Почему синяк сначала синий, потом зеленый и желтый

Вы тоже замечали, что синяк меняет цвет? Сначала он синий, потом становится зеленым, затем желтеет и исчезает. Это такое же странное явление, как синие вены и красная кровь. Кто-то считает, что кожа после удара заживает слоями, но на самом деле организм просто разбирает вытекшую под кожу кровь на разные химические элементы. Капилляры лопаются, кровь вытекает из тканей, и туда приходят клетки, которые утилизируют гемоглобин. Каждому из этих этапов характерен собственный цвет.

Из-за чего появляются синяки

Когда вы ударяетесь ногой об угол стола, повреждаются мелкие сосуды под кожей. Кровь выходит из сосудов, но наружу не вытекает и скапливается в тканях. Именно поэтому сначала появляется боль, припухлость и красное или багровое пятно.

Это пятно на месте повреждения сосудов и называется синяком. Багровым он остается недолго, и со временем приобретает зеленоватый, а потом и желтый оттенок. Все это время под кожей происходят разные процессы, и синяк исчезает после восстановления.

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Почему синяк красный, а потом синий

Сначала синяк красный или багровый, потому что под кожей еще много свежих эритроцитов, красных кровяных клеток. Их главный пигмент это гемоглобин, белок, который переносит кислород и придает крови красный цвет. Но под кожей кровь не выглядит как ярко-красная лужа: цвет искажают сама кожа, глубина кровоизлияния, освещение и количество кислорода в гемоглобине.

Потом синяк часто становится синим, фиолетовым или почти черным. Это не значит, что кровь буквально стала синей. Тут работают сразу две вещи: гемоглобин теряет кислород, а свет проходит через кожу и отражается от более глубокого слоя крови иначе, чем от поверхности. Поэтому глаз видит темно-синий, фиолетовый или бурый оттенок.

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Почему синяк становится зеленым

Зеленым синяк становится из-за вещества, известного как биливердин. Когда организм разбирает гемоглобин, он сначала добирается до гема — пигментной части молекулы, где есть железо. Гем расщепляется специальным ферментом, и среди продуктов появляется биливердин, а это зеленый пигмент.

Медицинские учебные источники описывают это почти дословно:

При повреждении эритроцитов высвобождается гем, затем он превращается в биливердин, из-за чего синяк зеленеет.

Почему старый синяк желтеет

Желтым синяк становится из-за вещества под названием билирубин. Биливердин превращается в билирубин с помощью фермента биливердинредуктазы, а билирубин имеет желто-оранжевый оттенок. Поэтому старый синяк выглядит желтым, желто-коричневым или грязно-золотистым.

Это тот же пигмент, который связан с желтым цветом желчи и желтухой. Но в случае синяка он находится локально в тканях и сам по себе не говорит о проблемах с печенью, просто организм выводит остатки распавшейся крови.

Если свести все в одну цепочку, вот как появляется и исчезает синяк:

удар — лопаются капилляры, кровь выходит под кожу;

— лопаются капилляры, кровь выходит под кожу; гемоглобин дает красно-сине-фиолетовые оттенки;

дает красно-сине-фиолетовые оттенки; гем распадается до зеленого биливердина

до зеленого биливердина биливердин превращается в желтый билирубин

превращается в желтый билирубин остатки пигментов и железа постепенно убирают макрофаги, клетки иммунной системы, которые утилизируют клеточный мусор

Макрофаги тут работают как клининговая служба организма, которая вывозит «мусор» после небольшой аварии под кожей.

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Сколько времени проходит синяк

По времени картина обычно такая. В первые часы и дни синяк красный, багровый, синий или фиолетовый. Через несколько дней он может зеленеть, потом становится желтым или желто-коричневым. Большинство обычных синяков проходит примерно за пару недель, но сроки сильно плавают.

На скорость заживления синяка влияют сила удара, размер кровоизлияния, возраст человека, принимаемые лекарства, цвет кожи и место травмы. Именно поэтому один синяк сходит за неделю, а другой держится дольше. Лед в первые сутки помогает уменьшить отек и распространение крови в тканях: рекомендуется прикладывать лед, завернутый в полотенце, примерно до 15 минут в час.

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Когда синяки это плохой симптом

Обычный синяк после удара — это нормально. Но есть ситуации, когда стоит насторожиться:

синяки появляются без явного удара или их стало подозрительно много;

или их стало подозрительно много; синяк быстро растет , очень болит, область горячая;

, очень болит, область горячая; появляется гной , красные полосы или повышается температура;

, красные полосы или повышается температура; синяк держится дольше четырех недель, увеличивается или становится болезненнее.

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Главное, что стоит вынести: синяк — это не один цвет, а химический таймлапс распада крови под кожей. Синий и фиолетовый дают гемоглобин и кровь, зелёный — биливердин, жёлтый — билирубин. А когда синяк исчезает, это значит, что организм наконец вывез весь «мусор» после аварии, которую вы устроили об угол стола. Если же синяки стали появляться слишком легко и часто — это уже сигнал понаблюдать за собой внимательнее и при необходимости показаться врачу.