем больше крови вытекает в поражённую зону, тем сильнее реакция. Ухо воспаляется, опухает, краснеет и болит. Именно этот смятый, бугристый вид — напоминающий неровную поверхность соцветий цветной капусты — и дал состоянию его название. По данным Оксфордского словаря английского языка, термин используется как минимум с начала 1900-х годов.

Именно поэтому травма так распространена в дисциплинах, где голова постоянно соприкасается с соперником, ковром или перчаткой. Если вам интересно, как устроены другие необычные особенности нашего слуха, почитайте также, как звук доходит до мозга и почему на записях нам не нравится собственный голос.

Когда деформация уха у бойцов становится необратимой

Сама по себе ушная гематома не так опасна, как другие гематомы тела, но без своевременной помощи дело может закончиться плохо. Отёк способен превратиться в постоянную деформацию — вот почему многие боксёры, регбисты и другие спортсмены живут с такими ушами ещё долго после завершения карьеры.

Механизм прост: если скопившаяся кровь не удаляется, она нарушает питание хряща и форму уха, а ткань постепенно «застывает» в искажённом виде. Чем дольше кровь остаётся внутри, тем выше риск, что ухо уже не вернётся к прежнему виду.

Лечение и профилактика уха-цветной капусты

Хорошая новость в том, что свежую ушную гематому вполне можно остановить, если действовать быстро. Лечение обычно включает несколько шагов.

Немедленно приложить холод при свежей травме, чтобы уменьшить отёк и кровотечение. Поставить дренаж или катетер, чтобы выпустить скопившуюся кровь. Удалить образовавшиеся сгустки, не дав им «зафиксировать» деформацию.

Если всё сделано вовремя, ухо имеет хорошие шансы сохранить нормальную форму. Многие бойцы для профилактики используют специальные защитные шлемы и стараются как можно раньше реагировать на первые признаки отёка.

И ещё один обнадёживающий момент: даже если гематому не лечить, долгосрочные последствия обычно только косметические. То есть деформированное ухо выглядит непривычно, но само по себе, как правило, не угрожает здоровью и слуху.

Так что если вы занимаетесь контактным спортом или просто получили заметный отёк уха после удара, то не ждите. Раннее охлаждение и визит к врачу способны сохранить ухо в обычном виде, тогда как промедление рискует оставить «фирменный» бугристый след на всю жизнь.