Почему люди веками боялись солнечных затмений и искали в них скрытый смысл

Вера Макарова

Затмение случается, когда Луна закрывает Солнце с точки зрения земного наблюдателя. Такое совпадение происходит не так уж редко — от двух до пяти раз в год. А вот полное солнечное затмение случается гораздо реже, и именно оно производит самое сильное впечатление. Когда днём внезапно темнеет небо, это выглядит настолько нереально, что человеку трудно поверить в простое совпадение орбит. Солнечные затмения тысячелетиями пугали и восхищали людей, а каждая культура придумывала своё объяснение. Сегодня мы точно знаем, почему это происходит, но интерес к «скрытому смыслу» события никуда не исчез.

Солнечное затмение меняет нашу жизнь? Фото.

Солнечное затмение меняет нашу жизнь?

«Пожиратели» солнца в древних легендах

Самый частый сюжет в мифах разных народов удивительно похож: солнце кто-то поедает. Похожие древние легенды о затмениях встречались по всему миру — исчезновение дневного света люди буквально представляли как пожирание.

Во вьетнамской легенде солнце проглатывает гигантская лягушка, а в китайском фольклоре виновником считался огромный дракон. У народа чокто солнце едят чёрные белки, а у андских народов — пума, которую нужно отпугнуть криками детей и звуками животных, иначе она погрузит мир во тьму навсегда.

В скандинавской мифологии за солнцем гонится небесный волк по имени Скёлль. Считалось, что затмение — это момент, когда волк почти настиг добычу, а если он её схватит, наступит Рагнарёк — конец света.

Во многих традиционных преданиях говорится, что затмения происходят из-за того, что какое-то существо или божество съедает солнце. Фото.

Во многих традиционных преданиях говорится, что затмения происходят из-за того, что какое-то существо или божество съедает солнце.

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Гнев богов и другие дурные знаки

Во многих древних культурах затмение было плохим предзнаменованием — знаком беды, разрушений и божественного недовольства. Логика простая: если свет уходит, значит, что-то пошло не так.

У древних греков затмение считалось признаком того, что боги разгневаны на людей. Само греческое слово, обозначавшее это явление, переводится как «покидание» — будто солнце решает бросить землю. У инков затмение связывали с гневом солнечного бога Инти.

Для многих народов уходящий свет означал гнев богов

Для многих народов уходящий свет означал гнев богов

Следы этих представлений остались и в мировых религиях. В индуизме затмение иногда воспринимают как знак, в это время рекомендуют дополнительный пост, молитвы и очищение. В исламской традиции такие моменты считают проявлением божественной силы и советуют больше молиться.

Не гнев, а слабость: солнце, которое заболело

Не все народы видели в затмении угрозу. Некоторые решили, что солнце не сердится, а просто ослабло или оплошало — и ему нужно помочь.

У аймара в перуанских Андах затмение означало, что солнце заболело, и люди разжигали костры, чтобы компенсировать нехватку солнечного света. В истории народа нуксалк с тихоокеанского побережья неуклюжее солнце просто на миг выронило из рук свой факел.

Были и совсем неожиданные объяснения. Одна древняя персидская легенда рассказывала, что затмения устраивают волшебные духи вроде фей, которые перекрывают солнце просто ради развлечения.

Некоторые культуры, например майя, успешно предсказывали даты как солнечных, так и лунных затмений, тщательно записывая все детали в сборнике астрономических трудов под названием «Дрезденский кодекс». Фото.

Некоторые культуры, например майя, успешно предсказывали даты как солнечных, так и лунных затмений, тщательно записывая все детали в сборнике астрономических трудов под названием «Дрезденский кодекс».

Ссора и любовь солнца и луны

Есть и другая группа мифов: в них затмение объясняют отношениями между солнцем и луной. И это, пожалуй, самые человечные версии. В реальности такая «встреча» выглядит особенно эффектно потому, что Луна и Солнце кажутся одинаковыми по размеру.

У народа батаммалиба на севере Того затмение считалось ссорой солнца и луны. Люди в этот момент старались уладить собственные конфликты, чтобы уговорить светила помириться. А народ бенин в Западной Африке видел в этом любовь: солнце и луна — влюблённые, которые выключают свет, когда соединяются.

У навахо затмение связывали с обновлением и порядком мироздания. В традиции дине солнце — это отец, и его исчезновение считалось временем отдыха, размышлений и связи со священным. При этом людям советовали не смотреть на солнце напрямую — совет, актуальный и сегодня.

Что затмение значит для человека сегодня

Почему люди веками боялись солнечных затмений и искали в них скрытый смысл.. Что затмение значит для человека сегодня.. Фото.

Мы давно знаем научное объяснение того, как выстраиваются в линию Солнце, Луна и Земля. Но многие по-прежнему считают затмение особенным моментом, а часть страхов дожила до наших дней — кто-то до сих пор предпочитает провести этот день дома.

Современная эзотерика тоже подхватила старые идеи и переосмыслила их по-своему. Затмения часто описывают как время новых начинаний, перемен и более ясного взгляда на себя — повод пересмотреть привычки и заметить то, что раньше ускользало. Если вам близка астрология, вы наверняка встречали похожие советы и в её современных версиях.

Люди наблюдают солнечное затмение через специальные очки. Фото.

Люди наблюдают солнечное затмение через специальные очки.

Но к науке это отношения не имеет: речь о традициях и личных практиках. Никакой доказанной «энергии затмения» физика не знает, как нет убедительных данных и о том, что Луна влияет на человека каким-то мистическим способом. А вот использовать необычный день как повод остановиться, отдохнуть и подумать о своей жизни — почему бы и нет.

Если убрать мистику, у затмения остаётся то, ради чего на него и стоит смотреть: редкое зрелище, которое наглядно показывает, насколько точно устроена механика космоса. И, пожалуй, именно это впечатляет сильнее любой легенды — при условии, что вы смотрите на солнце только через специальные защитные очки.

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